Không cần tẩy bằng axit, nốt ruồi sẽ mờ đi rồi biến mất nhanh chóng nhờ dùng tỏi theo cách này

Để xóa bỏ các dấu hiệu này, nhiều người tìm đến các phương pháp sử dụng axit, tuy mang đến hiệu quả tức thời nhưng nhiều nguy cơ gây hại cho da, thậm chí để lại các vết sẹo. Ngoài các phương pháp điều trị phẫu thuật, bạn hoàn toàn có thể làm nốt ruồi và tàn nhang tại nhà bằng phương pháp tự nhiên.

Bạn hoàn toàn có thể nhận biết nốt ruồi, tàn nhang bằng mắt thường vì chúng có màu nâu hoặc đen rất nổi bật trên da mặt. Đây là những dấu hiệu tự nhiên xuất hiện bẩm sinh hoặc phát triển khi chúng ta lớn lên. Mặc dù vô hại nhưng chúng có thể khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin và khó chịu vì khuôn mặt có khuyết điểm.

Để hiểu rõ hơn và cách dùng tỏi để làm mờ tàn nhang và nốt ruồi, hãy theo dõi các công thức sau đây.

Một giải pháp cực kỳ hiệu quả và an toàn được Boldsky gợi ý đó là tẩy nốt ruồi bằng tỏi . Theo nghiên cứu, dưỡng chất trong loại củ này làm ức chế quá trình sản xuất melanin trên da, nhờ đó giúp giảm các đốm đen và sắc tố.

Tỏi là một trong những cách tuyệt vời để xóa mờ các nốt tàn nhang, nốt ruồi - Ảnh: Internet

Tỏi

Phương thuốc này là cách rất cơ bản để loại bỏ nốt ruồi, tàn nhang tại nhà. Đầu tiên, bóc vỏ vài tép tỏi rồi cắt thành miếng nhỏ. Đặt trực tiếp chúng lên các nốt ruồi, vùng da xuất hiện tàn nhang, giữ trong 4 - 5 giờ đồng hồ. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát, lặp lại phương pháp này mỗi ngày.



Tỏi là loại củ giàu chất chống oxy hóa giúp ích trong việc tái tạo tế bào mới - Ảnh: Internet

Tỏi và giấm táo

Đối với phương pháp này, bạn có thể sử dụng giấm táo hoặc giấm gạo trắng.

Lấy tép tỏi xay nhuyễn hoặc nghiền mịn bằng muỗng trong chiếc bát. Thêm giấm vào, trộn đều rồi dùng hỗn hợp thoa lên nốt ruồi, vùng tàn nhang. Để yên trong khoảng 30 phút, sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Lặp lại quy trình này mỗi ngày.



Giấm táo giàu các vi lợi khuẩn và axit tự nhiên có khả năng tẩy trắng các sắc tố tối trên da - Ảnh: Internet

Tỏi và hành tây

Nghiền cả tỏi và hành tây, sau đó ép lấy nước cho ra chiếc bát. Dùng bông thoa đều dung dịch thu được lên nốt ruồi, vùng da bị tàn nhang, giữ yên trong khoảng 15 phút hoặc lâu hơn. Bạn có thể rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô.

Lặp lại phương thuốc này ít nhất 2 lần một ngày.

Riêng hành tây, nếu sử dụng riêng biệt, chúng vốn đã có khả năng xóa tàn nhang và làm mờ nốt ruồi hiệu quả - Ảnh: Internet

Một số lời khuyên

Vì chúng ta đang sử dụng tỏi nên bạn có thể gặp phải cảm giác nóng rát. Để tránh điều này, hãy pha loãng chúng với nước tinh khiết.

Sau khi dùng tỏi, bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm nếu da trở nên khô ráp. Đặc biệt, không làm xước các nốt ruồi hoặc vùng da bị tàn nhang sau khi dùng tỏi.

Ngoài ra, không để làn da trong quá trình điều trị với tỏi tiếp xúc nhiều dưới ánh nắng mặt trời. Vì các tia UV sẽ làm tình trạng trở nên nặng nề hơn, thậm chí khiến mọi cố gắng của bạn trở thành công cốc.

Các công thức cùng cách dùng tỏi đơn giản trên sẽ giúp bạn nhanh chóng xóa mờ nốt ruồi không ưng ý, cũng như làm mờ các đốm đen, tàn nhang trên da mặt.