Sau Tết lấy bia thừa trộn với thứ này để rửa mặt hàng ngày, da trắng hồng, mịn màng như dưỡng tại spa

Chăm sóc da 07/02/2019 07:55

Tận dụng bia thừa từ các buổi tiệc để làm đẹp theo công thức sau đây, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, căng mướt và trắng hồng rạng rỡ.

Bia là nguyên liệu có khả năng nuôi dưỡng làn da vượt trội. Do đó, trong dịp Tết này, bạn đừng lãng phí "thần dược" dưỡng trắng da này mà hãy tận dụng theo các công thức sau đây.

Công thức dưỡng trắng da từ bia

Nước rửa mặt 

Nguyên liệu cần có:

- 100ml bia 

- 1 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho bia, muối và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Dùng bông mềm ngâm vào dung dịch này rồi rửa sạch da mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cách này có thể thay thế các loại sữa rửa mặt, chất tẩy rửa trên thị trường. 

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên loại bỏ chanh khỏi công thức này vì axit trong loại quả này có thể gây kích ứng, mẩn đỏ.

Sau Tết lấy bia thừa trộn với thứ này để rửa mặt hàng ngày, da trắng hồng, mịn màng như dưỡng tại spa - Ảnh 1
Dùng bia để rửa mặt vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm - Ảnh: Internet

Mặt nạ giấy

Nguyên liệu cần có:

- 100ml bia

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt tinh dầu trà

Cách thực hiện:

Trộn đều bia, mật ong và tinh dầu trà trong chiếc bát nhỏ. Cho mặt nạ giấy khô vào ngâm trong dung dịch khoảng 2 - 3 phút thì lấy ra đắp lên da mặt. Nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Ngoài công thức này, bạn có thể kết hợp bia với lòng trắng trứng hoặc vitamin E để đắp mặt nạ.

Sau Tết lấy bia thừa trộn với thứ này để rửa mặt hàng ngày, da trắng hồng, mịn màng như dưỡng tại spa - Ảnh 2
Chăm chỉ đắp mặt nạ từ bia 2 lần mỗi tuần, làn da sẽ trắng lên trông thấy sau thời gian ngắn dù lười xài mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Tác dụng dưỡng trắng da của bia

Không chỉ là thức uống quen thuộc trong các bữa ăn, tiệc tùng, bia còn là nguyên liệu làm đẹp mang đến rất nhiều tác dụng đối với làn da.

Sử dụng bia thường xuyên, độ ẩm tự nhiên sẽ được duy trì suốt thời gian dài, từ đó ngăn ngừa tình trạng khô nứt, bong tróc giúp làn da ẩm mịn, căng mướt.

Trong thức uống này có hàm lượng lớn vitamin B, loại dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng cấp tốc. Do đó, đắp mặt nạ từ bia sẽ mang đến cho bạn làn da trắng hồng, rạng rỡ và tự nhiên.

Bia còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm nhẹ, do đó có thể ngăn ngừa các loại mụn thường gặp như trứng cá, đầu đen và mẩn ngứa hữu hiệu.

Sau Tết lấy bia thừa trộn với thứ này để rửa mặt hàng ngày, da trắng hồng, mịn màng như dưỡng tại spa - Ảnh 3
Bia là nguyên liệu làm đẹp hiệu quả, do đó, đừng lãng phí chúng - Ảnh: Internet

Nếu gặp phải các vấn đề về lão hóa như nếp nhăn, tàn nhang và đốm đen, bạn nên dùng bia với những nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, bột cám gạo, sữa tươi để làm đẹp da mặt.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, Tết này bạn đừng bỏ đi bia thừa mà hãy tận dụng chúng để làm đẹp, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên mà không cần đến spa hay dùng mỹ phẩm đắt tiền.

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Với nguyên liệu tự nhiên, công thức đơn giản, dù bạn có lười đến mấy vẫn có thể dễ dàng làm đẹp ngay lập tức tại nhà.

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