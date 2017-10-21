Nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn như gái Hàn với bài tập yoga 10 phút mỗi ngày

Bằng những động tác xoa, mát xa đơn giản, bài tập yoga dành riêng cho da mặt này không chỉ mang đến cho bạn một làn da tươi trẻ, mịn màng mà còn giúp bạn đẩy lùi nếp nhăn, lưu giữ nét thanh xuân.

Hãy dành ra 10 phút vào mỗi buổi sáng để thực hiện bài tập yoga theo 4 bước dưới đây, chỉ trong vòng 1 tháng bạn sẽ cảm nhận thấy da mặt của mình được cải thiện một cách rõ nét.

Bước đầu tiên bạn chỉ cần mát xa nhẹ nhàng cho vùng trán bằng cách: Nắm hai tay chặt lại với nhau rồi đặt lên giữa trán, sau đó miết nhẹ, từ từ sang hai bên. Lặp đi lặp lại động tác này trong vòng 2 phút, nó sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm sự hình thành nếp nhăn trên trán.

Động tác 2: Làm giảm nếp nhăn khoé miệng và đốt cháy mỡ cằm

Động tác này khá đơn giản, bạn chỉ cần chu miệng lên, sau đó từ từ nghiêng đầu qua bên trái 3 lần để kéo giãn phần cơ ở hàm và gáy. Tiếp tục lặp lại động tác tương tự với phía bên phải.

Động tác này giúp cho các bộ phận như: miệng, cằm và cổ có thời gian thư giãn, đồng thời giúp cho phần má được kéo căng, không bị chảy xệ.

Động tác 3: Làm căng da mặt

Đưa lòng bàn tay đặt vào hai bên thái dương, ấn nhẹ và từ từ miết lên trên, đồng thời miệng thở ra thành hình chữ O, giữ nguyên động tác đó trong vòng 5 giây. Sau đó tiếp tục lặp đi, lặp lại động tác trong vòng 3 phút.

Động tác này sẽ tác động lên phần gò má giúp kéo căng cơ mặt và làm giảm sự hình thành của nếp nhăn.

Động tác 4: Làm giảm nếp nhăn vùng mắt

Khoé mắt là khu vực dễ hình thành nếp nhăn nhất trên khuôn mặt, động tác này sẽ tác động trực tiếp tới vùng da xung quanh mắt, giúp da không bị nhăn hay chảy xệ.

Cách làm rất đơn giản, ban chỉ cần đặt một ngón tay phải lên vùng thái dương bên trái, miết nhẹ lên trên sau đó nghiêng đầu một góc 45 độ, giữ nguyên động tác trong vòng 5 giây rồi bỏ ra. Sau đó tiếp tục thực hiện động tác với vùng thái dương bên phải và lặp đi lặp lại trong khoảng 2 – 3 phút.