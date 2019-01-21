Đây là 5 điều mà chuyên gia khuyên làm để làn da trở nên mịn màng, khỏe đẹp nhanh chóng

Nếu chăm sóc đúng cách ngay tại nhà, làn da của bạn sẽ khỏe đẹp, hoàn hảo mà không phải tốn kém quá nhiều tiền cho mỹ phẩm hay đến spa.
- Ngắm Phạm Văn Phương, chẳng ai nghĩ cô đã 48 tuổi và đây là 7 tips chăm sóc da của nhan sắc huyền thoại này
- 5 mẹo chăm sóc da tai hại nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi
Nếu mong muốn làn da hư tổn sẽ phục hồi nhanh hơn, dưới đây là 5 bí quyết mà bạn nên thực hiện thường xuyên.
Bí quyết nuôi dưỡng làn da tại nhà
Tẩy tế bào chết
Nếu gặp phải vấn đề tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu đen, bạn có thể khắc phục đơn giản bằng cách tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thực hiện điều này mỗi tuần một lần bằng hỗn hợp tự nhiên hoặc hóa chất tùy thuộc vào sở thích. Có thể sử dụng bàn chải mềm để tẩy tế bào chết nếu bạn sở hữu làn da khỏe.
Nếu có làn da nhạy cảm, mỏng manh, bạn nên hạn chế sử dụng các loại tẩy da chết có tính tẩy mạnh vì chúng sẽ mài mòn da.
Các chuyên gia thường xuyên phụ nữ nên tìm đến các công thức từ thành phần nhẹ nhàng như hạt ngũ cốc tự nhiên, tinh dầu để đảm bảo an toàn cho da.
Đắp mặt nạ
Chuyên gia da liễu Frank khuyên nên sử dụng axit glycolic để chăm sóc da tại nhà hoặc dùng mặt nạ giấy khi làm việc tại văn phòng. Đây là một cách cấp tính để phục hồi làn da.
"Điều này có thể loại bỏ tổn thương do ánh nắng mặt trời và kích thích sự tái sinh của tế bào mới. Kết quả là thúc đẩy quá trình tái tạo collagen làm giảm nếp nhăn, phát triển kết cấu và sắc tố của da" - Frank chia sẻ.
Dưỡng da bằng tinh dầu
Theo nghiên cứu, các sản phẩm gốc dầu rất tốt để điều tiết sản xuất bã nhờn, phục hồi tình trạng da sạm đen.
Luôn dùng vitamin C
"Bổ sung vitamin C vào quy trình chăm sóc sẽ cải thiện kết cấu da bằng cách cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ để sửa chữa và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Đồng thời, loại dưỡng chất này còn phục hồi sự mềm mại, giảm sắc tố, sẹo và đồi mồi rất hiệu quả" - Giáo sư về da liễu Ling Chan chia sẻ.
Kem chống nắng là điều bắt buộc
Thêm kem chống nắng vào danh sách mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày là cách để bạn bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, một nguyên nhân lớn khiến quá trình lão hóa tăng tốc.
Kiên trì làm theo 5 bí quyết trên theo đúng lời khuyên của chuyên gia, sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ là điều vô cùng dễ dàng.