Học Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh các bước dưỡng da buổi sáng để sở hữu mặt mộc đẹp lung linh, không tì vết

Trước khi bắt đầu quy trình dưỡng da vào buổi sáng, bạn cần phải làm sạch, tẩy tế bào chết trước nhằm loại bỏ triệt để cặn bã, vi khuẩn, tác nhân gây hại. Ngoài ra, lỗ chân lông thông thoáng thì dưỡng chất sẽ thẩm thấu tốt hơn vào sâu bên trong da.

Dưỡng da vào buổi sáng được xem là quy trình cực kỳ quan trọng để tạo dựng nhan sắc lung linh, không tì vết dù không trang điểm . Trên Facebook cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ các bước dưỡng da vào buổi sáng cụ thể nhằm sở hữu làn da "vạn người mê".

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, cô thường dùng nước hoa hồng để cung cấp độ ẩm, cân bằng da tức thì.

Sau khi đã làm sạch, lượng độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da dưỡng như mất đi hoàn toàn, đo đó, cấp ẩm vào thời điểm này là việc cực kỳ cần thiết.

Trên thực tế, nước hoa hồng không chỉ có tác dụng cân bằng ẩm, độ pH mà còn chứa một số dưỡng chất có đặc tính nuôi dưỡng làn da, xóa mờ các khuyết điểm nhanh chóng.

Sau khi làm sạch, bước chăm sóc da buổi sáng tiếp theo mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện là cấp ẩm bằng nước hoa hồng - Ảnh: FBNV

Bước 3: Sử dụng serum ban ngày

Sau khi lớp nước hoa hồng đã khô hẳn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện bước chăm sóc da tiếp theo là thoa serum. Người đẹp chia sẻ, bạn nên dùng loại chuyên dụng cho ban ngày vì ánh nắng và nhiệt độ khắc nghiệt tại thời điểm này gây hại đến làn da nhiều hơn.

Người đẹp chú tâm nhất vào các bước dưỡng ẩm vì sở hữu làn da khô - Ảnh: FBNV

Bước 4: Sử dụng kem dưỡng ẩm

Vì sở hữu làn da khô, dễ bong tróc nên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cực kỳ chú trọng vào bước cấp ẩm, dưỡng mềm da vào buổi sáng. Theo người đẹp, làn da mềm mịn là bí quyết giúp lớp trang điểm đẹp, mịn và không bong phấn ra ngoài.

Kem dưỡng ẩm là bước chăm sóc da buổi sáng mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không bao giờ bỏ qua - Ảnh: FBNV

Bước 5: Thoa kem chống nắng

Sau khi hoàn thành các bước cung cấp độ ẩm cho da, Đỗ Mỹ Linh thoa kem chống nắng để hạn chế tối đa các tổn hại mà tia cực tím gây ra.

Theo nghiên cứu, tia UVA, UVA, nhiệt độ cao từ ánh nắng mặt trời là tác nhân gây nên thâm nám, đốm nâu và làm da xỉn màu. Ngoài ra, đây là nguyên nhân khiến lão hóa tăng nhanh hơn bình thường. Do đó, sử dụng kem chống nắng là bước chăm sóc da buổi sáng bắt buộc mọi phụ nữ phải thực hiện.

Thoa kem chống nắng vào buổi sáng là bước chăm sóc da không nên bỏ qua - Ảnh: FBNV

Sau khi thực hiện hết gồm 5 bước chăm sóc da buổi sáng trên, bạn có thể bắt đầu trang điểm. Chắc chắn rằng kiên trì áp dụng quy trình làm đẹp này một thời gian ngắn, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể.