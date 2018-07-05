Muốn làn da đầy nếp nhăn, chảy xệ trở nên săn chắc, căng mịn 'cấp tốc', học ngay phương pháp sau

Chăm sóc da 05/07/2018 14:33

Lão hóa kéo theo những vấn đề như nếp nhăn, da mất độ săn chắc. Để loại bỏ những "nỗi ám ảnh" này, phụ nữ nên học theo các phương pháp sau đây.

Để ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ triệt để các dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt, phụ nữ không chỉ cần phải sử dụng mỹ phẩm làm đẹp đúng cách mà còn phải hỗ trợ từ sâu bên trong. Sự tương tác từ bên ngoài lẫn bên trong sẽ đẩy nhanh tiến độ kéo căng các nếp nhăn, xóa mờ vết chân chim hay nám sạm, tàn nhang. 

Dưới đây là những hướng dẫn về cách chọn mỹ phẩm cũng như chế độ ăn uống, mẹo chăm sóc da giúp bạn đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi già một cách toàn diện.

Chọn lựa mỹ phẩm chống lão hóa

Về việc ngăn ngừa oxy hóa tế bào, kem dưỡng, dung dịch cân bằng có hàm lượng retinol và Vitamin C cao là lựa chọn tuyệt vời vì chúng giúp da sản xuất collagen tự nhiên.

Ngoài ra, các sản phẩm chiết xuất từ gel nha đam, bạc hà sẽ cải thiện tuần hoàn máu và kích thích sự tái tạo tế bào mới giúp phục hồi làn da.

Đặc biệt, các loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao, cụ thể trên 50+ sẽ giảm tác động tiêu cực từ mặt trời, làm chậm quá trình lão hóa.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Để giữ cho làn da săn chắc, các nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên tiêu thụ sản phẩm kích thích sản xuất collagen tự nhiên như rau diếp, quả hạch, bơ, măng tây, cá...

Đồng thời, tăng cường bổ sung các sản phẩm giữ độ ẩm để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. 

Đặc biệt, để quá trình lão hóa không bị đẩy mạnh, bạn nên hạn chế bổ sung đường, bánh ngọt, đồ ăn giàu chất béo động vật, nước ngọt có ga, thức ăn nhanh...

Muốn làn da đầy nếp nhăn, chảy xệ trở nên săn chắc, căng mịn 'cấp tốc', học ngay phương pháp sau - Ảnh 1
Chất béo trong cá cực kỳ tốt trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Áp dụng bài tập đặc biệt cho khuôn mặt

Mát xa da mặt

Mát xa là phương pháp đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Cho tinh dầu tự nhiên vào lòng bàn tay, ma sát làm nóng rồi thoa đều lên da mặt. Giữ yên khoảng 2 phút thì dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ cằm lên trán.

Phương pháp này kích thích tuần hoàn máu, đưa dưỡng chất đẩy mạnh tái tạo tế bào nhờ đó xóa nếp nhăn, kéo căng da, giảm bọng mắt hữu hiệu.

Muốn làn da đầy nếp nhăn, chảy xệ trở nên săn chắc, căng mịn 'cấp tốc', học ngay phương pháp sau - Ảnh 2
Mát xa mặt là một trong những phương pháp ngăn ngừa lão hóa, kéo căng da - Ảnh: Internet

Tập yoga cho khuôn mặt

Yoga là một bộ môn thể thao với động tác nhẹ nhàng kết hợp cùng điều phối hơi thở, từ đó cải thiện cả về sức khỏe, nhan sắc lẫn vóc dáng. 

Đối với các bài tập yoga cho khuôn mặt, bạn có thể tham khảo nhiều trên Internet. Hãy tập vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tối ưu. 

Muốn làn da đầy nếp nhăn, chảy xệ trở nên săn chắc, căng mịn 'cấp tốc', học ngay phương pháp sau - Ảnh 3
Bên cạnh mát xa, tập yoga cũng là cách để duy trì vẻ tươi trẻ trên làn da - Ảnh: Internet

Kiên trì phối hợp chăm sóc da cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn đẩy lùi, làm chậm quá trình lão hóa, cũng như duy trì sự săn chắc, khỏe đẹp của làn da.

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