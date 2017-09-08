Chỉ với vài nghìn rau bắp cải làn da của bạn sẽ sáng bật 3 tông trong một thời gian cực ngắn. Chị em hãy cùng tham khảo các công thức đơn giản dưới đây để áp dụng ngay.
Các công thức làm đẹp từ thiên nhiên luôn được chị em tìm kiếm với mong muốn sở hữu một làn da đẹp khỏe không tì vết. Một trong những phương pháp an toàn và mang đến kết quả vượt trội chính là làm sáng da từ bắp cải.
Không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, loại rau quen thuộc này còn là một nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời mà nhiều người chưa biết. Bắp cải chứa hàm lượng cao các loại vitamin và khoáng chất không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp dưỡng da vô cùng hiệu quả. Hãy tham khảo các công thức làm đẹp ngay dưới đây để sở hữu làn da trắng sáng ngay tại nhà.
Làm trắng da mặt và toàn thân từ bắp cải
Chuẩn bị:
4 lá bắp cải lớn
Sữa tươi không đường: 100ml
Lòng đỏ trứng gà: 1 cái
Dầu ô liu: 1 muỗng canh.
Thực hiện
Bắp cải xay nhuyễn, lòng đỏ trứng đánh tan. Trộn tất cả các nguyên liệu vào cùng nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.
Thoa hỗn hợp lên khắp mặt và toàn thân. Để yên trong khoảng 20 phút rồi tắm sạch với nước. Ngay lần đầu tiên bạn sẽ thấy da sáng và căng hơn trông thấy. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để da trắng bật tông và luôn mịn màng nhé!
Mặt nạ bắp cải dành cho da nhờn
Chuẩn bị
Bắp cải: 4 lá
Lòng trắng trứng gà: 1 cái
Vài giọt nước cốt chanh
Thực hiện
Bắp cải xay nhuyễn, lòng trắng trắng đánh tan. Trộn các nguyên liệu lại với nhau và đắp lên mặt trong 20 phút. Thực hiện 2-3 lần/tuần sẽ giúp da giảm nhờn, se khít lỗ chân lông và trắng sáng lên trông thấy.
Mặt nạ bắp cải làm trắng da, dưỡng ẩm và ngừa mụn
Chuẩn bị
Bắp cải: 3 lá
Bột gạo: 1 muỗng canh
Mật ong: 2 muỗng cà phê
Bột nghệ: 2 muỗng cà phê
Thực hiện
Bắp cải xay nhuyễn trộn đều với các nguyên liệu khác thành một hỗn hợp đồng nhất. Để yên trong khoảng 10 phút rồi đắp lên mặt. Thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch với nước.
Công thức mặt nạ này sẽ giúp làm sáng da, ngừa mụn và dưỡng ẩm cực nhanh. Bạn hãy thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để thấy hiệu quả.