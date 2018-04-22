Mắt hết sưng sau vài phút nhờ cách làm giảm bọng mắt hiệu quả

Bọng mắt bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như khóc quá nhiều, căng thẳng vì công việc, thức khuya, ngủ quá nhiều hoặc do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể,... Nhiều người cũng bị bọng mắt do thiếu ngủ, cơ thể tích nước khiến khuôn mặt trông lờ đờ, thiếu sức sống.

Buổi sáng thức dậy sắp có cuộc gặp quan trọng nhưng mắt bạn lại sưng húp thì thực sự là vấn đề lớn. Nhưng nếu biết cách làm giảm bọng mắt, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì và bọng mắt sẽ chẳng còn đáng lo ngại vào mỗi buổi sáng nữa.

Để làm giảm bọng mắt hiệu quả nhất trong vài phút, bạn nên tham khảo ngay cách chữa bọng mắt bằng những phương pháp tự nhiên có thể trị bọng mắt khẩn cấp ngay tại nhà. Dưới đây là một số cách chị em phụ nữ nhất định phải biết để xử lý bọng mắt ngay lập tức, giúp lấy lại vẻ đẹp tự tin và đôi mắt cuốn hút.

Dùng trà túi lọc đắp lên mắt

Sử dụng trà túi lọc không chỉ giúp trị quầng thâm mà còn có tác dụng làm giảm bọng mắt hiệu quả. Bạn nên lấy 2 túi trà đã pha, đặt trong tủ lạnh 30 phút rồi vệ sinh cá nhân trong thời gian chờ túi trà được làm lạnh.

Để tăng thời gian làm lạnh, bạn có thể đặt túi trà lên ngăn đá, việc này chỉ mất 15 phút, sau đó đắp lên bọng mắt khoảng 5-10 phút là đã có thể giúp cho đôi mắt bớt sưng. Nếu bọng mắt của bạn là bọng mắt lâu ngày, bạn nên lặp lại việc đắp túi trà dưới mắt 2-3 lần mỗi ngày và tăng thời gian đắp từ 15-30 phút.

Trà không chỉ giảm bọng mắt mà còn trị quầng thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

Đắp dưa chuột lên mắt

Luôn để dưa chuột trong tủ lạnh để khi cần, bạn có thể lấy ngay vài lát dưa chuột ra để đắp lên mắt chữa bọng mắt. Dưa chuột chứa các enzym có khả năng giảm viêm, giảm sưng quanh mắt, giúp bạn thư giãn và giúp cho đôi mắt vơi đi sự mệt mỏi.

Mát xa giảm bọng mắt

Bọng mắt có thể được điều trị khẩn cấp bằng cách mát xa với thìa inox được ướp lạnh. Nếu bạn thường xuyên có bọng mắt sau khi thức dậy mỗi sáng, bạn nên chuẩn bị sẵn vài chiếc muỗng inox để trên ngăn đá.

Mát xa là phương pháp làm giảm bọng mắt an toàn, hiệu quả - Ảnh: Internet

Nếu không có sẵn, bạn có thể quấn thìa inox trong khăn ướt rồi vùi vào đá trong khoảng 10 phút để làm lạnh. Nhúng thìa inox vào tô nước đá lạnh cũng là một cách nhanh gọn, tuy nhiên bạn sẽ phải liên tục làm lạnh thìa trong khi tiến hành mát xa.

Cách mát xa giảm bọng mắt rất đơn giản, bạn đặt 2 ngón tay trỏ vào lòng thìa, rồi úp mặt inox còn lại vào bọng mắt. Nhẹ nhàng ấn và dịch thìa từ đầu mắt tới đuôi mắt cho đến khi mắt bạn bớt sưng.

Lưu ý, khi da quanh mắt cảm thấy lạnh và kích ứng, bạn nên dừng lại và dùng 2 ngón áp út vỗ nhẹ trước khi tiếp tục mát xa mắt bằng thìa. Lặp lại quy trình mát xa trong khoảng 10-15 phút đến khi mắt bạn hết sưng.