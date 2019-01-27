Hóa ra nhờ áp dụng 5 thói quen này mà phụ nữ U40 Hàn Quốc sở hữu làn da tươi trẻ, căng mướt như gái 18

Chăm sóc da 27/01/2019 09:56

Áp dụng ngay những thói quen chăm sóc của phụ nữ Hàn Quốc được Theklog tổng hợp dưới đây, bạn không chỉ đẩy lùi được lão hóa da mà còn ngăn ngừa mụn trứng cá xuất hiện trên khuôn mặt.

Việc chống lại lão hóa và mụn trứng cá cùng lúc có vẻ phức tạp nhưng với các bí quyết đúng đắn, bạn có thể dễ dàng kiểm soát được 2 vấn đề trên, từ đó giữ được làn da trẻ trung, mịn màng. Dưới đây là một vài lời khuyên từ phụ nữ Hàn Quốc giúp bạn chống lại lão hóa và mụn trứng cá một cách dễ dàng.

Bí quyết ngăn ngừa lão hóa và mụn trứng cá

Khởi đầu sạch sẽ

Nền tảng của thói quen làm đẹp Hàn Quốc là làm sạch kép. Điều này đảm bảo làn da không còn bất cứ tác nhân xấu nào trên bề mặt, tạo điều kiện để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong.

Đầu tiên, bạn cần làm sạch dầu để loại bỏ lớp trang điểm, kem chống nắng và các lớp da bong tróc. Tiếp theo là dùng chất tẩy rửa dạng nước, tạo bọt để lấy đi hoàn toàn bụi bẩn, vi khuẩn.

Hóa ra nhờ áp dụng 5 thói quen này mà phụ nữ U40 Hàn Quốc sở hữu làn da tươi trẻ, căng mướt như gái 18 - Ảnh 1
Phụ nữ Hàn Quốc làm sạch rất kỹ càng, đây là bí quyết giúp họ sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Tẩy da chết là "chìa khóa"!

Sử dụng tẩy tế bào chết là một phần quan trọng của bất kỳ phương pháp làm đẹp nào. Đây còn là cách để ngăn chặn mụn và làm mịn nếp nhăn hoàn hảo. Các tế bào chết bị loại bỏ đúng thời hạn sẽ khuyến khích sản xuất những tế bào mới khỏe mạnh.

Tẩy tế bào chết đúng cách sẽ giúp làn da sáng mịn và mềm mại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, công đoạn này không nên được thực hiện quá 2 lần mỗi tuần để tránh kích ứng, bào mòn làn da.

Điều trị da không đều màu 

Các đốm nâu, tăng sắc tố và sẹo mụn làm cho làn da trông không đồng đều và già hơn so với tuổi thật của bạn. Do đó, hãy có biện pháp phù hợp để loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm trên khuôn mặt, điều này giúp bạn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ hơn hẳn.

Hóa ra nhờ áp dụng 5 thói quen này mà phụ nữ U40 Hàn Quốc sở hữu làn da tươi trẻ, căng mướt như gái 18 - Ảnh 2
Làn da trắng mịn, đều là nhờ chăm sóc đặc biệt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Dùng mặt nạ ban đêm

BHA hoạt động kỳ diệu không chỉ chống lại nhược điểm mà còn cải thiện màu da và kết cấu. Đây là một thành phần tuyệt vời để giúp bạn sở hữu làn da trẻ trung và khỏe mạnh.

Đắp mặt nạ ban đêm là bước cuối cùng hoàn hảo trong thói quen chăm sóc da nếu bạn đang cố gắng ngăn ngừa mụn và dấu hiệu lão hóa. Cung cấp BHA đúng cách sẽ đánh bật các nhược điểm, làm dịu và sửa chữa làn da hư tổn trở nên hoàn hảo hơn nhanh chóng.

Sử dụng kem chống nắng không làm tắc lỗ chân lông

Nhiều người né tránh kem chống nắng vì tin rằng chúng có thể dẫn đến tình trạng da nhờn hoặc lỗ chân lông bị tắc. Nhưng thoa kem chống nắng hàng ngày là thói quen không thể thiếu để ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ sẹo mụn và tăng sắc tố. 

Nếu sở hữu làn da với lỗ chân lông to, hãy sử dụng kem chống nắng dịu nhẹ và thoải mái hơn để hạn chế tình trạng tắc nghẽn gây ra mụn.

Hóa ra nhờ áp dụng 5 thói quen này mà phụ nữ U40 Hàn Quốc sở hữu làn da tươi trẻ, căng mướt như gái 18 - Ảnh 3
Làn da sẽ trẻ trung, rạng ngời hơn nếu bạn chống nắng cẩn thận và đúng cách - Ảnh: Internet

Với các bí quyết đơn giản trên, bạn sẽ sớm thoát khỏi vấn đề mụn trứng cá, lão hóa sớm, kết quả là sở hữu làn da tươi trẻ, mềm mịn và không tì vết.

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