Đây là 5 điều mà chuyên gia khuyên làm để làn da trở nên mịn màng, khỏe đẹp nhanh chóng

Nếu mong muốn làn da hư tổn sẽ phục hồi nhanh hơn, dưới đây là 5 bí quyết mà bạn nên thực hiện thường xuyên.

Nếu có làn da nhạy cảm, mỏng manh, bạn nên hạn chế sử dụng các loại tẩy da chết có tính tẩy mạnh vì chúng sẽ mài mòn da.

Nếu gặp phải vấn đề tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu đen, bạn có thể khắc phục đơn giản bằng cách tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thực hiện điều này mỗi tuần một lần bằng hỗn hợp tự nhiên hoặc hóa chất tùy thuộc vào sở thích. Có thể sử dụng bàn chải mềm để tẩy tế bào chết nếu bạn sở hữu làn da khỏe.

Các chuyên gia thường xuyên phụ nữ nên tìm đến các công thức từ thành phần nhẹ nhàng như hạt ngũ cốc tự nhiên, tinh dầu để đảm bảo an toàn cho da.

Đắp mặt nạ

Chuyên gia da liễu Frank khuyên nên sử dụng axit glycolic để chăm sóc da tại nhà hoặc dùng mặt nạ giấy khi làm việc tại văn phòng. Đây là một cách cấp tính để phục hồi làn da.

"Điều này có thể loại bỏ tổn thương do ánh nắng mặt trời và kích thích sự tái sinh của tế bào mới. Kết quả là thúc đẩy quá trình tái tạo collagen làm giảm nếp nhăn, phát triển kết cấu và sắc tố của da" - Frank chia sẻ.

Đắp mặt nạ là một trong những cách phục hồi làn da cấp tính - Ảnh: Internet

Dưỡng da bằng tinh dầu

Theo nghiên cứu, các sản phẩm gốc dầu rất tốt để điều tiết sản xuất bã nhờn, phục hồi tình trạng da sạm đen.

Tinh dầu là một nguyên liệu tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua nếu đang trong quá trình phục hồi làn da hư tổn - Ảnh: Internet

Luôn dùng vitamin C

"Bổ sung vitamin C vào quy trình chăm sóc sẽ cải thiện kết cấu da bằng cách cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ để sửa chữa và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Đồng thời, loại dưỡng chất này còn phục hồi sự mềm mại, giảm sắc tố, sẹo và đồi mồi rất hiệu quả" - Giáo sư về da liễu Ling Chan chia sẻ.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Kem chống nắng là điều bắt buộc

Thêm kem chống nắng vào danh sách mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày là cách để bạn bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, một nguyên nhân lớn khiến quá trình lão hóa tăng tốc.

Hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây lão hóa - Ảnh: Internet

Kiên trì làm theo 5 bí quyết trên theo đúng lời khuyên của chuyên gia, sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ là điều vô cùng dễ dàng.