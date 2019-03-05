Đi nhiều ngoài trời khiến da nóng rát, sạm đen, hãy sử dụng ngay 3 công thức này

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên giúp làn da rám nắng, bỏng rát trở nên trắng mịn, dễ chịu hơn.
- Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa
- Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng
Một trong những cách tốt nhất để phục hồi lại làn da rám nắng, xỉn màu là sử dụng các thành phần tự nhiên vì chúng rất dịu nhẹ. Hơn nữa, nguyên liệu tự nhiên rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời không gây ra tác dụng phụ trong suốt quá trình sử dụng.
Dưới đây là 3 công thức mặt nạ có khả năng làm dịu vết cháy nắng, phục hồi làn da hiệu quả.
Mặt nạ phục hồi làn da sạm đen, cháy nắng
1. Vỏ cam và sữa tươi
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh vỏ cam
- 1 muỗng canh sữa tươi
Cách thực hiện:
Tạo ra hỗn hợp sánh mịn bằng cách trộn đều sữa tươi và vỏ cam. Sau đó, thoa đều chúng lên khuôn mặt trong vòng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước.
Nên sử dụng phương pháp này khoảng 2 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào ban đêm.
Vì vỏ cam chứa nhiều vitamin C có thể gây kích ứng đối với làn da nhạy cảm, do đó, hãy kiểm nghiệm công thức này trước khi sử dụng cho khuôn mặt.
2. Đường, glycerin và chanh
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh đường
- 1 muỗng cà phê glycerin
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Lấy nước cốt chanh cho vào chiếc bát, thêm đường và glycerin vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp đồng nhất lên mặt, mát xa nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong khoảng 3 - 4 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát, lặp lại công thức này 2 lần mỗi tuần.
3. Chuối
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng cà phê sữa tươi
- 1 muỗng cà phê nước chanh
- 1/2 quả chuối
Cách thực hiện:
Nghiền chuối đến khi nhuyễn mịn thì thêm sữa tươi và nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Thoa chúng lên vùng da bị ảnh hưởng bởi ánh nắng trong khoảng 15 phút.
Sau đó, rửa sạch với nước ấm. Bạn có thể áp dụng công thức mặt này cho da rám nắng này 2 lần mỗi tuần.
Để 3 công thức mặt nạ làm dịu làn da rám nắng trên mang đến hiệu quả vượt trội, bạn nên làm lạnh chúng trước khi sử dụng.
Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng các phương pháp từ nguyên liệu tự nhiên trên, vùng da bỏng rát, sạm đen vì cháy nắng sẽ trở nên dễ chịu hơn hẳn. Kiên trì sau 1 tuần, làn da sẽ trắng mịn trở lại.