Hướng dẫn rửa mặt bằng nước đá đúng cách

Để làm đẹp hiệu quả mà không cần đến những nguyên liệu khó kiếm và đắt tiền, thì nước đá là một trong những nguyên liệu không những quen thuộc với chúng ta mà còn có công dụng làm đẹp rất hiệu quả. Vậy làm thế nào để rửa mặt bằng nước đá đúng cách? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nước đá có rất nhiều công dụng hữu ích, là một thức uống giải khát trong những ngày nóng bức, giúp giảm đau, giảm viêm sưng hoặc mụn mủ, cùng với đó là những công dụng trong làm đẹp. Tuy nhiên, tùy vào cách sử dụng của bạn, cụ thể là cách thức thực hiện, nguyên liệu làm nước đá, loại da mặt… mà việc rửa mặt bằng nước đá sẽ mang lại kết quả tốt hoặc xấu.

Giúp chữa một số bệnh và triệu chứng nhẹ: Nước đá có tác dụng làm giảm đau hoặc làm dịu làn da khi bị phát ban…

Làm đẹp: Nước đá giúp vòng một của các chị em thêm săn chắc, hỗ trợ giảm mỡ bụng, giúp môi mềm mại hơn, giảm bọng mắt, quầng thâm, làm se khít lỗ chân lông, giúp da mặt trắng sáng và mịn màng.

Nước đá mang lại những lợi ích thiết thực cho con người ở nhiều mặt, có thể kể đến như:

Dùng nước đá mỗi ngày có tốt hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố - Ảnh minh họa: Internet

Cách rửa mặt bằng nước đá

Tùy vào từng loại da mà cách thực hiện sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với da bình thường

Nguyên liệu: Bạn nên dùng nước cơm để làm đá vì ngoài tác dụng dưỡng da, nước cơm còn giúp làm trắng da hiệu quả.

Cách làm: Chắt lấy phần nước cơm sau khi nấu và để nguội, cho vào khay đựng đá rồi đưa vào tủ lạnh. Hạn sử dụng của loại đá này là không quá 3 ngày.

Đối với da nhờn

Nguyên liệu: Các loại lá hoặc rau củ thích hợp.

Cách làm: Tùy vào cơ địa và sở thích của bạn mà các loại lá có thể khác nhau. Một mẹo nhỏ có thể áp dụng là trong quá trình làm, bạn có thể cho thêm một ít dưa leo và nước cốt chanh vào để tăng tính hiệu quả, tuy nhiên thời hạn sử dụng sẽ giảm đi từ 1 đến 2 ngày.

Đối với da khô

Nguyên liệu: Dùng các loại hoa như hoa bồ công anh, quả sơn trà hay các loại quả đỏ.

Cách làm: Sau khi chọn được loại dược liệu ưng ý, bạn tiến hành sơ chế sạch sẽ rồi cho 3 muỗng dược liệu ấy vào nước sôi để nguội (khoảng 2 cốc). Sau đó lọc lấy nước cho vào khay đựng đá và để vào tủ lạnh. Hạn sử dụng là dưới 5 ngày.

Để chọn loại dược liệu phù hợp cho cho hầu hết các loại da có thể kể đến như nước đá làm từ nước trà xanh, nước trà đen…

Nước đá làm từ trà xanh phù hợp với nhiều loại da - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước đá mỗi buổi sáng có tốt không?

Nếu bạn rửa mặt vào mỗi sáng đúng cách sẽ mang đến nhiều lợi ích như: se khít lỗ chân lông, giúp trị bọng mắt và quầng thâm hiệu quả, giúp da không bị khô, chống lão hóa, giúp da trắng sáng và mịn màng. Theo một số chuyên gia, mỗi ngày rửa mặt vào buổi sáng và chườm đá lên mặt mỗi tối là sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng nước đá vì có thể gây tác dụng ngược cho da.

Rửa mặt bằng nước đá mỗi sáng mang lại nhiều lợi ích - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi rửa mặt bằng nước đá

Khi sử dụng nước đá để chăm sóc da mặt bạn cần lưu ý các điểm sau:

Về bản thân người sử dụng: Nếu bạn mắc các bệnh như tiểu đường, người mắc hội chứng Raynaud, các vết thương nghiêm trọng thì không nên chườm lạnh.

Đối với những người mắc các bệnh mãn tính như: viêm khớp, kích ứng hoặc cứng khớp liên tục thì việc sử dụng nước đá sẽ không đem lại hiệu quả cao.

Về nguyên liệu: Loại nước hay các dược liệu dùng để làm nước đá phải thật sạch, không lẫn tạp chất, tránh trường hợp da bị nhiễm khuẩn.

Về cách tiến hành: Không nên cho đá trực tiếp lên mặt vì có thể gây bỏng lạnh và tổn thương da.

Về thời gian sử dụng: Không nên chườm lạnh quá 20 phút/lần vì có thể gây tê cứng da. Bên cạnh đó, khi kết hợp nước đá với dược liệu thì thời hạn sử dụng sẽ thay đổi.

Khi rửa mặt bằng nước lạnh vào mùa đông: Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm trước để lỗ chân lông được giãn nở, giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch lỗ chân lông, sau đó mới dùng nước lạnh.

Không nên quá lạm dụng nước đá: Dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của nước đá đối với da mặt. Tuy nhiên, để chăm sóc da một cách chuyên sâu, bạn cần nhiều công cụ và dược phẩm để hỗ trợ hơn.

Những lưu ý cực kỳ quan trọng khi sử dụng nước đá - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm đẹp không hề khó như bạn nghĩ, chỉ cần biết cách chọn nguyên liệu là bạn đã có thể làm đẹp một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm ngay tại nhà. Hy vọng rằng, với những chia sẻ về cách rửa mặt bằng nước đá cũng như một số lưu ý khi sử dụng nước đá ở trên có thể giúp các bạn làm đẹp một cách nhanh chóng và hiệu quả.