Không cần phải sử dụng đến các loại kem dưỡng mắc tiền, không cần phải lui tới viện thẩm mỹ mất thời gian. Bạn hoàn toàn có thể chăm sóc làn da của mình ngay tại nhà bằng công thức làm mặt nạ trắng da nhanh chóng từ các loại thực phẩm có sẵn, dễ tìm với giá thành phải chăng. Sử dụng mặt nạ này không chỉ dưỡng da trắng mịn mà còn hỗ trợ duy trì nét đep tuổi thanh xuân lâu dài hơn, cho bạn thêm tự tin và quyến rũ.

Nghệ là loại thực phẩm đã quá quen thuộc với chúng tôi. Nó là gia vị chế biến nhiều món ăn, là thuốc chữa bệnh và còn là “mỹ phẩm” dưỡng da công hiệu với nhiều tác dụng đến bất ngờ.

Với những loại mặt nạ làm trắng da dưới đây, tin rằng, sau khi sử dụng, hiệu quả của nó sẽ khiến bạn phải gật đầu hài lòng.

Trong nghệ có nhiều dưỡng chất, đặc biệt là curcumin, một chất có khả năng ngăn ngừa lão hóa da, dưỡng da trắng mịn, loại bỏ vết thâm nám, làm lành vết thương. Với những lợi ích này mà từ lâu nghệ đã trở thành sản phẩm làm đẹp được phái đẹp ưa chuộng hơn cả. Đắp mặt nạ trắng da với nghệ thì trong thời gian ngắn, làn da bạn sẽ trắng bật lên 2 tone, tạm biệt làn da đen xạm, xấu xí.

- Dùng bột nghệ (hoặc có thể dùng nghệ tươi giã nhuyễn) trộn đều với sữa tươi không đường. Bạn có thể cho thê chút chanh hoặc mật ong

cũng được.

- Áp dụng hỗn hợp này lên da mặt và da toàn thân, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Giữ khoảng 20 – 30 phút rồi tẳm rửa sạch lại với nước ấm.

Làm mặt nạ trắng da nhanh, hiệu quả với cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin A, B, E,.., khoáng chất sắt, kẽm, canxi, kali và axit amin tốt cho sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc da trắng đẹp hoàn hảo. Đây là loại mặt nạ trắng da nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua.

- Cà chua bỏ hạt đem xay nhuyễn.

- Cho cà chua xay vào chén rồi thêm khoảng 1 – 2 muỗng mật ong.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt.

- Rửa sạch lại với nước ấm sau khoảng 20 phút.

Dùng cà rốt làm mặt nạ dưỡng trắng da nhanh và đơn giản

Cà rốt cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng xuất hiện trong nhiều bữa ăn của gia đình Với thành phần vitamin A, B, C, và nhiều loại dưỡng chất khác, cà rốt hỗ trợ chăm sóc da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn mỗi ngày. Dùng cà rốt vừa an toàn, hiệu quả cao mà còn tốn ít chi phí nên bạn hãy trải nghiệm thử nhé.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi đem xay nhuyễn hoặc ép lấy nước cốt.

- Trộn đều cà rốt với bột mì và tinh dầu oliu. Tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Thoa đều hỗn hợp này tương tự như cách trên là được.

Mặt nạ dưỡng trắng da nhanh chóng bằng sữa chua

Nhắc đến sữa chua thì các chị em không có gì phải lo lắng, vì đây là sản phẩm được áp dụng nhiều trong các công thức làm đẹp với kết quả đáng nể.

Sữa chua không chỉ có vitamin, khoáng chất mà còn axit lactic giúp bảo vệ và dưỡng da hoàn hảo nhất. Dùng sữa chua đắp mặt sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn nhanh chóng hơn.

- Lấy lòng đỏ trứng gà đánh bông rồi trộn chung với sữa chua không đường và 1 muỗng nước cốt chanh.

- Rửa mặt sạch, lau khô rồi đắp hỗn hợp này lên da.

- Giữ nguyên trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Những công thức mặt nạ trắng da nhanh trên đây, bạn nên áp dụng đều đặn mỗi tuần 2 – 3 lần để sớm biến làn da đen sạm trở nên trắng mịn như ý. Chúc bạn thực hiện thành công!