Quy trình 3 bước giúp đôi môi mịn màng, hồng hào tự nhiên tức thì

Ngoài ra, mỗi khi thời tiết thay đổi trở nên khô hanh hay lạnh lẽo hơn, đôi môi rất dễ mất đi độ ẩm, bong tróc, nứt nẻ đến rỉ máu. Để chống lại các dấu hiệu này, bạn cần có thói quen chăm sóc đôi môi đúng đắn mỗi ngày.

Làn da sẽ chảy xệ và nhăn nheo vì lão hóa, tác động từ môi trường, điều này cũng diễn ra tương tự với đôi môi. Hơn nữa, môi không hề có tuyến mồ hôi khiến vấn đề nứt nẻ, bong tróc và có nếp nhăn xảy ra mạnh mẽ hơn.

Đã đến lúc bắt đầu tẩy tế bào chết cho đôi môi thường xuyên hơn. Giống như khuôn mặt, đôi môi cũng tái sản sinh tế bào mới, loại bỏ lớp da chết mỗi ngày. Đặc biệt là vào mùa đông, khi thời tiết hanh khô.

Hỗn hợp đường đen, bơ hạt mỡ và dầu bơ là công thức tẩy tế bào chết cho môi hiệu quả, đồng thời duy trì độ ẩm lâu dài.

Hãy nhớ rằng, bạn không nên tẩy tế bào chết quá nhiều vì điều này có thể dẫn đến kích ứng, cuối cùng là làm môi thêm nứt nẻ. Tốt nhất là nên thực hiện 2 lần một tuần để giữ cho da trông mịn màng và ngậm nước.

Tẩy tế bào chết sẽ giúp đôi môi mềm mại, mịn màng và hồng hào hơn - Ảnh: Internet

Mặt nạ ngủ

Mặt nạ không chỉ dành cho khuôn mặt mà còn cần thiết cho đôi môi. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên sử dụng sản phẩm cung cấp glycerin và chiết xuất trái cây để vừa dưỡng ẩm vừa làm tế bào chết tự bong ra. Glycerin là chất có tác dụng kỳ diệu trong việc cấp ẩm, giữ nước.

Ngoài ra, hãy sử dụng huyết thanh chống lão hóa cho đôi môi, đặc biệt là những loại có peptide giúp kích thích sản xuất collagen.

Giữ ẩm và bảo vệ

Sau các bước tẩy tế bào chết, bạn nên dưỡng ẩm để giữ cho đôi môi mịn màng, bảo vệ chúng khỏi tác hại từ môi trường và ánh nắng mặt trời. Nếu thích, bạn có thể sử dụng các loại son dưỡng, kem dưỡng có chỉ số SPF.

Bảo vệ đôi môi khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời sẽ ngăn ngừa tình trạng khô nứt, thâm xỉn và xuất hiện vân môi.

Ngoài khuôn mặt, đôi môi cũng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm - Ảnh: Internet

Đôi môi cũng là vùng da quan trọng không kém gì khuôn mặt, do đó, bạn nên chăm sóc chúng thật cẩn thận. Thói quen nuôi dưỡng khoa học và đều đặn sẽ giữ cho chúng mịn màng, ngậm nước và trẻ trung.

Áp dụng những bước chăm sóc trên thường xuyên, đôi môi của bạn sẽ luôn mịn màng, căng hồng tự nhiên dù sử dụng son mỗi ngày.