Tẩy da chết trước hay rửa mặt trước thì đúng?

Chăm sóc da 06/03/2020 20:14

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được cách tẩy da chết đúng cách cũng như trả lời câu hỏi tẩy da chết trước hay rửa mặt trước là đúng cách.

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Lỗ chân lông to tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở trên da, bụi bẩn bám chắc vào da, gây ra mụn. Tẩy da chết là bước chăm sóc da bạn không nên bỏ qua để giúp da sạch sâu bên trong, loại bỏ các tác nhân gây ra mụn và các tế bào chết cần được làm sạch để nhường chỗ cho tế bào mới được tái tạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết nên tẩy da chết trước hay rửa mặt trước thì đúng. 

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Tẩy da chết trước hay rửa mặt trước thì đúng? - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách tẩy da chết đúng quy trình giúp bạn chăm sóc da hiệu quả và tránh làm tổn hại cho da. 

Bước 1: Xông hơi mặt giúp lỗ chân lông giãn nở

Nhiều người thắc mắc nên tẩy tế bào chết trước hay sau khi xông hơi. Câu trả lời là trước khi tẩy da chết hay tế bào chết, các bạn cần làm cho các lỗ chân lông giãn nở trước. Điều này giúp vi khuẩn và bụi bẩn dễ sạch và quá trình tẩy da chết hiệu quả hơn. Bạn có thể dùng nước ấm hoặc các loại nước lá tía tô, lá chanh, lá ngải cứu,...để xông hơi. Chúng vừa giúp lỗ chân lông giãn nở, vừa cung cấp các tinh dầu tốt cho da, làm cho da trở nên căng bóng.

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Xông hơi giúp giãn nở lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tẩy trang

Kể cả khi bạn không makeup thì đi ra ngoài bạn cũng đều dùng kem chống nắng, do đó việc tẩy trang là vô cùng cần thiết. Nước tẩy trang giúp loại bỏ bụi bẩn và lớp trang điểm bám chặt trên da. Bạn hãy sử dụng loại tẩy trang phù hợp với tình trạng da.

Tẩy trang trước hay rửa mặt trước là đúng bước? 

Câu trả lời chắc chắn là tẩy trang rồi. Bởi lớp trang điểm cứng đầu không thể nào sạch chỉ nhờ sữa rửa mặt được. Cần phải có loại nước tẩy trang chuyên dụng dành cho các loại mỹ phẩm. Việc tẩy trang cũng giúp loại bỏ lớp trang điểm khó chịu, giúp da thông thoáng và sạch bụi bẩn nhanh hơn trong quá trình rửa mặt.

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Tẩy trang giúp loại bỏ lớp trang điểm cứng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết trước hay sau khi tẩy trang thì đúng?

Câu trả lời là tất cả các bước gồm tẩy trang và rửa mặt hay xông mặt nên được thực hiện trước khi tẩy tế bào chết. Bởi các bước này sẽ giúp loại bỏ lớp bụi bẩn và lớp trang điểm có trên da, giúp da thông thoáng hơn. Có trước mới có sau, làm sạch ngoài trước mới làm sạch trong. Mà bước tẩy tế bào chết là bước làm sạch trong, do đó phải tẩy trang trước khi tẩy tế bào chết.

Bước 3: Dùng sữa rửa mặt làm sạch da

Trước khi tẩy da chết, việc làm sạch da mặt là vô cùng quan trọng. Bạn nên sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với loại da và tình trạng hiện tại của da (da khỏe, da mụn, da dầu, da khô hay da hỗn hợp). 

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Rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần dùng một ít sữa rửa mặt bằng hạt đậu to, cho vào lòng bàn tay rồi tạo bọt. Sau đó, xoa bọt sữa rửa mặt lên mặt một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo, rửa sạch lại mặt với nước ấm. Việc rửa mặt trước sẽ giúp da thông thoáng và sạch lớp bụi bên ngoài, hỗ trợ quá trình tẩy da chết tốt hơn.

Bước 4: Thực hiện tẩy tế bào chết

Dù việc rửa mặt có giúp da sạch đến đâu thì những tế bào chết giã cỗi sâu trong da cũng không thể nào được lấy đi chỉ bằng sữa rửa mặt. Bạn hãy dùng các loại sản phẩm tẩy tế bào chết dạng kem, gel phù hợp cho da hoặc sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên như đường nâu, cà chua hay cà phê,...

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Tẩy tế bào chết bằng bã cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Rửa mặt lại với nước ấm

Sau khi đã tẩy tế bào chết, bạn nên rửa mặt lại với nước ấm để làm sạch các tế bào chết bị bong ra có trên da mặt. Nhiều người cũng thắc mắc rằng tẩy tế bào chết xong có nên rửa mặt ngay hay không.

Để quá trình tẩy tế bào chết an toàn và không gây hại cho da, bạn nên rửa mặt sạch trước khi thực hiện tẩy da chết. Tuy nhiên, sau khi tẩy da chết xong, bạn không nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Bởi làn da sau khi tẩy tế bào chết xong rất nhạy cảm và mỏng manh hơn so với da thường. Do đó, nếu dùng sữa rửa mặt sẽ khiến cho da bị mòn đi, thậm chí là dị ứng mẩn đỏ và tổn thương da.

Bước 6: Chăm sóc da và dưỡng da

Bạn có thể dùng các loại kem dưỡng da, dưỡng ẩm dạng toner, serum,...Trong đó, toner có tác dụng làm sạch và dưỡng da đồng thời giúp cân bằng độ PH cho da. Một số loại toner chất lượng cao sẽ giúp lỗ chân lông se khít, cấp ẩm cho da, giúp da mềm mịn hơn sau khi tẩy tế bào chết. Do đó, nếu như bạn còn phân vân tẩy tế bào chết trước hay sau toner, thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi đúng không.

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Xịt toner giúp da cân bằng độ PH và cấp ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Vậy tẩy da chết trước hay rửa mặt trước thì đúng?

Câu trả lời đã quá rõ ràng, chính là tẩy da chết nên thực hiện sau khi đã rửa mặt sạch sẽ. 

Ai cũng biết rằng hàng ngày, làn da phải tiếp xúc với bụi bẩn và các loại tạp chất trong không khí. Từ đó, lỗ chân lông to ra và khiến các tạp chất, vi khuẩn xâm nhập làm hại da. Do đó, nếu không làm sạch da trước, việc tẩy tế bào chết sẽ khó mà loại bỏ được lớp da khô và tế bào già cỗi một cách hiệu quả.

Hy vọng, qua bài viết trên bạn đã tự trả lời được câu hỏi tẩy da chết trước hay rửa mặt trước. Bên cạnh đó, những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm được quy trình tẩy da chết và chăm sóc da đúng cách. Chúc bạn luôn có một làn da khỏe mạnh!

Những cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong tại nhà

Những cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong tại nhà

Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong là một phương pháp làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ áp dụng bởi thực hiện đơn giản, cho hiệu quả làm đẹp rất tốt.

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