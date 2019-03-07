Máy rửa mặt Foreo Luna 2: Không chỉ làm sạch mà còn ngăn ngừa lão hóa da

Nhận thấy rằng sữa rửa mặt thông thường không đủ để làm sạch hoàn toàn cặn bã nằm sâu trong lỗ chân lông, Foreo đã sản xuất ra máy rửa mặt Luna 2.

Làm sạch là bước chăm sóc vô cùng quan trọng vì quyết định sức khỏe của làn da. Như bạn đã biết, quá nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, mồ hôi cùng với mỹ phẩm trang điểm tích tụ sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Điều này là nguyên nhân lớn hình thành mụn trứng cá, mụn đầu đen, kích ứng, viêm nhiễm vô cùng nguy hiểm.

Thiết bị này mang tính năng hoạt động nhờ sử dụng năng lượng T-Sonic™ nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, bụi bẩn, mỹ phẩm và làm thông thoáng lỗ chân lông của lớp trang điểm. Đồng thời, loại bỏ tới 99,5% bụi bẩn và dầu nhờn có thể gây nên mụn trứng cá ở người trưởng thành.

Không nói ngoa về hiệu quả của máy rửa mặt Foreo Luna 2 vì đa phần khách hàng sử dụng chúng đều cực kỳ hài lòng.

Sau khi sử dụng máy rửa mặt Luna 2 một thời gian, chị Nguyễn Kim Ánh (Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Ban đầu, tôi khá do dự khi mua cái máy này vì giá cả của nó khá cao, đến 199 đô, tương đương với gần 5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi dùng một thời gian, tôi cảm thấy hối tiếc vì không mua sản phẩm này sớm hơn".

Trong quá trình sử dụng Luna 2, chị Ánh chia sẻ, ban đầu sử dụng sẽ rất lạ lẫm nhưng dùng đến lần thứ 3 bạn sẽ quen với cách làm sạch bằng máy. Sau đó một thời gian, làn da sẽ bắt đầu cảm nhận sự khác biệt. Mỗi lần rửa mặt bằng máy Luna 2 xong sờ lên mặt rất mềm mại, trơn mịn.

Dùng đến nửa tuần, làn da sẽ cải thiện trông thấy, trở nên mềm mại, sáng khỏe hơn, đồng thời tình trạng mụn cũng giảm, lỗ chân lông thông thoáng và khô ráo hơn. Sau 2 tháng, chị Ánh không cần phải lấy bã nhờn bằng cách xông hơi nữa vì Luna 2 rõ ràng đã làm sạch nhờn tối ưu.

Chị Ánh còn cho biết thêm, nhiều người quen sau một thời gian gặp lại đã rất ngạc nhiên về làn da trắng mịn, hồng hào rõ rệt của mình.

Máy rửa mặt Foreo Luna 2 giúp cải thiện làn da chỉ sau thời gian ngắn.

Những điều tuyệt vời mà máy rửa mặt Foreo Luna 2 mang đến cho làn da

Điều đầu tiên khiến máy rửa mặt Luna 2 nhận được nhiều yêu thích là rất dễ sử dụng. Chỉ cần dùng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 1-2 phút là khuôn mặt sẽ sạch sẽ tuyệt đối. Luna 2 tự động dừng lại sau 3 phút, có chế độ tạm dừng 1-2 giây để bạn kịp chuyển sang khu vực khác. Thiết bị này không thấm nước, được làm từ chất liệu silicon nên bạn sẽ dễ dàng vệ sinh, bảo quản ở mọi nơi.

Điều đặc biệt là máy rửa mặt này có 4 phiên bản với các màu sắc khác nhau thích hợp cho từng loại da như da thường, da hỗn hợp, da dầu, da nhạy cảm.

Máy rửa mặt Luna 2 có hai mặt, mặt trước giúp cải thiện tình trạng da, làm sạch nhẹ nhàng, trong khi mặt sau có chức năng chống lão hóa, trẻ hóa làn da vượt trội. Với kích thước nhỏ gọn, phụ nữ hoàn toàn có thể dễ dàng mang Luna 2 đi du lịch.

Một tính năng vượt trội khác mà thiết bị này mang đến chính là cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa tình trạng thiếu ẩm, khô nứt cho làn da vào mùa đông. Khi làn da gặp phải tình trạng bong tróc, Luna 2 sẽ lấy đi tế bào chết, đồng thời làm sạch để dưỡng chất dễ thẩm thấu hơn.

Ngoài làm sạch, khi tiếp xúc với khuôn mặt, độ rung của Luna 2 sẽ massage nhẹ nhàng làn da. Điều này tác động đến lưu thông máu, cải thiện tình trạng da, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Về bề sau với tính năng chống lão hóa, máy rửa mặt Foreo Luna 2 sử dụng xung tần số thấp nhắm vào các khu vực dễ bị nhăn, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Đặc biệt là các vùng da nhăn quanh mắt, khu vực má, giữa trán...

Tuy nhiên, vì phần đầu của Luna 2 lớn nên khó làm sạch sâu ở các khu vực mí mắt và xung quanh cánh mũi.

