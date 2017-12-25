Làm trắng da tự nhiên, không bắt nắng sạm đen trở lại nhờ thứ bỏ đi này

Chỉ bằng những loại nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, lành tính và vô cùng dịu nhẹ như bã cà phê, cà chua, cà rốt, yến mạch, bạn sẽ có được 3 loại mặt nạ làm trắng da và không bắt nắng.

Bạn chỉ cần trộn bã cà phê với dầu ô liu, mật ong hoặc nước hoa hồng thành hỗn hợp rồi thoa trực tiếp lên da mặt, giữ khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát.

Cà phê chứa rất nhiều cafein, nếu biết cách sử dụng sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng trắng da vô cùng tuyệt vời. Ưu điểm của mặt nạ bã cà phê là không làm bào mòn khiến da dễ chịu tác động bởi ánh nắng.

Chất chống oxy hóa trong cà phê giúp da trắng mịn và không bắt nắng - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng cách làm trắng da không bắt nắng từ bã cà phê này trong vòng 2 tuần, bạn sẽ kinh ngạc với kết quả đạt được.

2. Mặt nạ yến mạch và mật ong

Từ lâu, yến mạch đã nổi tiếng với công dụng nuôi dưỡng làn da trắng mịn, mềm mại. Với đặc tính dịu nhẹ, lành mạnh và đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm, bột yến mạch rất được ưa chuộng trong việc làm đẹp. Hơn thế, một vài dưỡng chất trong loại bột này có khả năng bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời, nhờ đó giúp da không bắt nắng, sạm đen.

Bạn có thể kết hợp bột yến mạch với mật ong theo tỉ lệ phù hợp để làm mặt nạ dưỡng trắng da không bắt nắng.

Cách làm trắng da tự nhiên, không bắt nắng từ bột yến mạch và mật ong - Ảnh: Internet

Đối với cách làm trắng da mặt tự nhiên từ bột yến mạch này, bạn nên áp dụng 2 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối.

3. Mặt nạ cà rốt, cà chua

Trong những cách làm trắng da mặt từ thiên nhiên, cà rốt và cà chua được xem là nguyên liệu mang đến hiệu quả cao nhất và siêu an toàn.

Cả cà chua và cà rốt đều chứa hàm lượng vitamin A, E, chất chống oxy hóa rất cao. Nhờ đó, khi thường xuyên đắp mặt nạ từ hai loại quả này, da vừa mịn, vừa mềm và tươi trẻ.

Đặc biệt, vitamin A trong cà chua và cà rốt có khả năng tạo ra lớp màn bảo vệ da khỏi tia cực tím, nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời.

Sự kết hợp của cà chua và cà rốt tạo nên lớp màn tự nhiên giúp bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Cách thực hiện mặt nạ dưỡng da tự nhiên không bắt nắng này khá đơn giản, bạn có thể lấy nước ép của cà rốt, cà chua để sử dụng. Hoặc xay nhuyễn hai nguyên liệu này rồi trộn với mật ong, thoa trực tiếp lên da mặt.

*Lưu ý:

- Để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời, bạn nên thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài dù trời mưa.

- Để làn da không bị bào mòn, hạn chế dùng kem dưỡng có công dụng tẩy mạnh.

- Nên thực hiện việc tẩy tế bào chết vào buổi tối.

Bạn có thể luân phiên áp dụng các công thức mặt nạ dưỡng trắng da tự nhiên không bắt nằng trên để đạt hiệu quả tối ưu.