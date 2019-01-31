Quy trình 3 bước giúp đôi môi mịn màng, hồng hào tự nhiên tức thì

Chăm sóc da 31/01/2019 14:45

Hãy chăm chỉ thực hiện 3 công đoạn chăm sóc mà Theklog gợi ý dưới đây, đôi môi của bạn sẽ luôn mịn màng, mềm mại và hồng hào tự nhiên.

Làn da sẽ chảy xệ và nhăn nheo vì lão hóa, tác động từ môi trường, điều này cũng diễn ra tương tự với đôi môi. Hơn nữa, môi không hề có tuyến mồ hôi khiến vấn đề nứt nẻ, bong tróc và có nếp nhăn xảy ra mạnh mẽ hơn. 

Ngoài ra, mỗi khi thời tiết thay đổi trở nên khô hanh hay lạnh lẽo hơn, đôi môi rất dễ mất đi độ ẩm, bong tróc, nứt nẻ đến rỉ máu. Để chống lại các dấu hiệu này, bạn cần có thói quen chăm sóc đôi môi đúng đắn mỗi ngày.

Quy trình 3 bước giúp đôi môi mịn màng, hồng hào tự nhiên tức thì - Ảnh 1
Đôi môi hồng hào, căng bóng giúp bạn gái rạng ngời, tươi tắn hơn - Ảnh: Internet

Quy trình chăm sóc đôi môi

Tẩy tế bào chết

Đã đến lúc bắt đầu tẩy tế bào chết cho đôi môi thường xuyên hơn. Giống như khuôn mặt, đôi môi cũng tái sản sinh tế bào mới, loại bỏ lớp da chết mỗi ngày. Đặc biệt là vào mùa đông, khi thời tiết hanh khô.

Hỗn hợp đường đen, bơ hạt mỡ và dầu bơ là công thức tẩy tế bào chết cho môi hiệu quả, đồng thời duy trì độ ẩm lâu dài.

Hãy nhớ rằng, bạn không nên tẩy tế bào chết quá nhiều vì điều này có thể dẫn đến kích ứng, cuối cùng là làm môi thêm nứt nẻ. Tốt nhất là nên thực hiện 2 lần một tuần để giữ cho da trông mịn màng và ngậm nước.

Quy trình 3 bước giúp đôi môi mịn màng, hồng hào tự nhiên tức thì - Ảnh 2
Tẩy tế bào chết sẽ giúp đôi môi mềm mại, mịn màng và hồng hào hơn - Ảnh: Internet

Mặt nạ ngủ

Mặt nạ không chỉ dành cho khuôn mặt mà còn cần thiết cho đôi môi. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên sử dụng sản phẩm cung cấp glycerin và chiết xuất trái cây để vừa dưỡng ẩm vừa làm tế bào chết tự bong ra. Glycerin là chất có tác dụng kỳ diệu trong việc cấp ẩm, giữ nước.

Ngoài ra, hãy sử dụng huyết thanh chống lão hóa cho đôi môi, đặc biệt là những loại có peptide giúp kích thích sản xuất collagen. 

Giữ ẩm và bảo vệ

Sau các bước tẩy tế bào chết, bạn nên dưỡng ẩm để giữ cho đôi môi mịn màng, bảo vệ chúng khỏi tác hại từ môi trường và ánh nắng mặt trời. Nếu thích, bạn có thể sử dụng các loại son dưỡng, kem dưỡng có chỉ số SPF. 

Bảo vệ đôi môi khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời sẽ ngăn ngừa tình trạng khô nứt, thâm xỉn và xuất hiện vân môi.

Quy trình 3 bước giúp đôi môi mịn màng, hồng hào tự nhiên tức thì - Ảnh 3
Ngoài khuôn mặt, đôi môi cũng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm - Ảnh: Internet

Đôi môi cũng là vùng da quan trọng không kém gì khuôn mặt, do đó, bạn nên chăm sóc chúng thật cẩn thận. Thói quen nuôi dưỡng khoa học và đều đặn sẽ giữ cho chúng mịn màng, ngậm nước và trẻ trung. 

Áp dụng những bước chăm sóc trên thường xuyên, đôi môi của bạn sẽ luôn mịn màng, căng hồng tự nhiên dù sử dụng son mỗi ngày.

6 thói quen xấu khiến môi khô càng thêm khô

6 thói quen xấu khiến môi khô càng thêm khô

Nhiều người thường liếm môi khi thấy môi khô, đây là một thói quen xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc đôi môi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 9 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 21 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két