Muốn mặt trắng xinh, sạch mụn đón Tết, nhất định phải dưỡng da bằng dầu dừa theo cách này

Chỉ cần dưỡng da bằng dầu dừa theo cách này khoảng 1 tuần, nhan sắc sẽ xinh lung linh, không tì vết để bạn vô tư tỏa sáng trong ngày Tết.

Dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên vô cùng quen thuộc và thông dụng tại Việt Nam. Công dụng mà dầu dừa mang đến không chỉ gói gọn trong căn bếp, xung quanh việc nấu nướng mà còn được ví như “thần dược” đối với làn da và nhan sắc phụ nữ. Dầu dừa là nguồn cung cấp dưỡng chất, độ ẩm dồi dào giúp da luôn trắng mịn, hồng hào tự nhiên. Hơn nữa, loại dầu này chứa lượng lớn axit lauric có khả năng điều trị, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Đặc biệt, thoa dầu dừa thường xuyên là cách nuôi dưỡng làn da trắng, sạch mụn, không thâm sạm hiệu quả và an toàn nhất.

Dưới đây là 3 cách dưỡng da bằng dầu dừa ngay tại nhà bạn có thể tham khảo để sở hữu nhan sắc "vạn người mê" đón Tết. Dưỡng da nhờn mụn bằng dầu dừa Để dưỡng da nhờn, đồng thời trị mụn, bạn hãy kết hợp dầu dừa với một số nguyên liệu có đặc tính kháng khuẩn khác như chanh, muối biển, bột nghệ…

Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1 muỗng canh dầu dừa - ½ muỗng cà phê muối mịn - 1 muỗng canh nước cốt chanh Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả hòa quyện thành hỗn hợp đồng nhất. Dưỡng da trắng mịn, sạch mụn bằng công thức dầu dừa, chanh và muối biển - Ảnh: Internet Tiếp theo, rửa sạch da mặt bằng nước ấm, thoa đều hỗn hợp 3 thành phần đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da. Thư giãn thêm 10 – 15 phút nữa thì vệ sinh lại với nước mát là xong. Mỗi tuần, bạn nên áp dụng cách dưỡng da mặt nhờn mụn bằng dầu dừa này 3 lần, làn da sẽ cải thiện đáng kể. Dưỡng da nám bằng dầu dừa Nám hình thành do hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường trên da. Để loại bỏ lớp tế bào nâu sạm này, bạn có thể dùng dầu dừa. Vì đây là nguyên liệu có khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới giúp da trắng mịn, tươi trẻ trở lại. Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh nước cốt chanh - 2 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh đường nâu Cách trị nám, dưỡng trắng da bằng dầu dừa, chanh và đường nâu - Ảnh: Internet Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn trộn đều 1 muỗng canh dầu dừa, 1 muỗng canh nước cốt chanh và 1 muỗng canh đường nâu để mát xa, tẩy tế bào chết cho da mặt rồi rửa sạch lại với nước mát. Tiếp theo, thoa đều lượng dầu dừa còn lại lên mặt, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, đồng thời xoa theo chuyển động tròn khắp da mặt. Thực hiện khoảng 2 phút thì rửa sạch với nước mát là hoàn thành. Để da trắng mịn không tì vết trước Tết, hãy dưỡng bằng 2 công thức từ dầu dừa này - Ảnh: Internet Chỉ với 2 cách dưỡng da bằng dầu dừa đơn giản trên, việc sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn, không thâm nám trước Tết sẽ "dễ như trở bàn tay".

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