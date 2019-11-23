‘Mách nàng’ cách làm sữa nghệ uống vào mùa đông giúp da căng mướt mà chẳng cần kem dưỡng đắt tiền

Tuy nhiên, để da khỏe đẹp, bạn nên bổ sung dưỡng chất để tăng cường khả năng đề kháng của da từ bên trong. Và uống sữa nghệ mỗi ngày là cách tuyệt vời giúp da khỏe đẹp vào mùa đông.

Nghệ là nguyên liệu tự nhiên mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da. Để ngăn ngừa các vấn đề gây ra bởi thời tiết hanh khô như nứt nẻ, bong tróc vào mua đông, nhiều người thường sử dụng kem dưỡng ẩm.

Do đó, bổ sung nghệ thường xuyên giúp da khỏe đẹp từ sâu bên trong mà không cần sử dụng nhiều mỹ phẩm.

Kết hợp nghệ với mật ong và sữa tươi sẽ mang đến cho phụ nữ thức uống vô cùng bổ dưỡng và tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa các đặc tính kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn giúp ngăn ngừa tác nhân gây mụn trứng cá, viêm da tối ưu.

Hàm lượng lớn các chất trong nghệ tươi góp phần tăng cường độ ẩm tự nhiên trên da, từ đó, ngăn ngừa tình trạng bong tróc, nứt nẻ vào mùa đông rất hiệu quả.

Uống sữa nghệ mỗi ngày giúp làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Loại củ này rất giàu chất chống oxy hóa với khả năng chống gốc tự do vượt trội giúp đẩy lùi lão hóa, kéo căng nếp nhăn, xóa mờ thâm sạm, nám, đồi mồi nhanh chóng.

Trong khi đó, sữa tươi rất giàu protein giúp tăng cường tái tạo tế bào, săn chắc cơ khiến khuôn mặt săn chắc hơn.

Đặc biệt, mật ong là nguyên liệu tự nhiên có khả năng cân bằng độ ẩm tuyệt vời giúp da mềm mịn bất chấp thời tiết.

Công thức sữa nghệ nuôi dưỡng da khỏe đẹp

Nguyên liệu cần có:

2 - 3 củ nghệ tươi

1 muỗng canh mật ong

1 gói sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Nghệ tươi cần rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành lát mỏng sau đó ép lấy nước cốt cho ra chiếc ly sứ hoặc thủy tinh. Cho sữa tươi vào ly đặt vào lò vi sóng làm nóng hoặc đun cách thủy.

Đổ từ từ sữa tươi đã làm nóng vào ly nước ép nghệ rồi thêm mật ong vào, dùng muỗng khuấy đều là bạn có thể thưởng thức ngay.

Để hiệu quả đạt được tốt nhất, bạn nên uống ly sữa nghệ theo công thức này vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế nghệ tươi bằng bột nghệ nếu không có thời gian.

Không chỉ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, uống nước ép nghệ mỗi ngày còn là thói quen rất tốt đối với những người bị vấn đề về dạ dày, hệ tiêu hóa.

Không chỉ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, uống sữa nghệ mỗi ngày còn rất tốt đối với sức khỏe, hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Để da luôn mềm mại và mịn màng vào mùa đông, hãy uống thật nhiều nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, cung cấp độ ẩm thông qua các sản phẩm như kem dưỡng, mặt nạ, xịt khoáng để bảo vệ làn da một cách toàn diện.

Nếu lo ngại việc tăng cân, bạn có thể pha nghệ với nước ấm và mật ong để uống mỗi ngày. Công thức này vẫn mang đến hiệu quả tương tự.

Đối với những người đang giảm cân, nước nghệ ấm với mật ong là lựa chọn tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da vào mùa đông - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống sữa nghệ mật ong theo công thức này mỗi ngày, khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt của làn da. Kiên trì với thói quen này, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, mềm mại.