Không cần tốn kém, đây là cách trị sẹo lõm lâu năm hiệu quả ngay tại nhà

Chăm sóc da 03/03/2018 13:18

Rau má, dâu tây, chuối hay cà chua... đều là những cách trị sẹo lõm lâu năm tại nhà vô cùng hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Sẹo lõm lâu năm trên mặt hay các vùng khác của cơ thể tuy không gây tổn hại đến sức khỏe nhưng lại khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp, đặc biệt là ở phái nữ.

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Sẹo lõm lâu năm khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, một số cách trị sẹo lõm lâu năm đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tạm biệt nỗi lo này nhanh chóng mà không cần tốn nhiều chi phí.

Cách trị sẹo lõm lâu năm tại nhà hiệu quả đừng nên bỏ lỡ

Rau má

Theo nghiên cứu, rau má có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch của da, kích thích sản sinh collagen và các tế bào giúp nhanh chóng làm đầy các vết sẹo lõm.

Không cần tốn kém, đây là cách trị sẹo lõm lâu năm hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 2
Rau má là một trong những phương pháp trị sẹo lõm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần xay nhuyễn rau má và đắp lên vết sẹo lõm khoảng 15 - 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi ngày 1 lần trước khi ngủ trong vòng 2 tuần, bạn sẽ nhận được kết quả không ngờ.

Chuối

Không chỉ là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, chuối còn có khả năng "thổi bay" những vết sẹo lõm hiệu quả.

Bạn nên chọn những trái đã chín, lột vỏ và cắt thành từng lát mỏng. Sau đó, đắp từng lát chuối lên vết sẹo lõm, thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện cách này 2 lần/ngày, sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy những vết sẹo lõm dù lâu năm cũng dần dần biến mất.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin A và C cần thiết để tái tạo tế bào mới. Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa dạng tự nhiên của axit salicylic giúp làm mờ sẹo thâm, lấp đầy sẹo lõm.

Dâu tây bạn rửa sạch, cắt lát mỏng hoặc dằm nát, xoa nhẹ nhàng lên vùng da cần điều trị, để yên khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Bạn hãy kiên trì áp dụng tối đa 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả bất ngờ.

Nghệ tươi

Nghệ tươi chứa nhiều curcumin- hoạt chất có khả năng tái tạo tế bào da nhanh chóng và kích thích sản xuất collagen giúp làm đầy sẹo lõm hiệu quả.

Rửa sạch một củ nghệ nhỏ, gọt vỏ, nghiền nát rồi chắt lấy nước cốt. Sau đó, bạn dùng bông tẩy trang thấm vào nước nghệ, thoa lên vùng da bị sẹo, để yên 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Áp dụng cách trị sẹo lõm bằng nghệ 3 lần/tuần, các chị em sẽ nhận được kết quả như ý.

Cà chua

Theo các chuyên gia, cà chua giàu vitamin A, C giúp khôi phục vùng da bị sẹo lõm do mụn vô cùng hiệu quả.

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Chỉ cần vài trái cà chua, bạn có thể tạm biệt những vết sẹo lõm xấu xí do mụn để lại - Ảnh minh họa: Internet

Bạn rửa sạch 2 - 3 trái cà chua, cho vào máy ép lấy nước rồi uống để giúp tái tạo da từ bên trong. Phần bã đừng vội vứt đi mà hãy dùng đắp lên mặt khoảng 20 phút, cuối cùng bạn rửa lại thật sạch với nước.

Áp dụng đều đặn những cách trị sẹo lõm lâu năm tại nhà ở trên, các chị em phụ nữ sẽ nhanh chóng lấy lại được làn da mịn màng mà không hề tốn nhiền tiền. Chúc các bạn thành công và ngày càng xinh đẹp nhé!

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