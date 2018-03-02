Dùng Vitamin C dưỡng da theo cách này, mụn chi chít khắp mặt dai dẳng cỡ nào cũng trị dứt

Chăm sóc da 02/03/2018 11:11

Bạn bị mụn trứng cá, mụn đầu đen dai dẳng quanh năm mà không tìm được phương pháp điều trị tận gốc, hãy dùng Vitamin C làm mặt nạ dưỡng da theo cách dưới đây.

Mụn là vấn đề về da "cứng đầu", tuy nhiên nếu tìm đúng phương pháp, chúng sẽ nhanh chóng "một đi không trở lại". Chẳng hạn như các công thức mặt nạ dưỡng da từ Vitamin C dưới đây, chắc chắn, làn da sẽ trắng mịn và sạch mụn cực nhanh.

Trị mụn, dưỡng trắng da bằng Vitamin C

Vitamin C là loại dưỡng chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn cực kỳ hiệu quả. 

Kết hợp loại Vitamin này với một vài nguyên liệu lành tính như Vitamin E, gel nha đam, bột nghệ... sẽ giúp các nốt mụn nhanh lành hơn, đồng thời không để lại vết sẹo hay thâm sạm sau đó.

Đặc biệt, sử dụng thường xuyên Vitamin C còn giúp da tăng sắc tố, xóa mờ các vết thâm nám, đốm nâu, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả. 

Dùng Vitamin C dưỡng da theo cách này, mụn chi chít khắp mặt dai dẳng cỡ nào cũng trị dứt - Ảnh 1
Vitamin C có khả năng trị mụn, dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị mụn, dưỡng da bằng Vitamin C

Công thức 1: Vitamin C và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin C

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho Vitamin C và dầu dừa vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền mịn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, thư giãn thêm 15 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Công thức 2: Vitamin C và Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin C

- 1 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn Vitamin C và trích dịch Vitamin E vào chiếc bát nhỏ. Trộn đều rồi thoa lên khắp da mặt, mát xa nhẹ nhàng những vùng nhiều mụn rồi nằm thư giãn sau 20 phút, rửa lại với nước mát là hoàn thành. 

Dùng Vitamin C dưỡng da theo cách này, mụn chi chít khắp mặt dai dẳng cỡ nào cũng trị dứt - Ảnh 2
Mặt nạ Vitamin C và Vitamin E có khả năng dưỡng da trắng mịn, sạch mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Công thức 3: Vitamin C và tinh bột nghệ

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin C

- 1 muỗng canh bột nghệ

- 1 muỗng canh nước lọc

Cách thực hiện: 

Nghiền mịn Vitamin C cho vào chiếc bát nhỏ cùng bột nghệ và nước lọc, dùng muỗng trộn đều là có thể sử dụng. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên, giữ mặt nạ khoảng 15 phút thì vệ sinh lại. 

Dùng Vitamin C dưỡng da theo cách này, mụn chi chít khắp mặt dai dẳng cỡ nào cũng trị dứt - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng da, trị mụn bằng Vitamin C và tinh bột nghệ - Ảnh: Internet
Dùng Vitamin C dưỡng da theo cách này, mụn chi chít khắp mặt dai dẳng cỡ nào cũng trị dứt - Ảnh 4
Da sạch mụn, trắng mịn nhanh chóng nhờ dùng Vitamin C - Ảnh: Internet

Nếu không thích dùng Vitamin C dạng viên, bạn có thể thay thế bằng các nguyên liệu tự nhiên giàu loại dưỡng chất này như chanh, cam, bưởi, ổi... Ngoài ra, uống nước ép từ các loại trái cây giàu Vitamin C cũng là cách nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong hữu hiệu.

Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng Vitamin C theo các cách trên, làn da sẽ được nuôi dưỡng trở nên trắng mịn, sạch mụn và tươi trẻ đáng mơ ước. 

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