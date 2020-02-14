Ngoài tuổi 20, phụ nữ nhất định phải làm 5 điều này để đẩy lùi lão hóa giúp làn da luôn tươi trẻ

Chăm sóc da 14/02/2020 15:02

Nếu không muốn khuôn mặt xuất hiện đầy nếp nhăn, phụ nữ nên áp dụng ngay 5 bí quyết ngăn ngừa lão hóa hiệu quả dưới đây ngay bây giờ.

Trên thực tế, quá trình lão hóa bắt đầu sớm hơn nhiều người vẫn nghĩ, cụ thể là khi bạn bước qua tuổi 20. Chính vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để phụ nữ áp dụng các bí quyết ngăn ngừa lão hóa là sau 20 tuổi.

5 bí quyết ngăn ngừa lão hóa hiệu quả

Tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần

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Tẩy tế bào chết tạo điều kiện cho tế bào mới sản sinh giúp da mặt luôn mịn màng, trắng hồng - Ảnh: Internet

Để làn da luôn mềm mại, căng mướt và chống lão hóa, chị em cần phải tẩy tế bào chết định kỳ 2 lần mỗi tuần. Không cần phải dùng đến các sản phẩm đắt tiền, bạn có thể tận dụng các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, bã cà phê, muối mịn... để thực hiện công đoạn chăm sóc da này ngay tại nhà.

Thêm 1 muỗng đường cát hoặc muối mịn vào bát, tiếp đó, thêm 1 muỗng tinh dầu hoặc mật ong vào rồi trộn đều là có thể sử dụng. Thoa đều hỗn hợp vừa làm, mát xa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt khoảng 2 - 3 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

Chọn sữa rửa mặt phù hợp

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Quá trình làm sạch rất quan trọng, do đó, hãy lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp với đặc tính da - Ảnh: Internet

Mỗi loại da sẽ phù hợp với từng dòng sữa rửa mặt khác nhau. Điển hình, da khô cần các sản phẩm chứa tinh dầu để vừa làm sạch vừa cân bằng độ ẩm tự nhiên, tránh tình trạng khô nứt. Trong khi đó, các dòng sữa rửa mặt không chứa cồn, không tạo bọt là lựa chọn tuyệt vời cho da nhạy cảm, kích ứng.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày

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Ánh nắng chứa tia tử ngoại, một nguyên nhân lớn làm quá trình lão hóa tăng tốc - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu, ánh nắng mặt trời chứa tia tử ngoại có thể xâm nhập vào lớp biểu bì, phá vỡ cấu trúc collagen khiến da chảy xệ, lão hóa, xuất hiện nếp nhăn.

Không những vậy, tia UV có thể làm gia tăng hắc sắc tố melanin, nguyên nhân hình thành nám sạm, đồi mồi và tàn nhang trên da. Do đó, để ngăn ngừa lão hóa, ngay từ bây giờ, bạn cần phải thoa kem chống nắng mỗi ngày.

Sử dụng mỹ phẩm chứa thành phần chống lão hóa

Tất nhiên, để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, bạn phải sử dụng các loại mỹ phẩm chứa chất chống oxy hóa, ngăn chặn tác hại từ các gốc tự do như vitamin C, vitamin E, retinol, collagen...

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Để ngăn ngừa lão hóa, bạn phải cung cấp đầy đủ các dưỡng chất có tác dụng chống oxy hóa da - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ 2 lần mỗi tuần

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Đắp mặt nạ mỗi tuần 2 lần cung cấp dưỡng chất giúp da ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Làn da sẽ tự chữa lành, sản sinh tế bào mới, loại bỏ tế bào hư tổn để lưu giữ vẻ mềm mại, mịn màng. Quá trình này sẽ giảm dần chất lượng theo tuổi tác, do đó, từ sau tuổi 20, bạn nên bổ sung nhiều dưỡng chất cho da hơn bằng cách đắp mặt nạ 2 lần mỗi tuần. 

Ghi nhớ ngay 5 bí quyết ngăn ngừa lão hóa trên và thực hiện ngay bây giờ, bạn sẽ đẩy lùi hoàn toàn các dấu hiệu của tuổi tác, duy trì nhan sắc tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

9 cách giúp đẩy lùi lão hóa cho làn da "không tuổi"

9 cách giúp đẩy lùi lão hóa cho làn da "không tuổi"

Lão hóa là một quá trình tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi, nó để lại hậu quả lên chính làn da khiến chị em mất tự tin trong cuộc sống.

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