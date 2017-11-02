Hé lộ cách chống nắng cho da mặt “đúng chuẩn” giúp da trắng mặt xinh lung linh tỏa nắng

Chăm sóc da 02/11/2017 08:40

Kem chống nắng là sản phẩm “bất ly thân” của phái đẹp trong mùa hè. Chúng có tác dụng bảo vệ da toàn diện tránh các tác động của các tia UVA, UVB. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp chị em chưa biết sử dụng cách chống nắng cho da mặt đúng cách, khiến da bị thâm sạm. Vậy sử dụng như thế nào?

Chống nắng cho da mặt tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, chỉ cần thoa không đúng cách, thời gian và không biết phủ lớp thì sẽ không đạt được hiệu quả bảo vệ như ý. Chính vì thế, một số trường hợp, cho dù chị em đã thoa kem chống nắng nhưng da vẫn bắt nắng, bị thâm sạm nhanh chóng. Vừa tốn tiền và mất nhiều công thức bảo vệ, da bị xâm hại từ các tia UV của mặt trời nên nhiều chị em hoài nghi không biết có nên dùng kem chống năng cho da mặt nữa không? Nếu dùng thì cách chống nắng cho da mặt thực hiện như thế nào mới có hiệu quả bảo vệ tốt nhất? Bài viết này sẽ giải thích cụ thể để chị em hiểu rõ hơn nhé! 

Bạn có nên dùng kem chống nắng cho da mặt không?

 

Bạn hãy thoa kem chống nắng cho da mặt để bảo vệ da toàn diện.
Bạn hãy thoa kem chống nắng cho da mặt để bảo vệ da toàn diện. Ảnh internet

Mặc dù ánh nắng mắt trời giúp cơ thể tự tổng hợp vitamin D, tốt quá trình tạo xương, chống còi xương, giúp trẻ phát triển chiều cao tốt nhất. Tuy nhiên, trong tia nắng mặt trời có chứa tia UVA, UVB rất có hại cho da, tạo thành sắc tố đen, khiến da xỉn màu, thậm chí gây ung thư da.

Khi da phải chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ đúng cách, sẽ dẫn đến các tế bào bị đốt cháy, theo thời gian da bị giảm độ đàn hồi gây ra nhăn nheo, khô nứt và có dấu hiệu già trước tuổi.

Vì thế, dùng kem chống nắng cho da là rất cần thiết. Kem chống năng có nhiều thành phần có khả năng phản chiếu hoặc hấp thụ tia cực tím nên khi bị tác động, lớp kem này sẽ ngăn chặn tia cực tím, giảm thiểu sự tổn thương cho da.

Hướng dẫn thực hiện cách chống nắng cho da mặt hiệu quả

Khi thực hiên cách chống nắng cho da mặt bạn cần lấy một lượng vừa đủ để thoa đều, phủ trên mặt da, ngăn cản tác động của ánh nắng mặt trời. Đồng thời, cần lưu ý về thời gian thoa, kết hợp với lớp tiếp sức để bảo vệ da tốt nhất.

Thoa kem chống nắng trước 30 phút khi đi ra ngoài

 

Thoa kem chống nắng trước 30 phút khi đi ra ngoài
Thoa kem chống nắng trước 30 phút khi đi ra ngoài. Ảnh internet

Có nhiều bạn thoa kem chống nắng, sau đó đi ra ngoài luôn. Điều này không tốt cho da, vì lớp kem chống nắng chưa kịp thẩm thấu để phát huy tác dụng bảo vệ. Do đó, khi đi ra ngoài, bạn cần thoa kem chống nắng trước 30 phút.

Phủ lớp dưỡng cho da

Trước khi thoa kem chống nắng bạn nên thoa kem dưỡng da trước, để dưỡng chất thấm vào da nhanh chóng. Nếu bạn thoa lớp dưỡng bên ngoài kem chống nắng sẽ làm giảm tác dụng, da không được bảo vệ tốt nhất.

Thoa kem chống nắng tiếp sức cho da

Khi hoạt động mồ hôi ra nhiều, lớp kem chống nắng cũng trôi đi ít nhiều. Chính vì vậy, sau 2-4 giờ, bạn nên thoa lại một lớp kem chống nắng cho da, bổ sung phần kem còn thiếu.

Tránh đi ra ngoài lúc trời nắng gắt

 

Khi đi ra ngoài, ngoài bôi kem chống nắng bạn nên đội mũ và mặc quần áo bảo hộ cho da.
Khi đi ra ngoài, ngoài bôi kem chống nắng bạn nên đội mũ và mặc quần áo bảo hộ cho da. Ảnh internet

Bạn không nên đi ra ngoài lúc 12h-13h00, lúc này nắng to, tia cực tím mạnh, tập trung chiếu thẳng, da của bạn sẽ bị ảnh hưởng, dễ bị thâm sạm. Lúc này dù bạn có thoa kem chống nắng cũng không thể bảo vệ da hoàn toàn.

Để có một làn da khỏe đẹp thì tuyệt đối bạn không được quên bảo vệ da khỏi các tác động của môi trường nhất là ánh nắng, da sẽ tránh được các “hung thần” gây hại. Đồng thời nếu bạn kết hợp với các phương pháp chăm sóc khoa học, làn da sẽ đẹp mịn màng, tươi sáng hơn.

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