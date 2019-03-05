Đi nhiều ngoài trời khiến da nóng rát, sạm đen, hãy sử dụng ngay 3 công thức này

Chăm sóc da 05/03/2019 17:09

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên giúp làn da rám nắng, bỏng rát trở nên trắng mịn, dễ chịu hơn.

Một trong những cách tốt nhất để phục hồi lại làn da rám nắng, xỉn màu là sử dụng các thành phần tự nhiên vì chúng rất dịu nhẹ. Hơn nữa, nguyên liệu tự nhiên rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời không gây ra tác dụng phụ trong suốt quá trình sử dụng.

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ có khả năng làm dịu vết cháy nắng, phục hồi làn da hiệu quả.

Mặt nạ phục hồi làn da sạm đen, cháy nắng

1. Vỏ cam và sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh vỏ cam 

- 1 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Tạo ra hỗn hợp sánh mịn bằng cách trộn đều sữa tươi và vỏ cam. Sau đó, thoa đều chúng lên khuôn mặt trong vòng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước.

Nên sử dụng phương pháp này khoảng 2 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào ban đêm.

Đi nhiều ngoài trời khiến da nóng rát, sạm đen, hãy sử dụng ngay 3 công thức này - Ảnh 1

Sữa tươi góp phần giữ ẩm, làm cho da dẻo dai và mềm mại. Đồng thời, chúng sẽ loại bỏ lớp tế bào sẫm màu nhờ axit lactic, một chất tẩy da chết tự nhiên. Trong khi đó, vỏ cam giàu vitamin C và axit citric giúp làm sáng da - Ảnh: Internet

Vì vỏ cam chứa nhiều vitamin C có thể gây kích ứng đối với làn da nhạy cảm, do đó, hãy kiểm nghiệm công thức này trước khi sử dụng cho khuôn mặt.

2. Đường, glycerin và chanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng cà phê glycerin

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Lấy nước cốt chanh cho vào chiếc bát, thêm đường và glycerin vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp đồng nhất lên mặt, mát xa nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong khoảng 3 - 4 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát, lặp lại công thức này 2 lần mỗi tuần.

Đi nhiều ngoài trời khiến da nóng rát, sạm đen, hãy sử dụng ngay 3 công thức này - Ảnh 2

Gói mặt này phục hồi làn da sạm đen nhanh chóng, đồng thời nhẹ nhàng giữ ẩm. Chanh là một chất dưỡng trắng tuyệt vời giúp da sáng hơn trông thấy. Các hạt đường sẽ tẩy sạch tế bào chết sạm đen, hình thành lớp da mới - Ảnh: Internet

3. Chuối

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê sữa tươi

- 1 muỗng cà phê nước chanh

- 1/2 quả chuối

Cách thực hiện:

Nghiền chuối đến khi nhuyễn mịn thì thêm sữa tươi và nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Thoa chúng lên vùng da bị ảnh hưởng bởi ánh nắng trong khoảng 15 phút.

Sau đó, rửa sạch với nước ấm. Bạn có thể áp dụng công thức mặt này cho da rám nắng này 2 lần mỗi tuần.

Đi nhiều ngoài trời khiến da nóng rát, sạm đen, hãy sử dụng ngay 3 công thức này - Ảnh 3

Chuối là nguyên liệu dưỡng ẩm tuyệt vời giúp làm dịu, nuôi dưỡng da. Những dưỡng chất trong loại quả này có khả năng khôi phục lại tông màu da tự nhiên - Ảnh: Internet

Để 3 công thức mặt nạ làm dịu làn da rám nắng trên mang đến hiệu quả vượt trội, bạn nên làm lạnh chúng trước khi sử dụng. 

Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng các phương pháp từ nguyên liệu tự nhiên trên, vùng da bỏng rát, sạm đen vì cháy nắng sẽ trở nên dễ chịu hơn hẳn. Kiên trì sau 1 tuần, làn da sẽ trắng mịn trở lại. 

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Từ khóa:   mặt nạ cho da cháy nắng

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