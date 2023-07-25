Những sai lầm thường thấy khi rửa mặt mà bạn cần tránh!

Rửa mặt là việc bạn làm hàng ngày và không tốn nhiều công sức. Trên thực tế, đó là một cách tuyệt vời để đánh thức bạn sau một đêm ngon giấc. Có vẻ như là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu bạn làm sai, bạn sẽ gây tổn hại cho làn da của mình. Bạn có thể bị mẩn đỏ, khô da hoặc nổi mụn nếu mắc phải sai lầm trong việc rửa mặt. Đó không chỉ là việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp mà còn là cách bạn rửa mặt và tần suất bạn thực hiện. Hãy cùng xem chuyên gia nói gì về những sai lầm khi rửa mặt mà phái đẹp thường mắc phải ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thông thường, bạn có thể làm sạch da mặt một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm. Chuyên gia cho biết nếu ở ngoài trời và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm nhiều, bạn có thể phải rửa mặt lần thứ ba để loại bỏ hết bụi bẩn, mồ hôi. Tuy nhiên, rửa mặt nhiều hơn ba lần một ngày (ngay cả khi bạn có làn da nhờn) sẽ lấy đi độ ẩm trên da của bạn. Nó cũng sẽ làm tổn thương lớp hàng rào bảo vệ da, khiến da trở nên nhạy cảm hơn. Và nếu bạn có làn da dầu, bạn có thể bị nổi mụn nhiều hơn.

Ngoài việc rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày, những sai lầm khác là:

1. Sử dụng nước nóng

Nước nóng có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên của da và gây khô, kích ứng và mẩn đỏ. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng nước ấm hoặc nước mát khi rửa mặt.

2. Sử dụng khăn giấy ướt

Khăn giấy ướt thường chứa các hóa chất như chất bảo quản, hương liệu và chất hoạt động bề mặt, có thể gây kích ứng da. Bạn có thể bị kích ứng da và khó chịu nếu dùng khăn giấy ướt để lau bụi bẩn trên mặt. Ngoài ra, mặc dù khăn giấy ướt có thể mang lại cảm giác sạch sẽ tạm thời, nhưng chúng có thể không loại bỏ hiệu quả tất cả bụi bẩn, dầu và mảnh vụn trên da. Và điều này có thể dẫn đến bụi bẩn và dầu thừa trên da, cuối cùng, lỗ chân lông của bạn có thể bị tắc và có khả năng dẫn đến nổi mụn.

3. Sử dụng xà phòng hoặc sữa rửa mặt không phù hợp với làn da

Sử dụng xà phòng hoặc sữa rửa mặt quá mạnh hoặc quá khô đối với loại da của bạn có thể lại gây kích ứng, khô hoặc viêm. Điều quan trọng là chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn, cho dù đó là da khô, da dầu, da hỗn hợp hay da nhạy cảm.

4. Sử dụng tay hoặc khăn bẩn

Rửa mặt bằng tay bẩn hoặc dùng khăn bẩn để lau khô mặt có thể truyền vi khuẩn, bụi bẩn và dầu lên da, dẫn đến mụn hoặc nhiễm trùng. Luôn đảm bảo rửa tay trước khi chạm vào mặt và dùng khăn sạch hoặc khăn giấy mới để lau khô mặt.

5. Chà xát quá mạnh

Chà xát da mặt quá mạnh bằng miếng bọt biển hoặc khăn mặt có thể gây ra các vết rách siêu nhỏ trên da, dẫn đến kích ứng, đỏ và nhạy cảm. Chuyên gia gợi ý rằng tốt hơn hết bạn nên thực hiện các chuyển động tròn, nhẹ nhàng bằng lòng bàn tay hoặc đầu ngón tay khi rửa mặt.

6. Bỏ qua việc rửa mặt thật kỹ

Nếu bạn không rửa mặt thật sạch, bạn có thể để lại cặn từ sữa rửa mặt. Nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây kích ứng và nổi mụn. Hãy đảm bảo rửa mặt thật sạch bằng nước để loại bỏ tất cả dấu vết của sữa rửa mặt nhé.

7. Sử dụng tẩy tế bào chết quá thường xuyên

Tẩy tế bào chết cho da rất quan trọng để loại bỏ các tế bào da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông, nhưng sử dụng các sản phẩm tẩy da chết quá mạnh thường xuyên có thể gây kích ứng và khô da. Bạn nên tẩy tế bào chết không quá một hoặc hai lần một tuần và chọn sản phẩm tẩy tế bào chết dịu nhẹ phù hợp với loại da của bạn.

Bên cạnh đó, trong quá trình rửa mặt, vùng da cổ và vùng ngực thường bị các chị em bỏ qua. Nhưng điều quan trọng là bạn phải mở rộng thói quen rửa mặt của mình đến những vùng da này, để giữ cho chúng sạch sẽ và khỏe mạnh. Hãy sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ và kem dưỡng ẩm cho cổ và vùng ngực của bạn, đồng thời đừng quên bôi kem chống nắng để bảo vệ chúng khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời nhé.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những sai lầm thường thấy khi rửa mặt mà bạn cần tránh. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho quá trình chăm sóc da của chị em nhé!