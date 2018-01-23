Để có làn da trắng mịn sạch mụn, hãy thoa vitamin E theo cách này, làm một lần dùng cả tuần

Để sở hữu làn da trắng mịn sạch mụn và căng mướt như em bé, bạn hãy dùng vitamin E theo công thức dưới đây.

Việc sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn không còn quá khó khăn nếu bạn biết cách dùng vitamin E dưới đây. Từ lâu, vitamin E đã nổi tiếng là "thần dược" trong việc làm đẹp, cải thiện nhan sắc phụ nữ. Loại vitamin này chứa lượng dầu tự nhiên dồi dào có khả năng cấp ẩm, cân bằng độ pH giúp da luôn mềm mịn và căng bóng.

Bên cạnh đó, các loại axit amin, khoáng chất trong vitamin E giúp quá trình sản sinh tế bào mới diễn ra đều đặn và đạt hiệu quả cao hơn, từ đó tạo dựng làn da trắng hồng, tươi trẻ. Đặc biệt, lượng lớn chất chống oxy hóa trong loại vitamin này có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, suy giảm tế bào giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, nám, thâm sạm hữu hiệu.

Vitamin E là nguyên liệu có khả năng dưỡng da trắng mịn, sạch mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet Khi kết hợp vitamin E cùng bia, nước cốt chanh và dưa leo theo công thức dưới đây sẽ tạo nên hỗn hợp mang đến công dụng dưỡng da trắng hồng, sạch mụn vượt trội. Nguyên liệu cần có: - 2 viên vitamin E - ½ lon bia - 3 muỗng canh nước cốt chanh - 1 quả dưa leo Vitamin E kết hợp với bia, chanh và dưa leo giúp da trắng mịn, sạch mụn và tươi trẻ - Ảnh: Internet Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào khay làm đá, đặt vào ngăn đông tủ lạnh sau 6 - 8 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. Ngoài dưỡng da trắng mịn, sạch mụn, công thức từ vitamin E này còn giúp trị thâm nám hiệu quả - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Bước 1: Rửa sạch da mặt với nước ấm. Bước 2: Đun sôi 2 lít nước cùng vài lá trà xanh hoặc lá tía tô. Bước 3: Xông hơi da mặt khoảng 3 phút rồi dùng bông tẩy trang chà nhẹ để lấy đi bụi bẩn, cặn bã đã tiết ra. Bước 4: Lấy viên đá vitamin E đã thực hiện mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khắp da mặt cho đến khi chúng tan hết là hoàn thành. Công thức từ vitamin E này còn là cách se khít lỗ chân lông hữu hiệu - Ảnh: Internet Bạn có thể thực hiện phương pháp này mỗi ngày, chỉ sau 1 tuần, làn da sẽ trắng mịn, sạch mụn và rạng rỡ bất ngờ. *Lưu ý: - Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy bọc viên đá vitamin E bằng vải mỏng rồi mới mát xa da mặt. - Không đặt viên đá quá lâu tại một vị trí, hãy di chuyển liên tục để không gây hại cho da. Để sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn, không còn lỗ chân lông nhanh chóng và an toàn, bạn hãy áp dụng ngay phương pháp từ vitamin E này.

Da đen nhẻm cũng trắng bóc, giảm cân 'vèo vèo' chỉ với 1 củ khoai lang Chị em chỉ cần 1 củ khoai lang là có thể giúp làn da cải thiện trắng nõn, chống lão hóa mà lại còn giảm cân 'vèo vèo'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-co-lan-da-trang-min-sach-mun-hay-thoa-vitamin-e-theo-cach-nay-lam-mot-lan-dung-ca-tuan-268797.html