Đừng trách mụn mọc ngày càng nhiều khi vẫn duy trì những thói quen tưởng vô hại này

Chăm sóc da 26/03/2020 11:45

Mụn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của chị em, bài viết sau sẽ chỉ ra những thói quen xấu gây mụn hàng ngày mà rất nhiều người đang mắc phải.

Trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi chúng ta vô tình mắc phải những thói quen xấu gây mụn mà không hề biết. Chị em hãy tham khảo bài viết dưới đây để rút kinh nghiệm cho bản thân:

Dùng khăn ướt lau mặt

Khăn ướt được sử dụng khá phổ biến vì độ tiện dụng và sạch sẽ, tuy nhiên khăn ướt được khuyến cáo chỉ nên dùng cho tay vì trong khăn có chứa chất axit nhẹ không tốt cho da mặt.

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Không nên dùng khăn ướt để lau mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đối với làn da mẫn cảm, khi sử dụng khăn ướt sẽ cảm nhận được sự đau rát ngay lập tức, còn với làn da thường, da khô, da dầu thì sau một thời gian dài sử dụng sẽ gây tổn hại đến làn da và bị lên mụn.

Sờ nặn mụn

Trong các vết mụn chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại, tay của chúng ta khi hoạt động cũng chứa nhiều vi khuẩn. Vì vậy thói quen nặn mụn sẽ truyền tiếp vi khuẩn từ tay sang mặt khiến cho vết mụn bị sưng tấy, thậm chí các vùng da khác trên mặt cũng bị nổi mụn.

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Sờ nặn mụn sẽ khiến da bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen xấu gây mụn rất nhiều chị em mắc phải, bác sĩ da liễu khuyến cáo khi da bị mụn tuyệt đối không được sờ nặn, hạn chế trang điểm và dưỡng ẩm nhiều.

Sử dụng chung cọ trang điểm

Đây cũng là một thói quen xấu gây mụn, cọ trang điểm có chứa rất nhiều vi khuẩn do hàng ngày chúng ta thực hiện make up. Việc dùng chung cọ trang điểm sẽ khiến cho làn da dễ bị kích ứng, nổi mụn.

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Cọ trang điểm có chứa nhiều vi khuẩn gây mụn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chị em nên duy trì thói quen giặt cọ trang điểm 1 tháng 2 lần để làm sạch cọ, loại bỏ các vi khuẩn bám trên bề mặt cọ.

Không sử dụng kem chống nắng

Kem chống nắng có công dụng rất lớn trong việc bào vệ làn da khỏi các tia UV, khói bụi trong không khí, bức xạ máy tính...

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Không sử dụng kem chống nắng khiến làn da bị xâm hại bởi khói bụi -  Ảnh: Internet

Chị em không sử dụng kem chống nắng đồng nghĩa với việc loại bỏ 1 lớp bảo hộ da mặt, khiến cho vi khuẩn trong không khí dễ dàng xâm nhập vào da, gây bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn nhiều hơn.

Hi vọng, bài viết trên sẽ giúp chị em từ bỏ những thói quen xấu gây mụn, trả lại làn da mịn màng, khỏe đẹp mơ ước.

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