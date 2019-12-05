Hóa ra phụ nữ Nhật 'trẻ mãi không già' nhờ dùng 3 'thần dược' này để làm mặt nạ trẻ hóa làn da

Chăm sóc da 05/12/2019 12:10

Phụ nữ Nhật Bản luôn nổi tiếng với làn da mịn màng, tươi trẻ bất chấp tuổi tác. Để sở hữu điều này, họ đã chăm chỉ sử dụng 3 loại mặt nạ trẻ hóa da dưới đây.

Nhìn cách người Nhật chăm sóc làn da mỗi ngày mới thấy, xung quanh chúng ta có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn mọi người 3 công thức mặt nạ trẻ hóa da, đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác từ thành phần quen thuộc của phụ nữ Nhật Bản. 

Công thức mặt nạ trẻ hóa da

Mặt nạ trẻ hóa da từ lòng trắng trứng

Nguồn dưỡng chất trong lòng trắng trứng có khả năng tăng cường quá trình sản xuất collagen giúp làn da tươi trẻ, săn chắc và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho lòng trắng trứng, mật ong và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ rồi dùng muỗng khuấy thật đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Vệ sinh khuôn mặt thật kỹ, sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên và mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

Thư giãn thêm 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm. 

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Mặt nạ từ lòng trắng trứng có tác dụng trẻ hóa da mặt vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ trẻ hóa da từ trà xanh 

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa tác hại của gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa da. Điều này giúp phụ nữ đẩy lùi được nhiều dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn, da mặt chảy xệ, đồi mồi, nám sạm...

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Trộn đều bột trà xanh và dầu ô liu đã chuẩn bị đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Lúc này, vệ sinh da mặt rồi thoa hỗn hợp vừa làm lên theo chuyển động tròn thật nhẹ nhàng. Tiếp tục thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

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Mặt nạ từ bột trà xanh giúp trẻ hóa làn da, xóa mờ nám và đồi mồi cực hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ trẻ hóa da từ rong biển

Phụ nữ Nhật không chỉ dùng rong biển để đắp mặt nạ mà còn bổ sung chúng vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Loại thực vật biển này mang đến cho làn da nguồn dưỡng chất dồi dào với nhiều tác dụng như dưỡng trắng, ngăn ngừa mụn, trẻ hóa...

Nguyên liệu cần có:

- 50gr rong biển tươi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn rong biển đã sơ chế đổ ra chiếc bát nhỏ, thêm mật ong vào rồi trộn đều là có thể sử dụng. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt sau khi đã tẩy tế bào chết, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

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Mật ong chính là thần dược trẻ hóa làn da giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ mãi chẳng già - Ảnh: Internet

Kiên trì sử dụng 3 loại mặt nạ trẻ hóa da từ nguyên liệu tự nhiên trên kết hợp với chế độ làm đẹp khoa học, sinh hoạt lành mạnh, bạn sẽ ngăn ngừa tối đa lão hóa và sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian.

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