Lý do nên sở hữu chiếc máy rửa mặt Foreo Luna 2 là gì?

Đối với phụ nữ, máy rửa mặt Foreo Luna 2 có lẽ là một "khoản đầu tư" đắt đỏ. Nhưng nếu quan tâm đến sức khỏe của làn da, đây là khoản tiền xứng đáng. Vì thiết bị này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề về da ngoài tác dụng chính là làm sạch.

Bên cạnh đó, khác với các dòng máy rửa mặt khác trên thị trường, Foreo Luna 2 là sản phẩm của công ty Foreo được sử dụng công nghệ sóng âm T-sonic. Được sản xuất với công nghệ T-Sonic™ giúp máy rung tới 8.000 lần mỗi phút, nhờ đó có hiệu năng làm sạch vượt trội.



Foreo Luna 2 có mặt sau tích hợp chống lão hóa.

Các phiên bản của máy rửa mặt Foreo Luna 2

Foreo Luna 2 có sẵn 4 màu cho từng loại da riêng biệt để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Màu xanh dương cho da hỗn hợp, màu xanh lá cho da dầu, màu tím dành cho da nhạy cảm và màu hồng cho da thường.

Ngoài ra, Luna 2 for Men có màu đen là sản phẩm dành cho nam giới. Để tối đa hóa tác dụng, Foreo khuyên bạn nên sử dụng máy rửa mặt mỗi lần 2 phút vào buổi sáng và tối.

Foreo Luna 2 có 4 màu sắc khác nhau

Hướng dẫn sử dụng máy rửa mặt Foreo Luna 2

Bước 1: Nhấn nút nguồn ở giữa 1 lần để khởi động Luna 2, bật chế độ rửa mặt Cleansing mode.

Bước 2: Nhấn nút nguồn lần thứ 2 để chuyển máy sang chế độ chờ Standby. Giai đoạn này, đèn ở chân máy sẽ sáng ổn định và máy ngừng rung để bạn có thời gian rửa lại mặt bằng nước sạch.

Bước 3: Nhấn nút nguồn lần thứ 3 để mở chế độ massage chống lão hóa Anti-Aging Mode.

Bước 4: Nhấn nút nguồn 1 lần nữa để tắt máy.

Các bước sử dụng máy rửa mặt Foreo Luna 2.

LƯU Ý:

- Foreo Luna 2 có thể bị lock khi bạn mới mua về. Khi mở hộp ra, bạn chỉ cần unlock bằng cách nhấn đồng thời 2 nút +/- cùng một lúc trong khoảng 3 giây. Nhớ là ấn mạnh tay một chút mới lên nhé :).

- Đèn sẽ sáng báo hiệu máy đã mở khóa. Tương tự, nếu bạn giữ hai nút +/- này cùng một lúc thì máy sẽ khóa lại, rất thuận tiện khi bạn mang máy đi du lịch mà để trong túi đồ cồng kềnh bởi bạn sẽ không phải lo máy tự dừng hoạt động nếu bị vật nào đó ấn chạm vào nút nguồn.

- Luôn vệ sinh Luna 2 sau mỗi lần sử dụng. Bạn có thể rửa bề mặt bàn chải của máy với nước và xà phòng, sau đó rửa sạch với nước ấm nhẹ. Lau lại bằng khăn sạch và để nơi khô ráo.

- Không sử dụng chất tẩy rửa có cồn, xăng hoặc acetone để vệ sinh máy vì chúng có thể gây kích ứng da.

Đặc biệt, hiện nay Foreo đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng. Khi mua hàng, bạn có thể sử dụng 2 mã code dưới đây để được hưởng ưu đãi:

Mã 1:

Promo Code Promo Details Validity FONEW20 20% off LUNA 2, LUNA mini 2 21 Feb - 22 Mar

Mã giảm giá này chỉ có hiệu lực khi ship tới Vietnam, Malaysia, Hong Kong & Thailand.

Mã 2:

Promo Code Promo Details Validity VNLUNA20 20% off Luna Play Plus 21 Feb - 18 Mar

Mã giảm giá này chỉ có hiệu lực khi ship tới Vietnam.

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ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH TRÊN TRANG CHỦ FOREO.COM

Máy rửa mặt Luna 2 được Foreo bảo hành 2 năm và bảo đảm 10 năm chất lượng. Sản phẩm được đặt trong một hộp bao gồm 1 cáp sạc, 1 hướng dẫn sử dụng, 1 card bảo hành, 1 túi màu xám đựng máy đi du lịch.

Bạn đăng ký bảo hành Foreo Luna chính hãng bằng cách tạo tài khoản trên trang chủ của Foreo là Foreo.com. Sau đó nhấn vào mục “REGISTER PRODUCT” bên tay trái màn hình và nhập các thông tin như sau:

● Product name: tên sản phẩm của bạn. Ví dụ: LUNA TM 2 Normal skin.

● Serial Number: mã số bảo hành đi kèm trên thân máy.

● PURCHASE DATE: bạn chọn ngày mua hàng.

CÁCH THỨC MUA SẢN PHẨM FOREO CHÍNH HÃNG TỪ FOREO.COM

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