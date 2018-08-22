Lỗ chân lông to cỡ nào cũng bị 'là phẳng' nếu bạn biết đến 3 'thần dược' tái tạo làn da này

Chăm sóc da 22/08/2018 16:14

Những loại nguyên liệu tự nhiên có tác dụng tái tạo tế bào mới này sẽ giúp bạn se khít lỗ chân lông, phục hồi lại làn da căng mịn, trắng hồng.

Hầu hết phụ nữ đều phải đối mặt với tình trạng lỗ chân lông to, dễ nổi mụn và da bóng dầu. Ngoài yếu tố tính chất da, có rất nhiều nguyên nhân khác khiến làn da xuất hiện nhiều khuyết điểm. Trong đó thói quen không tẩy tế bào chết định kỳ được cho là nguyên nhân chính làm nới rộng các lỗ chân lông trên da mặt. 

Lỗ chân lông to cỡ nào cũng bị 'là phẳng' nếu bạn biết đến 3 'thần dược' tái tạo làn da này - Ảnh 1
Lỗ chân lông to thường kéo theo nhiều vấn đề khác như da bóng dầu, dễ nổi mụn, nhạy cảm với mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Với nền công nghiệp làm đẹp, thẩm mỹ hiện đại như bây giờ, việc se khít lỗ chân lông chỉ là điều đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện các phương pháp áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Chính vì vậy mà những công thức từ nguyên liệu tự nhiên vẫn chiếm được sự ưa chuộng của số đông phụ nữ vì tiết kiệm mà vẫn mang đến hiệu quả nhất định. 

Sau đây là các nguyên liệu dồi dào dưỡng chất góp phần tái sản sinh tế bào mới, phục hồi làn da đầy khuyết điểm trở nên mềm mịn. 

Phương pháp se khít lỗ chân lông

1. Dưa leo và chanh

Sự kết hợp giữa dưa leo và nước cốt chanh sẽ mang đến hỗn hợp se khít lỗ chân lông, phục hồi làn da hư tổn tuyệt vời.

Điều bạn làm chỉ là xay nhuyễn dưa leo rồi trộn đều với nước cốt chanh, sau đó thoa lên da mặt. Áp dụng liệu pháp này 2 - 3 lần một tuần để nhận thấy sự cải thiện của làn da. 

Lỗ chân lông to cỡ nào cũng bị 'là phẳng' nếu bạn biết đến 3 'thần dược' tái tạo làn da này - Ảnh 2
Dưa leo và chanh hỗ trợ se khít lỗ chân lông, đồng thời dưỡng trắng và làm sạch da tuyệt vời - Ảnh: Internet

2. Đất sét, nước hoa hồng hoặc sữa

Chuẩn bị 1 muỗng canh đất sét, 1 muỗng canh nước hoa hồng (hoặc 1 muỗng canh sữa tươi không đường) trong chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi bạn nhận được hỗn hợp đặc sệt, sánh mịn. 

Dùng bông mềm vệ sinh da mặt bằng nước muối sinh lý. Khi da khô, thoa đều hỗn hợp đã thực hiện lên khắp khuôn mặt. Nằm thư giãn khoảng 10 phút thì dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn để loại bỏ lớp đất sét. Sau cùng, dùng nước lạnh rửa sạch là hoàn thành. 

Lỗ chân lông to cỡ nào cũng bị 'là phẳng' nếu bạn biết đến 3 'thần dược' tái tạo làn da này - Ảnh 3
Mặt nạ từ đất sét tự nhiên và nước hoa hồng giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Đất sét là nguyên liệu có khả năng kiềm và thấm hút dầu nhờn, cặn bã dư thừa hỗ trợ làm sạch da. Trong khi đó, nước hoa hồng là nguyên liệu có tác dụng tái tạo tế bào mới, se khít lỗ chân lông nổi tiếng.

3. Đường nâu, mật ong và nước cốt chanh

Trộn tất cả các thành phần bao gồm 1 muỗng canh đường nâu, 1 muỗng cà phê mật ong và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Dùng hỗn hợp này để mát xa da mặt trong 4 - 5 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Hỗn hợp 3 thành phần tuyệt vời này giúp tẩy tế bào chết và làm sạch da, đồng thời thu hẹp lỗ chân lông cực kỳ nhanh chóng. Bạn có thể áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần.

Lỗ chân lông to cỡ nào cũng bị 'là phẳng' nếu bạn biết đến 3 'thần dược' tái tạo làn da này - Ảnh 4
Tẩy tế bào chết bằng đường nâu, canh và mật ong mang đến tác dụng se khít lỗ chân lông tuyệt vời - Ảnh: Internet

Áp dụng đều đặn 3 công thức từ các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trên khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, lỗ chân lông sẽ se khít lại nhanh chóng giúp làn da trông mềm mịn, trắng hồng hơn.

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