Áp dụng phương pháp này, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se 'khít khìn khịt' giúp da bóng mịn, trắng hồng trở lại

Brightside vừa đưa ra các biện pháp se khít lỗ chân lông hiệu quả tại nhà dành cho phụ nữ. Nếu đang gặp phải vấn đề này, bạn nên áp dụng ngay để phục hồi làn da trắng mịn, hồng hào.
- Lỗ chân lông to cỡ nào cũng phải 'thu mình' lại sau đúng 1 đêm chỉ từ 2 nguyên liệu bán đầy chợ
- Cứ lấy 5 quả này để đông đá rồi chà, da mướt mịn, trắng hồng, lỗ chân lông to như hạt đỗ cũng “khít khìn khịt” chỉ sau đúng 1 đêm
Lỗ chân lông to khiến da mặt trông sần sùi, điều này làm phái đẹp trở nên tự ti hơn khi đối diện với mọi người. Vấn đề này còn khiến dầu nhờn tiết ra nhiều hơn, da mặt trở nên bóng dầu rất khó chịu.
Dưới đây là những nguyên nhân và cách khắc phục, se khít lỗ chân lông to cực kỳ hiệu quả tại nhà bạn nên tham khảo.
Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to
Sản xuất bã nhờn quá mức: Điều này có thể do thực phẩm xấu, căng thẳng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có kem chống nắng hoặc loại mỹ phẩm chăm sóc da gây dị ứng, không phù hợp.
Lão hóa sớm: Càng lớn tuổi thì quá trình sản xuất collagen càng chậm, da trở nên kém săn chắc, giảm độ đàn hồi, lỗ chân lông trông to hơn. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng phá hủy collagen.
Gen di truyền: Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lỗ chân lông to có ảnh hưởng bởi gen di truyền. Tuy không thể thay đổi gen nhưng nếu đổi cách chăm sóc và thực phẩm, bạn có thể giúp làn da mịn màng hơn.
Cách se khít lỗ chân lông trên da mặt
Chế độ ăn uống
Giảm số lượng carbohydrate, đường, bánh mì trắng, gạo và các thực phẩm có chỉ số glycemic cao. Những thực phẩm này làm cho da sản sinh nhiều bã nhờn hơn, lỗ chân lông bị tắc có thể dẫn đến mụn trứng cá.
Bổ sung thường xuyên các loại thảo mộc, gia vị vào thức ăn hàng ngày. Quế, đinh hương, gừng, tỏi là những nguyên liệu có thể ngăn chặn quá trình lão hóa giúp duy trì độ đàn hồi của làn da.
Uống trà xanh mỗi ngày, loại thảo dược này chứa polyphenol làm giảm sản xuất bã nhờn. Đồng thời, ăn nhiều cá và rau, chúng làm giảm khả năng nổi mụn trứng cá.
Chăm sóc da
Hạn chế tẩy tế bào chết dạng hạt
Da có lỗ chân lông lớn nên được dưỡng ẩm và làm sạch hai lần một ngày. Sau khi làm sạch, bạn cần phải dưỡng ẩm với một sản phẩm có khả năng bảo vệ da khỏi tia UV, bụi bẩn và duy trì được độ đàn hồi.
Sử dụng sản phẩm làm đẹp, nguyên liệu tự nhiên chứa axit salicylic, glycolic hoặc axit lactic bởi vì chúng có tác dụng tái sinh các tế bào giúp se khít lỗ chân lông.
Không sử dụng tẩy tế bào chết có hạt. Chúng sẽ mài mòn làm hỏng da và gây viêm có thể dẫn đến sự mở rộng lỗ chân lông.
Không rửa mặt với sản phẩm tạo bọt
Nên sử dụng gel để làm sạch mặt vì loại dung dịch này dịu nhẹ đối với da nhờn hơn cách loại sữa rửa mặt tạo bọt.
Các dòng sản phẩm tạo bọt khiến độ pH mất cân bằng, vì vậy có thể phá hủy lớp bảo vệ da dẫn đến sự gia tăng sản xuất bã nhờn. Tốt nhất, bạn nên sử dụng các sản phẩm có độ pH không cao hơn 5,5.
Áp dụng các biện pháp từ cải thiện chế độ ăn uống đến cách chăm sóc da hàng ngày trên, lỗ chân lông sẽ nhanh chóng bị se khít, làn da sẽ trở nên láng mịn trở lại.