Đắp mặt nạ 4 thành phần này thường xuyên, lỗ chân lông biến mất hoàn toàn giúp làn da căng mịn, trắng mướt sau 7 ngày

Chăm sóc da 25/09/2018 15:49

Nếu đang gặp phải tình trạng mụn trứng cá, da dầu nhờn do lỗ chân lông to, hãy sử dụng thường xuyên công thức mặt nạ sau đây từ Boldsky.

Làn da, đặc biệt là khuôn mặt phải thường xuyên tiếp xúc với rất bụi bẩn, không khí ô nhiễm. Tất cả những yếu tố này làm cho da trở nên mệt mỏi, sần sùi và thường tiết dầu thừa, tăng số lượng tế bào chết làm các lỗ chân lông tắc nghẽn. Vậy làm gì để loại bỏ dầu nhờn, bụi bẩn từ những lỗ chân lông một cách triệt để?

Giải pháp nằm trong các nhiệm vụ đơn giản nhưng hiệu quả như rửa mặt bằng nước sạch bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, mặt nạ tự nhiên cũng là phương pháp giảm dầu nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông.

Đắp mặt nạ 4 thành phần này thường xuyên, lỗ chân lông biến mất hoàn toàn giúp làn da căng mịn, trắng mướt sau 7 ngày - Ảnh 1
Lỗ chân lông to khiến làn da mất đi độ căng mịn và rất dễ bị nổi mụn vì dầu nhờn dư thừa - Ảnh: Internet

Mặt nạ tự chế được làm bằng nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, quen thuộc. Chúng mang đến hiệu quả cao, nhưng có chi phí thấp và dễ thực hiện. Ngoài ra, phương pháp tự nhiên không có bất kỳ loại hóa chất nào.

Vậy tại sao bạn không đầu tư thời gian để làm mặt nạ tự chế để loại bỏ các tế bào chết và làm sạch các lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Theo Boldsky, đất sét được xem là nguyên liệu điều trị tắc nghẽn lỗ chân lông vượt trội nhất.

Tác dụng của mặt nạ đất sét

Đất sét là một trong những lựa chọn ưa thích nhất trong việc loại bỏ bụi bẩn, se khít các lỗ chân lông bị tắc. Vì loại nguyên liệu này có khả năng rút hết những chất làm tắc nghẽn lỗ chân lông, đồng thời hấp thụ lượng dầu thừa do da tiết ra, ngăn ngừa xuất hiện mụn trứng cá. Bên cạnh đó, đất sét rất lành mạnh, phù hợp với mọi loại da.

Đất sét được xem là nguyên liệu làm sạch, se khít lỗ chân lông, đồng thời điều trị mụn hiệu quả
Đất sét được xem là nguyên liệu làm sạch, se khít lỗ chân lông, đồng thời điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Boldsky cho biết, bạn sẽ đạt được hiệu quả tối ưu khi kết hợp đất sét với chanh. Loại quả này cũng giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc vượt trội. Ngoài ra, nguồn dưỡng chất trong loại quả có mùi này còn giúp tẩy tế bào chết. Đồng thời, làm bật tông giúp làn da trắng mịn.

Thành phần:

- 2 muỗng canh đất sét

- 1 muỗng canh nước

- 1 muỗng canh bột yến mạch

- ½ muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trong chiếc bát sạch, cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị đổ vào. Trộn đều tất cả lên đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Chăm chỉ đắp mặt nạ đất sét, yến mạch, nước cốt chanh sẽ giúp bạn se khít hoàn toàn các lỗ chân lông, sở hữu làn da căng mịn
Chăm chỉ đắp mặt nạ đất sét, yến mạch, nước cốt chanh sẽ giúp bạn se khít hoàn toàn các lỗ chân lông, sở hữu làn da căng mịn - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khắp da mặt, nằm thư giãn đến khi chúng khô hẳn. Lúc này, sử dụng miếng bông mềm nhúng vào nước ấm để loại bỏ lớp hỗn hợp.

Sau khi thực hiện, rửa mặt bằng nước ấm, sau đó rửa lại lần thứ hai bằng nước lạnh. Nước ấm mở rộng lỗ chân lông, làm sạch một cách triệt để còn nước lạnh làm lỗ chân lông se khít lại.

Lặp lại phương pháp này 2 lần mỗi tuần để nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn.

Lưu ý:

Những người sở hữu làn da nhạy cảm, trước tiên nên thử mặt nạ này trên cẳng tay ít nhất 24 giờ đồng hồ để xem có gây ra kích ứng hoặc phát ban không. Nếu không, bạn có thể tiến hành áp dụng công thức này trên da mặt và cổ.

Với những lợi ích tuyệt vời mà đất sét và nước cốt chanh mang đến cho làn da. Cuối tuần này hãy thử áp dụng phương pháp này, chắc chắn các lỗ chân lông sẽ biến mất hoàn toàn.

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