Quên kem trộn đi, hỗn hợp này mới là thứ giúp da trắng lên 2 tông sau lần sử dụng đầu tiên

Chăm sóc da 21/06/2016 16:19

Để có làn da trắng mịn, chúng ta có thể dùng nhiều cách, nhưng con đường tốt nhất vẫn là các liệu pháp từ thiên nhiên, giúp da trắng nhanh lên tông và an toàn tuyệt đối.

Khác với các phương pháp tắm trắng bằng chanh hay sữa chua, tận dụng tính axit của các nguyên liệu, khiến da trắng lên nhanh chóng nhưng rất dễ bắt nắng, thì phương pháp tắm trắng bằng bột mì và cám gạo sử dụng sức mạnh của nhóm Vitamin B1. Các vitamin này giúp làm trắng da nhưng không gây bắt nắng, khiến da mau chóng sạm đen trở lại.

Theo một nghiên cứu cho thấy cứ trong 100g cám gạo, có đến 12g protein, 22g lipid, 40g glicid, 0.96mg vitamin B1... cực kỳ tốt làn da. Cám gạo xay thiên nhiên chứa 10% axit phytic, hỗ trợ tẩy da chết, đồng thời kiểm soát sắc tố da, tiêu hủy tế bào đen sạm, khiến bạn sử dụng rất an toàn cho làn da, không lo bị tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe như những phương pháp chăm sóc da từ hóa mỹ phẩm khác. Cám gạo có thể làm mặt nạ dưỡng cho mọi loại da, làm sữa rửa mặt, tẩy da chết.

Sự kết hợp giữa bột mì và cám gạo là phương pháp làm trắng da nhanh nhất và rất an toán.

Nguyên liệu:

- Bột mì 50g

- Cám gạo 50g

- Mật ong 3 thìa cafe

- Sữa tươi: 1 chén

Cách làm:

B1: Chọn loại cám gạo sạch và tinh khiết, không bụi bẩn sâu bệnh hay thuốc bảo quản. Trộn cám gạo và bột mì theo tỷ lệ 1:1 đều nhau.

B2: Thêm toàn bộ chỗ mật ong và rót từ từ sữa tươi vào cho đến khi có được hỗn hợp sệt.

B3: Tắm sạch và tẩy tế bào chết toàn thân với sữa tắm

B4: Thoa hỗn hợp làm được ở bước 2 đều lên toàn bộ cơ thể, massage những vùng bị sạm đen như đầu gối, khuỷu tay. Massage 20 phút và tắm lại với nước ấm, lau khô người sau đó thoa lotion.

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