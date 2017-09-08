Các công thức làm đẹp từ thiên nhiên luôn được chị em tìm kiếm với mong muốn sở hữu một làn da đẹp khỏe không tì vết. Một trong những phương pháp an toàn và mang đến kết quả vượt trội chính là làm sáng da từ bắp cải.

Không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, loại rau quen thuộc này còn là một nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời mà nhiều người chưa biết. Bắp cải chứa hàm lượng cao các loại vitamin và khoáng chất không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp dưỡng da vô cùng hiệu quả. Hãy tham khảo các công thức làm đẹp ngay dưới đây để sở hữu làn da trắng sáng ngay tại nhà.