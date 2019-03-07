Người cuồng hàng hiệu như Hồ Ngọc Hà cũng sử dụng mỗi ngày thì đủ hiểu vitamin E có tác dụng dưỡng da 'thần thánh' cỡ nào

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh bản thân đang sử dụng vitamin E để chăm sóc da trước khi đi ngủ. Có thể thấy, một trong những bí quyết để cô sở hữu làn da trắng mịn, mềm mại là chăm chỉ dùng loại dưỡng chất này.

Vitamin E là một loại dưỡng chất cực kỳ tốt cho làn da. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, bạn sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bản thân vitamin E là một chất chống oxy hóa tế bào vượt trội, do đó, đây là lựa chọn tuyệt vời để trẻ hóa, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Hơn nữa, vitamin E còn cung cấp độ ẩm, tăng cường hàng rào tự nhiên bảo vệ da khỏi ánh nắng, bức xạ, đồng thời hạn chế khô nứt, bong tróc.

Để mọi người đều đạt được hiệu quả cao, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách dùng vitamin E để dưỡng da ngay tại nhà.

Ngoài những khả năng điển hình trên, vitamin E còn mang đến nhiều tác dụng khác.

Xóa mờ sẹo thâm

Vitamin E là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Loại chất này ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, nguyên nhân tạo nên sẹo thâm sau mụn. Điều này còn góp phần ngăn ngừa nám, tàn nhang và đồi mồi gây ra bởi ánh nắng mặt trời hoặc lão hóa.

Đầu tiên, làm sạch làn da bằng nước ấm để lỗ chân lông thông thoáng, sạch sẽ. Tiếp đó, trích vitamin E ra đầu ngón tay rồi thoa đều lên khắp khuôn mặt. Thực hiện vài động tác mát xa khoảng vài phút. Thư giãn thêm 10 - 15 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Vitamin E có khả năng xóa mờ sẹo thâm cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Xóa mờ quầng thâm mắt

Như đã nêu ở trên, vitamin E sẽ ngăn ngừa quá trình sản sinh hắc sắc tố giúp làn da không xuất hiện đốm đen, thâm sạm. Nhờ đó, nếu sử dụng thường xuyên và đúng cách loại dưỡng chất này, bạn có thể giải quyết quầng thâm mắt xỉn màu.

Lấy 2 miếng bông tẩy trang hoặc tấm mặt nạ mắt ngâm vào hỗn hợp vitamin E và gel nha đam. Tiếp đó, lấy chúng ra vắt nhẹ rồi đắp lên đôi mắt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Vitamin E sẽ giúp bạn xóa mờ quầng thâm mắt, lưu giữ làn da tươi tắn - Ảnh: Internet

Kéo căng vết rạn da

Sử dụng vitamin E mỗi ngày còn có tác dụng kéo căng vết rạn da rất hiệu quả. Vốn có khả năng chống oxy hóa vượt trội, loại dưỡng chất này tăng cường sản sinh tế bào mới trong khi trì hoãn quá trình lão hóa. Nhờ đó, vùng rạn, chảy xệ sẽ trở nên săn chắc sau thời gian ngắn.

Vitamin E giúp làn da bị rạn, chảy xệ trở nên săn chắc, mềm mịn hơn sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những người sở hữu làn da dầu nhờn, đang bị mụn trứng cá nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng loại dưỡng chất này.

Chăm chỉ dùng vitamin E để làm đẹp tại nhà, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, không tì vết và trắng hồng tự nhiên.