Nếu không muốn Tết này xuất hiện với nhan sắc già nua, làn da chi chít khuyết điểm, hãy tránh xa 7 thực phẩm này

Để tránh việc tổn hại đến vẻ ngoài xinh đẹp, Brightside muốn phụ nữ xem xét cắt giảm hoặc loại trừ hoàn toàn 7 loại thực phẩm sau đây khỏi chế độ ăn uống hàng ngày.
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Đôi khi những món ăn chúng ta yêu thích lại có thể gây hại. Hậu quả có thể ảnh hưởng đến làn da, điều mà không phụ nữ nào mong muốn. Do đó, để bảo vệ nhan sắc, bạn nên hạn chế ăn 7 loại thực phẩm dưới đây.
1. Rượu
“Uống rượu là một trong những điều tồi tệ nhất bạn làm cho làn da” - Chuyên gia chăm sóc da Bomb Michaella Bolder.
Thật không may, sau khi những cảm xúc tích cực biến mất nhờ men rượu, bạn sẽ gặp nhiều tác dụng phụ. Đầu tiên, rượu gián đoạn hormone dẫn đến mụn trứng cá. Thứ hai, nó làm giảm hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách thay thế vi khuẩn rất quan trọng trong ruột là microbiome. Thứ ba, rượu làm mất nước khiến làn da sưng húp, sần sùi.
2. Bánh gạo
Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thực phẩm được cho là có lợi cho sức khỏe này thực sự có hại. Bánh gạo có thể dẫn đến nếp nhăn trên da, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng não.
Đầu tiên, ăn quá nhiều bánh gạo sẽ dẫn đến tăng cân. Thứ hai, nếu kiểm tra nhãn dinh dưỡng ở mặt sau, bạn sẽ thấy rằng bánh gạo bao gồm rất nhiều phụ gia. Thứ ba, bánh gạo có thể gây ra các vết nám và mụn trứng cá bằng cách làm hỏng phân tử Advanced Glycation End, còn được gọi là AGEs.
3. Sushi
Bạn có biết rằng món ăn thơm ngon này dẫn đến lão hóa sớm và gây ra mụn trứng cá? Thật không may, đây là sự thật.
Đầu tiên, sushi chứa một lượng lớn muối, một trong những kẻ thù tồi tệ nhất đối với sức khỏe, đồng thời điều này có thể dẫn đến làn da mất nước và xỉn màu.
Thứ hai, thức ăn mặn làm cho các tế bào giữ lại chất lỏng, làm khuôn mặt sưng húp. Thứ ba, gạo có chỉ số đường huyết cao có thể lấy đi độ ẩm lớp biểu bì, gây khô da và lão hóa sớm.
4. Sản phẩm sữa
Nếu ăn sữa và vẫn phải vật lộn với mụn trứng cá, thông tin này có thể hữu ích đối với bạn. Đầu tiên, sữa từ bò chứa một loại hormone tăng trưởng làm trầm trọng thêm tuyến dầu của da. Kết quả là, tình trạng mụn sẽ trở nên nặng nề hơn.
Thứ hai, có rất nhiều loại sữa chất lượng thấp dễ bị hỏng do quá trình thanh trùng, bay hơi, tách kem, v.v. Tất cả tạo ra các điều kiện hoàn hảo cho mụn trứng cá nảy nở.
Thứ ba, 75% dân số thế giới không dung nạp đường sữa và sự không dung nạp này có thể dẫn đến sự xuất hiện của mụn trứng cá và bệnh chàm.
5. Ngũ cốc ăn sáng
Ngay cả những loại ngũ cốc dường như vô hại vẫn có thể làm tổn thương làn da của bạn. Đầu tiên, đừng tin từ "tự nhiên" trên bao bì của các gói sản phẩm ngũ cốc. Bạn có thể phát hiện ra rằng một số thành phần trên thực tế làm biến đổi gen, có thể làm cho da bị ngứa, tăng dị ứng và gây ra mụn trứng cá.
Thứ hai, do quá trình gọi là đùn, ngũ cốc ăn thực sự độc hại đối với cơ thể. Thứ ba, các loại ngũ cốc phổ biến cũng thường chứa vitamin tổng hợp mà cơ thể chúng ta không thể hấp thụ.
6. Thịt chế biến
Đầu tiên, có rất nhiều natri trong các loại thịt chế biến như giăm bông, thịt xông khói, đây có thể là lý do khiến da mặt sưng húp. Thứ hai, những loại thịt này cũng chứa nitrit làm phá hủy collagen và elastin trong da gây ra lão hóa sớm.
7. Nước ép
Đầu tiên, nước ép có chứa nhiều đường như soda, loại đường này phá vỡ collagen trong da gây ra sần sùi. Thứ hai, nước ép thiếu chất xơ, điều này có nghĩa là những gì bạn uống không cung cấp cho làn da các chất dinh dưỡng cần thiết. Thứ ba, những người yêu thích mặt nạ nước chanh dễ bị bỏng hóa chất.
Nếu không muốn làm tổn hại làn da, bạn hãy xem xét hạn chế 7 loại thực phẩm này. Ngoài ra, thói quen lành mạnh này còn bảo vệ sức khỏe của bạn.