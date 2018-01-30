Sáng nào cũng làm 5 điều này, U40 da vẫn đẹp và căng mướt như em bé

Chăm sóc da 30/01/2018 17:05

Chỉ cần thực hiện 5 điều này mỗi buổi sáng, dù đã ngoài 30 bạn vẫn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng như em bé.

Đẩy lùi lão hóa da chính là điều mà phụ nữ ngoài tuổi 30 quan tâm chú ý nhất. Vì chỉ sau 25 tuổi, lượng nội tiết tố nữ estrogen sẽ thiếu hụt, đây là nguyên nhân khiến làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim, nám và tàn nhang. 

Để làm chậm quá trình lão hóa và níu giữ làn da tươi trẻ, căng mịn, phụ nữ U40 hãy làm 5 điều này mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. 

Thói quen buổi sáng ngăn ngừa lão hóa

Hít thở dưới ánh nắng

Sau một đêm chìm đắm trong giấc ngủ và bóng tối, sau khi thức dậy bạn hãy mở rộng cửa sổ để đón nắng sớm. Sau đó, ngồi yên giống tư thế thiền và hít thở dưới ánh nắng ấm áp, đây là cách giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da hữu hiệu. 

Ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm bên cạnh việc ngăn ngừa quá trình oxy hóa tế bào, duy trì sự tươi trẻ còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ xương khớp. 

Sáng nào cũng làm 5 điều này, U40 da vẫn đẹp và căng mướt như em bé - Ảnh 1
Phơi nắng lúc sáng sớm là thói quen giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Uống nước mật ong ấm

Sau một đêm, toàn bộ năng lượng đều phục vụ tăng cường chuyển hóa, đào thải độc tố, bạn cần cung cấp dưỡng chất vào buổi sáng để cân bằng cơ thể. Bên cạnh đó, uống nước mật ong ấm vào buổi sáng là phương pháp làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa. Ngoài ra, nguồn dưỡng chất trong mật ong còn giúp ngăn ngừa mụn, viêm da hữu hiệu. 

Sáng nào cũng làm 5 điều này, U40 da vẫn đẹp và căng mướt như em bé - Ảnh 2
Uống mật ong ấm vào buổi sáng giúp ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sức đề kháng cho da - Ảnh: Internet

Với những lý do tuyệt vời trên, bạn hãy tập cho bản thân thói quen uống nước mật ong ấm mỗi buổi sáng. 

Mát xa da mặt với tinh dầu

Trước bước vệ sinh da mặt vào buổi sáng, bạn cho một ít tinh dầu ra lòng bàn tay sau đó thoa đều lên da mặt. Tiếp đó, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn 2 - 3 phút, ngồi thư giãn thêm 5 phút nữa thì rửa sạch với nước mát. Bạn có thể sử dụng bất cứ loại tinh dầu mà bản thân yêu thích.

Sáng nào cũng làm 5 điều này, U40 da vẫn đẹp và căng mướt như em bé - Ảnh 3
Mát xa da mặt giúp ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim và sạm nám - Ảnh: Internet

Ăn bữa sáng lành mạnh

Thay vì chọn thức ăn nhanh, bạn hãy bổ sung những món ăn lành mạnh vào bữa sáng. Vì đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nên nếu lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp ngăn ngừa lão hóa mà còn giảm cân, kiểm soát vóc dáng hữu hiệu. 

Bạn có thể chọn các loại thực phẩm như: Thịt nạt gà, cá hồi, cá ngừ, bưởi, táo, sữa chua, yến mạch, bánh mì nguyên cám... để ăn vào buổi sáng. Đây là những thực phẩm hết sức lành mạnh đối với cả da lẫn sức khỏe phụ nữ.

Sáng nào cũng làm 5 điều này, U40 da vẫn đẹp và căng mướt như em bé - Ảnh 4
Bữa sáng lành mạnh với các thực phẩm xanh và trứng giúp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Chỉ cần tập cho bản thân tuân thủ thực hiện 5 việc trên vào mỗi buổi sáng, ngăn ngừa lão hóa, níu giữ vẻ đẹp thanh xuân đối với phụ nữ U40 sẽ vô cùng dễ dàng.

​Những loại trái cây chống lão hóa bạn nên ăn hàng ngày

​Những loại trái cây chống lão hóa bạn nên ăn hàng ngày

Làn da căng mịn trẻ trung là niềm mơ ước của mọi phụ nữ. Bên cạnh các phương pháp chăm sóc từ bên ngoài thì bổ sung các loại trái cây sau vào thực đơn hàng ngày cũng là một cách đơn giản giúp chị em ngăn ngừa lão hóa và các nếp nhăn trên da hiệu quả.

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