Dùng dầu hạnh nhân theo cách này, mắt thâm đen hay da mặt xỉn màu cũng trở nên trắng mịn cực nhanh

Chăm sóc da 06/08/2018 14:25

Nếu biết cách sử dụng, dầu hạnh nhân sẽ mang đến tác dụng xóa mờ thâm sạm, quầng mắt xỉn màu cực kỳ hiệu quả.

Các hắc sắc tố sản sinh quá mức sẽ khiến làn da sạm đen, mắt thâm quầng vô cùng kém sắc. Điều này bắt nguồn bởi nhiều nguyên nhân từ bên trong lẫn bên ngoài, chẳng hạn như rối loạn nội tiết tố, độc tố tồn đọng trong cơ thể, ánh nắng mặt trời, khói bụi, khói thuốc, rượu bia... 

Theo Boldsky, để ngăn ngừa, điều trị vấn đề về sắc tố, dầu hạnh nhân là một lựa chọn cực kỳ phù hợp vào lúc này. 

Tác dụng của dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân mang đến vô vàn lợi ích cho tóc và làn da. Trong đó, vượt trội nhất là khả năng phục hồi sắc tố giúp làn da loại bỏ các đốm đen, quầng thâm trở nên trắng mịn. 

Đây là nguyên liệu giúp làm sáng da cực kỳ vượt trội nhờ đặc tính chống oxy hóa, điều trị viêm tuyệt vời. Hơn nữa, tinh dầu hạnh nhân là nguồn cung cấp dồi dào vitamin E, vitamin K và retinol có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sắc tố giúp làn da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Dùng dầu hạnh nhân theo cách này, mắt thâm đen hay da mặt xỉn màu cũng trở nên trắng mịn cực nhanh - Ảnh 1
Dầu hạnh nhân có tác dụng điều trị các vấn đề về sắc tố da hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách sử dụng dầu hạnh nhân dưỡng da

1. Mật ong và dầu hạnh nhân

Mật ong là nguyên liệu dưỡng da tự nhiên cực kỳ tuyệt vời vì đặc tính chống viêm, giảm sưng, cải thiện sắc tố.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê mật ong 

- 4 - 5 giọt tinh dầu hạnh nhân

Cách làm:

Trộn đều cả 2 thành phần đã chuẩn bị trong chiếc cái bát. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt đã vệ sinh sạch sẽ, chú ý đến vùng da sạm đen. Giữ qua đêm và rửa thật sạch vào sáng hôm sau. 

Dùng dầu hạnh nhân theo cách này, mắt thâm đen hay da mặt xỉn màu cũng trở nên trắng mịn cực nhanh - Ảnh 2
Dầu hạnh nhân kết hợp cùng mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da - Ảnh: Internet

2. Nước hoa hồng và dầu hạnh nhân

Nước hoa hồng giúp trẻ hóa, cũng như làm trắng da rất nhanh chóng, cùng với dầu hạnh nhân sẽ tạo nên hỗn hợp có tác dụng làn mờ thâm sạm, đốm đen trong thời gian ngắn. 

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước hoa hồng 

- 5 giọt tinh dầu hạnh nhân

Cách làm:

Cho nước hoa hồng, tinh dầu hạnh nhân vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng bông thấm vào hỗn hợp, nhẹ nhàng thoa lên làn da. Giữ mặt nạ khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành. 

Dùng dầu hạnh nhân theo cách này, mắt thâm đen hay da mặt xỉn màu cũng trở nên trắng mịn cực nhanh - Ảnh 3
Hỗn hợp nước hoa hồng và dầu hạnh nhân lành mạnh đối với da nhạy cảm - Ảnh: Internet

3. Dầu ô liu và dầu hạnh nhân

Dầu ô liu rất giàu axit béo thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ nhờ khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới. 

Thành phần:

- ½ muỗng cà phê dầu ô liu 

- ½ muỗng cà phê dầu hạnh nhân

Cách làm:

Trộn cả hai thành phần với nhau trong một chiếc bát. Thoa đều chúng lên da mặt, chú ý đến những vùng da thâm sạm, xuất hiện đốm đen. Mát xa khắp da mặt theo chuyển động tròn trong vòng 2 phút thì lau sạch dầu bằng bông mềm, đi ngủ và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Lặp lại phương pháp này mỗi ngày 1 lần, sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của làn da. 

Dùng dầu hạnh nhân theo cách này, mắt thâm đen hay da mặt xỉn màu cũng trở nên trắng mịn cực nhanh - Ảnh 4
Dầu ô liu, dầu hạnh nhân, mật ong là công thức mặt nạ tự nhiên có tác dụng xóa mờ da thâm sạm, đốm nâu hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các công thức làm đẹp từ tinh dầu hạnh nhân trên, những khuyết điểm như đốm đen, thâm sạm, quầng thâm mắt... sẽ nhanh chóng bị xóa mờ, trả lại cho bạn làn da trắng mịn, không tì vết. 

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