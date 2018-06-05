Mách phái đẹp cách tắm bằng sữa tươi giúp da toàn thân bật tông, trắng hồng cực nhanh

Chăm sóc da 05/06/2018 16:28

Chăm chỉ áp dụng các công thức tắm bằng sữa tươi sau đây, làn da toàn thân sẽ bật tông trở nên trắng hồng, mịn màng nhanh chóng và cực kỳ an toàn.

Thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm có tác dụng tẩy và lột da vô cùng nguy hại thì bạn nên áp dụng các phương pháp tắm trắng toàn thân bằng sữa tươi đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ sau đây.

Cách tắm trắng toàn thân bằng sữa tươi

Công thức từ sữa tươi và bột đậu đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1 gói sữa tươi không đường

- 1 muỗng canh mật ong

- 5 - 6 muỗng canh bột đậu đỏ

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi, bột đậu đỏ, mật ong vào chiếc bát lớn. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng ngay. 

Mách phái đẹp cách tắm bằng sữa tươi giúp da toàn thân bật tông, trắng hồng cực nhanh - Ảnh 1
Sữa tươi và bột đậu đỏ là một trong những công thức tắm trắng da toàn thân hiệu quả - Ảnh: Internet

Làm ướt cơ thể bằng nước ấm, để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, bạn có thể thực hiện tẩy tế bào chết trước. Tiếp đó, dùng bông lau nhẹ nhàng để lấy đi bụi bẩn, cặn bã phía trên. Thoa đều hỗn hợp đã thực hiện lên toàn thân. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, giữ yên khoảng 10 - 15 phút thì tắm lại với nước mát là hoàn thành. 

Công thức từ sữa tươi, Vitamin E và cám gạo

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 gói sữa tươi không đường

- 2 viên Vitamin E

- 5 - 6 muỗng canh bột cám gạo

Cách thực hiện: 

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trước vào chiếc bát lớn, dùng muỗng khuấy đều đến khi chúng hòa lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. 

Mách phái đẹp cách tắm bằng sữa tươi giúp da toàn thân bật tông, trắng hồng cực nhanh - Ảnh 2
Hỗn hợp tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng sữa tươi và bột cám gạo - Ảnh: Internet

Làm ướt cơ thể với nước ấm, lau khô bằng khăn bông. Thoa hỗn hợp đã làm lên da toàn thân, kết hợp mát xa theo chiều xoắn ốc để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong lỗ chân lông. Thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì tắm lại với nước mát hoặc lạnh. 

Công thức từ sữa tươi, bột mì và dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 1 gói sữa tươi không đường

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- 5 - 6 muỗng canh bột mì

Cách thực hiện: 

Cho sữa tươi không đường, dầu ô liu và bột mì với lượng tương ứng theo công thức trên vào chiếc bát lớn. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, đặc sệt là có thể dùng được. 

Thoa trực tiếp hỗn hợp đã thực hiện lên toàn thân, mát xa và thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì tắm lại với nước mát hoặc lạnh là hoàn thành. 

Mách phái đẹp cách tắm bằng sữa tươi giúp da toàn thân bật tông, trắng hồng cực nhanh - Ảnh 3
Sự kết hợp giữa sữa tươi, bột mì và dầu ô liu mang đến hỗn hợp có khả năng dưỡng trắng da toàn thân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Một vài lưu ý khi áp dụng phương pháp tắm trắng tại nhà:

Không nên thực hiện các công thức trên khi cơ thể đang có vết thương hở hay vết bỏng rát. 

Để giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, đồng thời tăng hiệu quả dưỡng trắng, bạn có thể xông hơi 3 lần mỗi tuần và trước khi thoa các hỗn hợp từ sữa tươi. 

Không trộn lẫn các loại kem tắm trắng không rõ nguồn gốc vào vì mục đích muốn sở hữu làn da trắng mịn nhanh chóng. 

Sau khi tắm trắng, bạn nên thoa sữa dưỡng thể hoặc kem dưỡng ẩm dịu nhẹ nhằm phục hồi, khóa ẩm cho làn da. 

Với các công thức tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng sữa tươi trên, bạn nên áp dụng từ 2 - 3 lần mỗi tuần. 

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