Không phải tốn tiền đến spa nữa, bạn có thể tự làm ‘thần dược’ trị nám da ngay tại nhà

Đặc biệt, khi kết hợp bí đao với một số nguyên liệu như mật ong, rượu trắng mang lại hiệu quả trị nám tối ưu.

Theo khảo sát, bí đao là một trong những thực phẩm có khả năng trị nám da vô cùng hiệu quả . Hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất trong bí đao có khả năng ngăn chặn sản sinh hắc sắc tố melanin – nguyên nhân chính gây nên nám da. Đồng thời, dưỡng chất từ loại quả này có tác dụng dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả.

- ½ kg bí đao tươi

- 60ml mật ong nguyên chất

- 1 lít rượu trắng

- 1 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Bước 1: Bí đao rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng miếng vuông nhỏ.

Bước 2: Cho lượng nước và rượu trắng đã chuẩn bị vào nồi, tiến hành đun sôi. Khi hỗn hợp trong nồi chuẩn bị sôi thì cho bí đao vừa sơ chế vào, ninh nhừ trong vòng 6 tiếng.

Bước 3: Đưa hỗn hợp vừa đun vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn rồi lọc lấy phần nước cốt.

Bước 4: Cho phần nước cốt vào nồi tiến hành đun sôi 1 lần nữa. Sau đó, cho thêm mật ong vào, ninh đến khi tạo thành 1 hỗn hợp sánh mịn thì tắt bếp.

Bước 5: Để nguội rồi cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Trước khi ngủ, vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp lên da. Đồng thời, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để giúp dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Giữ hỗn hợp qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Lưu ý: Trong suốt quá trình áp dụng phương pháp trị nám với bí đao này, bạn cần bảo vệ, che chắn da cẩn thận. Hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, không khí ô nhiễm, nên thoa kem chống nắng thường xuyên để bảo vệ da trước tác động của môi trường đồng thời bổ sung cho nhiều dưỡng chất thiết yếu tốt cho da.