Do đó, để gót chân luôn mềm mại, không bị bong tróc hay nứt nẻ vào mùa đông, hãy chăm sóc chúng cẩn thận. Đồng thời, lưu giữ 10 bí quyết sau đây để khắc phục nếu đang mắc phải vấn đề về da này.

Bạn cảm thấy xấu hổ khi cởi giày ra trước chốn đông người vì những vết nứt, mảng da bong tróc ở gót chân. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa đông, khi thời tiết lạnh lẽo và hanh hao. Điều này còn bắt nguồn từ việc đa số chúng ta đều dành nhiều thời gian để chăm sóc da mặt và bỏ qua đôi bàn chân.

Lặp lại phương pháp này hàng ngày cho đến khi gót chân mềm mịn.

Chuẩn bị hỗn hợp ngâm gót chân bằng cách trộn đều 1 ly nước súc miệng với 1 chén giấm trắng cùng 2 chén nước. Ngâm chân trong hỗn hợp này 15 phút. Sau đó, nhấc chân ra và chà chúng bằng đá muối hoặc bàn chải mềm để loại bỏ tế bào chết. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước lạnh, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Bột gạo, mật ong và giấm

Bột gạo có khả năng tẩy tế bào chết, thanh lọc và tái tạo da. Trong khi đó, mật ong là một chất khử trùng tự nhiên giúp chữa lành đôi chân nứt nẻ. Bên cạnh đó, giấm là một loại axit nhẹ làm mềm da khô và tế bào chết - Ảnh: Brightside

Trộn đều 3 muỗng cà phê bột gạo, 1 muỗng cà phê mật ong và 2 - 3 giọt giấm táo. Khuấy đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, ngâm chân trong nước ấm khoảng 10 phút, sau đó nhẹ nhàng dùng hỗn hợp vừa làm mát xa gót chân khoảng 2 phút. Cuối cùng, rửa sạch và thoa kem dưỡng ẩm.

Lặp lại quy trình này khoảng 2 – 3 lần một tuần để nhanh chóng nhận thấy kết quả.

Chuối chín

Chuối hoạt động tương tự loại kem dưỡng ẩm da tự nhiên. Loại quả này chứa các vitamin A, B6 và C giúp duy trì độ đàn hồi và giữ cho da ngậm nước - Ảnh: Brightside

Đầu tiên, nghiền 2 quả chuối chín thành bột nhuyễn mịn. Nhẹ nhàng thoa chúng lên, mát xa theo chuyển động tròn khắp bàn chân, bao gồm cả móng, giữ trong 20 phút. Sau đó, rửa sạch chân bằng nước mát.

Lặp lại công thức này mỗi đêm trước khi đi ngủ trong vòng 2 tuần, tình trạng nứt gót chân của bạn sẽ dứt hẳn.

Mật ong

Mật ong giữ ẩm tự nhiên, hút nước từ các mô bên trong đến các lớp ngoài của da. Sự dịch chuyển chất lỏng này tạo ra hiệu ứng đầy đặn giúp làn da bên ngoài lành lại, tái tạo - Ảnh: Brightside

Thêm 1 ly mật ong vào thau nước ấm, khuấy đều. Ngâm chân trong hỗn hợp, nhẹ nhàng mát xa trong 20 phút. Sau đó, dùng đá bọt nhẹ nhàng tẩy tế bào chết. Cuối cùng, hãy lau khô chân, thoa một loại kem dưỡng ẩm.

Phương pháp này có thể được thực hiện thường xuyên trước khi đi ngủ.

Dầu thực vật

Các loại dầu thực vật dễ dàng được da hấp thụ. Hầu hết các loại dầu thực vật đều chứa vitamin như provitamin A, D, E giúp nuôi dưỡng làn da và tạo ra các tế bào mới - Ảnh: Brightside

Làm sạch bàn chân thật kỹ càng, lau khô bằng khăn mềm. Thoa một lớp dầu thực vật dày lên gót chân và các ngón chân. Đeo vào chân một đôi tất sạch sẽ, giữ qua đêm và vệ sinh lại vào sáng mai.

Làm việc này mỗi ngày, đôi chân của bạn sẽ cực kỳ mềm mịn, hồng hào.

Dầu khuynh diệp

Dầu khuynh diệp hay còn gọi là vicks chứa long não, bạch đàn và menthol thường được sử dụng nhiều với mục đích trị ho, giữ ấm cơ thể cho em bé. Đây là loại thuốc mỡ hoạt động như chất làm mềm, khóa độ ẩm. Tinh dầu bạc hà và bạch đàn cung cấp hiệu quả làm mát, xoa dịu cơn nứt nẻ - Ảnh: Brightside

Trước khi đi ngủ, hãy thoa dầu khuynh diệp lên khắp bàn chân của bạn. Xoa bóp trong 5 phút, sau đó đi một đôi tất thoải mái và sạch sẽ. Rửa chân bằng nước ấm vào sáng hôm sau.

Bạn nên áp dụng phương pháp này hàng ngày để nhanh chóng trị dứt điểm tình trạng nứt gót chân.

Baking soda

Baking soda là một exfoliant loại bỏ tế bào chết. Loại bột này còn có đặc tính chống viêm có thể trung hòa mùi hôi, tiêu diệt vi khuẩn - Ảnh: Brightside

Thêm 3 muỗng canh baking soda vào 1 bát nước ấm rồi trộn đều. Ngâm chân 15 phút trong hỗn hợp này. Sau đó, chà gót chân nhẹ nhàng bằng đá bọt. Rửa sạch bằng nước mát, lau khô bàn bằng khăn bông và thoa kem dưỡng ẩm.

Gel nha đam

Nha đam chứa vitamin A (beta-carotene), C, E có tính chất chống oxy hóa trong khi cholesterol, campesterol, β-sitosterol, và lupeol có đặc tính kháng viêm. Lupeol cũng hoạt động như một chất khử trùng và thuốc giảm đau. Các auxin và gibberellin có mặt trong nha đam giúp chữa lành vết thương - Ảnh: Brightside

Ngâm chân vào nước ấm khoảng 5 đến 10 phút. Tiếp theo, dùng bọt biển chà nhẹ nhàng để loại sạch tế bào chết. Lau khô, thoa một lớp gel nha đam lên chân. Mang vớ cotton và đi ngủ, rửa bằng nước ấm vào buổi sáng.

Vaseline và nước cốt chanh

Vaseline hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm, axit citric trong nước chanh thúc đẩy lột da, đồng thời kích thích sản sinh tế bào da mới - Ảnh: Brightside

Ngâm chân trong nước ấm khoảng 20 phút, rửa sạch và lau khô. Thêm 3 - 4 giọt nước cốt chanh tươi vào 1 muỗng cà phê Vaseline rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên gót chân và các phần bị nứt khác. Đeo lên chân đôi vớ len, để qua đêm. Rửa bằng nước ấm vào buổi sáng.

Muối hạt

Muối hạt làm giảm viêm và dưỡng mềm da. Các sulfate giúp loại sạch độc tố và kim loại nặng từ các tế bào, giảm đau và giúp cơ thể thanh lọc - Ảnh: Brightside

Thêm nửa cốc muối hạt vào chậu nước nóng ấm, khuấy đều. Tiếp đó, ngâm chân vào trong dung dịch này 15 phút rồi chà nhẹ để loại bỏ tế bào chết.

Với những thành phần hết sức quen thuộc mà gia đình nào cũng có như baking soda, dầu thực vật, mật ong, nước súc miệng... bạn hoàn toàn có thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng gót nứt nẻ và sở hữu đôi chân mềm mại, hồng hào.