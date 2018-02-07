Ngày 14/2 sắp đến, nàng học ngay cách làm kem dưỡng bằng nha đam để da trắng mịn ‘hút mắt’ chàng

Nha đam là một trong những nguyên liệu có tác dụng cấp ẩm, cân bằng độ pH giúp làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ hữu hiệu nhất. Bên cạnh đó, đây còn là thực vật lành tính, có thể kết hợp với rất nhiều thành phần tự nhiên khác để tạo ra các hỗn hợp dưỡng da mang đến hiệu quả vượt trội. Với nguồn dưỡng chất, vitamin dồi dào, dưỡng da bằng nha đam được xem là phương pháp vô cùng hiệu quả và an toàn.

Cách thực hiện:

Nha đam sau khi mua về gọt sạch vỏ rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau đó, thái nha đam thành từng hạt nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn, đổ ra chiếc bát nhỏ. Thêm 2 muỗng canh mật ong vào rồi khuấy đều là có thể sử dụng.

Xếp mặt nạ giấy vào lọ thủy tinh rồi đổ hỗn hợp nha đam, mật ong vào, đậy kín nắp bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Mặt nạ giấy dưỡng da bằng nha đam và mật ong - Ảnh: Internet

Mỗi lần sử dụng, bạn rửa sạch da mặt rồi đắp trực tiếp mặt nạ nha đam đã thực hiện lên, nằm thư giãn 10 – 15 phút rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Bạn có thể đắp mặt nạ dưỡng da bằng nha đam này mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối - Ảnh: Internet

Nha đam và Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- ½ nhánh nha đam

- 3 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Nha đam gọt vỏ, rửa sạch và thái thành từng lát nhỏ. Cho nha đam vừa thái và trích dịch Vitamin E đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn rồi cho vào lọ nhỏ, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Trước khi đi ngủ, thoa đều hỗn hợp nha đam lên da, mát xa nhẹ nhàng, giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại với nước mát vào sáng hôm sau.

Mặt nạ dưỡng da ban đêm bằng Vitamin E và nha đam - Ảnh: Internet

Nha đam và sáp ong

Nguyên liệu cần có:

- ½ nhánh nha đam

- 3 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Nha đam xay nhuyễn rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, đun cách thủy 3 muỗng canh sáp ong đến khi chúng tan chảy ra thì thêm nha đam xay nhuyễn vào, khuấy đều rồi tắt bếp. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh nhỏ, đợi đến khi nguội là có thể sử dụng ngay. Bạn nên bảo quản kem dưỡng da bằng nha đam này trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng được lâu hơn.

Mặt nạ dưỡng trắng da bằng nha đam và sáp ong - Ảnh: Internet

Rửa sạch da với nước ấm rồi thoa đều kem dưỡng bằng nha đam vừa thực hiện lên. Giữ qua đêm và vệ sinh thật sạch vào sáng hôm sau.

Kem dưỡng trắng da bằng nha đam và sáp ong - Ảnh: Internet

Với 3 cách làm kem cấp ẩm, dưỡng trắng da bằng nha đam trên, làn da sẽ hồng hào, căng mịn đầy sức sống trong thời gian ngắn để bạn gái tự tin tỏa sáng trong dịp Valentine sắp đến.