Mắt hết sưng sau vài phút nhờ cách làm giảm bọng mắt hiệu quả

Chăm sóc da 22/04/2018 09:38

Chỉ mất vài phút để xử lý đôi mắt sưng húp với cách làm giảm bọng mắt hiệu quả tại nhà, cô gái nào cũng phải biết những mẹo dưới đây.

Buổi sáng thức dậy sắp có cuộc gặp quan trọng nhưng mắt bạn lại sưng húp thì thực sự là vấn đề lớn. Nhưng nếu biết cách làm giảm bọng mắt, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì và bọng mắt sẽ chẳng còn đáng lo ngại vào mỗi buổi sáng nữa.

Nguyên nhân gây bọng mắt

Bọng mắt bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như khóc quá nhiều, căng thẳng vì công việc, thức khuya, ngủ quá nhiều hoặc do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể,... Nhiều người cũng bị bọng mắt do thiếu ngủ, cơ thể tích nước khiến khuôn mặt trông lờ đờ, thiếu sức sống.

Mắt hết sưng sau vài phút nhờ cách làm giảm bọng mắt hiệu quả - Ảnh 1

Bọng mắt to khiến đôi mắt trở nên nặng nề - Ảnh: Internet

Để làm giảm bọng mắt hiệu quả nhất trong vài phút, bạn nên tham khảo ngay cách chữa bọng mắt bằng những phương pháp tự nhiên có thể trị bọng mắt khẩn cấp ngay tại nhà. Dưới đây là một số cách chị em phụ nữ nhất định phải biết để xử lý bọng mắt ngay lập tức, giúp lấy lại vẻ đẹp tự tin và đôi mắt cuốn hút.

Dùng trà túi lọc đắp lên mắt

Sử dụng trà túi lọc không chỉ giúp trị quầng thâm mà còn có tác dụng làm giảm bọng mắt hiệu quả. Bạn nên lấy 2 túi trà đã pha, đặt trong tủ lạnh 30 phút rồi vệ sinh cá nhân trong thời gian chờ túi trà được làm lạnh.

Để tăng thời gian làm lạnh, bạn có thể đặt túi trà lên ngăn đá, việc này chỉ mất 15 phút, sau đó đắp lên bọng mắt khoảng 5-10 phút là đã có thể giúp cho đôi mắt bớt sưng. Nếu bọng mắt của bạn là bọng mắt lâu ngày, bạn nên lặp lại việc đắp túi trà dưới mắt 2-3 lần mỗi ngày và tăng thời gian đắp từ 15-30 phút.

Mắt hết sưng sau vài phút nhờ cách làm giảm bọng mắt hiệu quả - Ảnh 2

Trà không chỉ giảm bọng mắt mà còn trị quầng thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

Đắp dưa chuột lên mắt

Luôn để dưa chuột trong tủ lạnh để khi cần, bạn có thể lấy ngay vài lát dưa chuột ra để đắp lên mắt chữa bọng mắt. Dưa chuột chứa các enzym có khả năng giảm viêm, giảm sưng quanh mắt, giúp bạn thư giãn và giúp cho đôi mắt vơi đi sự mệt mỏi.

Mát xa giảm bọng mắt

Bọng mắt có thể được điều trị khẩn cấp bằng cách mát xa với thìa inox được ướp lạnh. Nếu bạn thường xuyên có bọng mắt sau khi thức dậy mỗi sáng, bạn nên chuẩn bị sẵn vài chiếc muỗng inox để trên ngăn đá.

Mắt hết sưng sau vài phút nhờ cách làm giảm bọng mắt hiệu quả - Ảnh 3

Mát xa là phương pháp làm giảm bọng mắt an toàn, hiệu quả - Ảnh: Internet

Nếu không có sẵn, bạn có thể quấn thìa inox trong khăn ướt rồi vùi vào đá trong khoảng 10 phút để làm lạnh. Nhúng thìa inox vào tô nước đá lạnh cũng là một cách nhanh gọn, tuy nhiên bạn sẽ phải liên tục làm lạnh thìa trong khi tiến hành mát xa.

Cách mát xa giảm bọng mắt rất đơn giản, bạn đặt 2 ngón tay trỏ vào lòng thìa, rồi úp mặt inox còn lại vào bọng mắt. Nhẹ nhàng ấn và dịch thìa từ đầu mắt tới đuôi mắt cho đến khi mắt bạn bớt sưng.

Lưu ý, khi da quanh mắt cảm thấy lạnh và kích ứng, bạn nên dừng lại và dùng 2 ngón áp út vỗ nhẹ trước khi tiếp tục mát xa mắt bằng thìa. Lặp lại quy trình mát xa trong khoảng 10-15 phút đến khi mắt bạn hết sưng.

1001 cách trị quầng thâm, bọng mắt chỉ trong 5 phút, mẹ nào hay thức khuya, lướt web, cày game thì không nên bỏ qua bài viết này

1001 cách trị quầng thâm, bọng mắt chỉ trong 5 phút, mẹ nào hay thức khuya, lướt web, cày game thì không nên bỏ qua bài viết này

Thay vì bỏ tiền túi mua mỹ phẩm đắt tiền bạn hãy nằm lòng những mẹo nhỏ dưới đây nhằm giúp đôi mắt khỏe đẹp, đánh tan quầng thâm xấu xí.

Xem thêm
Từ khóa:   Biện pháp giảm nhức mỏi mắt chăm sóc mắt bé đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày