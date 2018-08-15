Nghiền đu đủ chín trộn với thứ này, thâm nám, tàn nhang hay da sạm đen vì cháy nắng cũng trở nên trắng mịn cực nhanh

Mặc dù có nhiều dòng sản phẩm điều trị các vấn đề đã nêu trên thị trường, tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản, dễ tìm và rẻ tiền hơn, hãy tham khảo công thức từ đu đủ sau đây.

Có rất nhiều lý do khiến các chuyên gia da liễu luôn khuyên bạn phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều tác nhân gây hại đối với da như tia UVA, tia UVB, nhiệt lượng, bức xạ... Chúng khiến hắc sắc tố sản sinh bất thường gây nên nám, tàn nhang, đồi mồi, thâm sạm rất khó điều trị. Nhiệt độ cao gây ra tình trạng bỏng rát, đau đớn, nặng hơn có thể tạo thành sẹo.

Đu đủ chín là một phương thuốc có khả năng làm dịu da bỏng rát, cháy nắng ngay lập tức. Loại quả này chứa enzyme papain - một hợp chất tuyệt vời có thể tái tạo, phục hồi lại làn da trong thời gian ngắn.

Theo Brightside, không tốn kém, an toàn khi sử dụng mà vẫn mang đến hiệu quả cao là những ưu điểm mà các công thức từ đu đủ chín mang đến.

Bên cạnh đó, đu đủ giàu các vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng có thể khôi phục lại sức khỏe tự nhiên của da. Đồng thời, loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm trên da gây ra bởi các tia cực tím khắc nghiệt từ ánh nắng mặt trời.

Đu đủ chín giàu vitamin E, khoáng chất, emzyme có khả năng điều trị nám, tàn nhang và da cháy nắng hiệu quả. Nhờ đó, sử dụng các phương pháp làm đẹp từ loại quả này, bạn sẽ sớm phục hồi lại làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Lượng lớn vitamin E trong đu đủ hoạt động như một tác nhân chữa bệnh và làm dịu da cháy nắng. Loại dưỡng chất này còn góp phần xóa mờ hắc sắc tố, cải thiện độ trắng mịn của làn da.

Hơn nữa, điều trị nám, sạm, tàn nhang bằng đu đủ chín còn có thể giúp làn da tránh khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, sần sùi, chảy xệ...

Cách làm đẹp da mặt bằng đu đủ chín

Phương pháp 1

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Vài lát đu đủ chín

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn đu đủ chín đã chuẩn bị, thêm dầu ô liu vào rồi trộn đều lên. Dùng nước muối sinh lí vệ sinh vùng da bị cháy nắng hay thâm nám, tàn nhang rồi thoa đều hỗn hợp đu đủ lên. Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ chữa cháy nắng, xóa mờ thâm nám bằng đu đủ chín và dầu ô liu rất hợp với da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thực hiện biện pháp này, cảm giác đau rát do cháy nắng sẽ giảm hẳn.

Nếu muốn điều trị bệnh về sắc tố da, hãy áp dụng công thức này 2 - 3 lần/tuần, sau 10 ngày, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Phương pháp 2

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Vài lát đu đủ chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho đu đủ chín, mật ong và nước cốt chanh vào chiếc bát, dùng muỗng nghiền nhuyễn đến khi tất cả hòa quyện vào nhau.

Rửa sạch da rồi thoa hỗn hợp lên, nằm thư giãn khoảng 10 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.

Sự kết hợp giữa đu đủ chín, chanh và mật ong sẽ mang đến công dụng điều trị nám, tàn nhang và làm dịu vết cháy nắng hữu hiệu trên da bình thường - Ảnh: Internet

Vì có axit tự nhiên trong nước cốt chanh nên những người sở hữu làn da nhạy cảm nên thử độ kích ứng trước khi áp dụng.

Phương pháp 3

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Vài lát đủ chín

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

Cách thực hiện:

Nghiền đu đủ chín trộn đều với sữa chua đã chuẩn bị. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp lên vùng da gặp phải vấn đề, tuy nhiên, phải vệ sinh sạch sẽ trước. Thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Sử dụng thường xuyên công thức từ đu đủ chín và sữa chua không chỉ xóa mờ vết cháy nắng, tàn nhang mà còn dưỡng trắng da, ngăn ngừa nếp nhăn - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì áp dụng 3 công thức làm đẹp từ đu đủ chín trên, chắc chắn sau 7 - 10 ngày, vết cháy nắng sẽ được chữa lành, các đốm nâu, tàn nhang hay thâm nám cũng sẽ mờ đi trông thấy.