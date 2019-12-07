Da căng mọng, bóng khỏe như vừa đi spa chỉ với vài củ lạc mỗi ngày

Chăm sóc da 07/12/2019 05:30

Muốn sở hữu làn da căng mọng như gái Hàn, hãy học ngay cách làm mặt nạ lạc tại nhà với hướng dẫn cực đơn giản dưới đây.

Mặt nạ làm bằng củ lạc nghe có vẻ rất lạ với nhiều người nhưng khi biết công dụng của nó chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ và muốn thử ngay. Trong củ lạc có chứa hàm lượng lớn dưỡng chất tốt cho da, thường xuyên sử dụng sẽ giúp bạn nhanh chong sở hữu làn da căng mọng như gái Hàn.

Sau đây là hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc tại nhà rất đơn giản.

huong dan tu lam mat na lac 1
Da căng bóng như gái Hàn nhờ dùng mặt nạ thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

1. Nguyên liệu

- Nửa lon lạc sống (chọn những hạt to, không bị sâu hay lép).

- 200ml sữa tươi không đường.

- Nửa viên vitamin E (có thể mua ngoài hiệu thuốc).

huong dan tu lam mat na lac 2
Chọn những hạt lạc chắc khỏe, không bị lép - Ảnh minh họa: Internet

2. Hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc gồm có 4 bước

Bước 1: Lạc bỏ vỏ.

Bước 2: Cho lạc và sữa tươi không đường vào xay mịn (lưu ý: không để hỗn hợp quá nhão hoặc quá khô).

huong dan tu lam mat na lac 3
Lạc và sữa tươi xay mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Trộn đều vitamin E vào hỗn hợp lạc + sữa tươi không đường vừa xay xong (vitamin E có tác dụng làm mịn da).

Bước 4: Bảo quản hỗn hợp thu được trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý: mặt nạ lạc rất dễ bị lên men chua nên bạn chỉ nên làm số lượng vừa đủ đắp trong tuần thôi nhé.

Mặt nạ lạc rất tốt cho da nhưng bạn chỉ nên đắp khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Đối với những bạn da thuộc hỗn hợp thiên dầu thì không nên sử dụng mặt nạ lạc vì mặt nạ sẽ khiến da bị nhờn, bóng nhẫy hơn.

huong dan tu lam mat na lac 4

Da đẹp hơn sau 1 tuần sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc tại nhà, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một bí quyết để sở hữu làn da đẹp!

Cẩm nang làm đẹp đón Tết: 3 công thức mặt nạ từ sữa tươi giúp làn da đen nhẻm bật tông trắng hồng, căng mướt như em bé

Cẩm nang làm đẹp đón Tết: 3 công thức mặt nạ từ sữa tươi giúp làn da đen nhẻm bật tông trắng hồng, căng mướt như em bé

Học ngay 3 công thức mặt nạ từ sữa tươi dưới đây, chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng như em bé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mặt nạ tại nhà mặt nạ dưỡng da dưỡng da từ thiên nhiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở