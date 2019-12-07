Da căng mọng, bóng khỏe như vừa đi spa chỉ với vài củ lạc mỗi ngày

Muốn sở hữu làn da căng mọng như gái Hàn, hãy học ngay cách làm mặt nạ lạc tại nhà với hướng dẫn cực đơn giản dưới đây.

Mặt nạ làm bằng củ lạc nghe có vẻ rất lạ với nhiều người nhưng khi biết công dụng của nó chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ và muốn thử ngay. Trong củ lạc có chứa hàm lượng lớn dưỡng chất tốt cho da, thường xuyên sử dụng sẽ giúp bạn nhanh chong sở hữu làn da căng mọng như gái Hàn.

Sau đây là hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc tại nhà rất đơn giản.

Da căng bóng như gái Hàn nhờ dùng mặt nạ thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

1. Nguyên liệu

- Nửa lon lạc sống (chọn những hạt to, không bị sâu hay lép).

- 200ml sữa tươi không đường.

- Nửa viên vitamin E (có thể mua ngoài hiệu thuốc).

Chọn những hạt lạc chắc khỏe, không bị lép - Ảnh minh họa: Internet

2. Hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc gồm có 4 bước

Bước 1: Lạc bỏ vỏ.

Bước 2: Cho lạc và sữa tươi không đường vào xay mịn (lưu ý: không để hỗn hợp quá nhão hoặc quá khô).



Lạc và sữa tươi xay mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Trộn đều vitamin E vào hỗn hợp lạc + sữa tươi không đường vừa xay xong (vitamin E có tác dụng làm mịn da).

Bước 4: Bảo quản hỗn hợp thu được trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý: mặt nạ lạc rất dễ bị lên men chua nên bạn chỉ nên làm số lượng vừa đủ đắp trong tuần thôi nhé.

Mặt nạ lạc rất tốt cho da nhưng bạn chỉ nên đắp khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Đối với những bạn da thuộc hỗn hợp thiên dầu thì không nên sử dụng mặt nạ lạc vì mặt nạ sẽ khiến da bị nhờn, bóng nhẫy hơn.

Da đẹp hơn sau 1 tuần sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn tự làm mặt nạ lạc tại nhà, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một bí quyết để sở hữu làn da đẹp!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-cang-mong-bong-khoe-nhu-vua-di-spa-chi-voi-vai-cu-lac-moi-ngay-345753.html