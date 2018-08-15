Nghiền đu đủ chín trộn với thứ này, thâm nám, tàn nhang hay da sạm đen vì cháy nắng cũng trở nên trắng mịn cực nhanh

Nếu đang mắc phải các vấn đề về sắc tố như nám, tàn nhang, da xỉn màu do cháy nắng... hãy áp dụng các công thức từ đu đủ chín sau đây.
- Làm sinh tố đu đủ uống đi các chị em ơi, nhớ thêm 1 lát này vào nữa là da đẹp trắng mịn, chống nắng cực hay lại tăng size vòng 1 nữa đấy
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Có rất nhiều lý do khiến các chuyên gia da liễu luôn khuyên bạn phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều tác nhân gây hại đối với da như tia UVA, tia UVB, nhiệt lượng, bức xạ... Chúng khiến hắc sắc tố sản sinh bất thường gây nên nám, tàn nhang, đồi mồi, thâm sạm rất khó điều trị. Nhiệt độ cao gây ra tình trạng bỏng rát, đau đớn, nặng hơn có thể tạo thành sẹo.
Mặc dù có nhiều dòng sản phẩm điều trị các vấn đề đã nêu trên thị trường, tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản, dễ tìm và rẻ tiền hơn, hãy tham khảo công thức từ đu đủ sau đây.
Theo Brightside, không tốn kém, an toàn khi sử dụng mà vẫn mang đến hiệu quả cao là những ưu điểm mà các công thức từ đu đủ chín mang đến.
Tác dụng làm đẹp da của đu đủ chín
Đu đủ chín là một phương thuốc có khả năng làm dịu da bỏng rát, cháy nắng ngay lập tức. Loại quả này chứa enzyme papain - một hợp chất tuyệt vời có thể tái tạo, phục hồi lại làn da trong thời gian ngắn.
Bên cạnh đó, đu đủ giàu các vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng có thể khôi phục lại sức khỏe tự nhiên của da. Đồng thời, loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm trên da gây ra bởi các tia cực tím khắc nghiệt từ ánh nắng mặt trời.
Lượng lớn vitamin E trong đu đủ hoạt động như một tác nhân chữa bệnh và làm dịu da cháy nắng. Loại dưỡng chất này còn góp phần xóa mờ hắc sắc tố, cải thiện độ trắng mịn của làn da.
Hơn nữa, điều trị nám, sạm, tàn nhang bằng đu đủ chín còn có thể giúp làn da tránh khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, sần sùi, chảy xệ...
Cách làm đẹp da mặt bằng đu đủ chín
Phương pháp 1
Chuẩn bị nguyên liệu:
- Vài lát đu đủ chín
- 1 muỗng canh dầu ô liu
Cách thực hiện:
Nghiền nhuyễn đu đủ chín đã chuẩn bị, thêm dầu ô liu vào rồi trộn đều lên. Dùng nước muối sinh lí vệ sinh vùng da bị cháy nắng hay thâm nám, tàn nhang rồi thoa đều hỗn hợp đu đủ lên. Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.
Ngay sau khi thực hiện biện pháp này, cảm giác đau rát do cháy nắng sẽ giảm hẳn.
Nếu muốn điều trị bệnh về sắc tố da, hãy áp dụng công thức này 2 - 3 lần/tuần, sau 10 ngày, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.
Phương pháp 2
Chuẩn bị nguyên liệu:
- Vài lát đu đủ chín
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Cho đu đủ chín, mật ong và nước cốt chanh vào chiếc bát, dùng muỗng nghiền nhuyễn đến khi tất cả hòa quyện vào nhau.
Rửa sạch da rồi thoa hỗn hợp lên, nằm thư giãn khoảng 10 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.
Vì có axit tự nhiên trong nước cốt chanh nên những người sở hữu làn da nhạy cảm nên thử độ kích ứng trước khi áp dụng.
Phương pháp 3
Chuẩn bị nguyên liệu:
- Vài lát đủ chín
- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)
Cách thực hiện:
Nghiền đu đủ chín trộn đều với sữa chua đã chuẩn bị. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp lên vùng da gặp phải vấn đề, tuy nhiên, phải vệ sinh sạch sẽ trước. Thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.
Chỉ cần kiên trì áp dụng 3 công thức làm đẹp từ đu đủ chín trên, chắc chắn sau 7 - 10 ngày, vết cháy nắng sẽ được chữa lành, các đốm nâu, tàn nhang hay thâm nám cũng sẽ mờ đi trông thấy.