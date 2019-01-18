Chuyên gia da liễu tiết lộ 6 bí quyết làm đẹp tai hại mà hơn 80% phụ nữ đang tin dùng

Hơn thế, có rất nhiều các bí quyết làm đẹp không thực sự hiệu quả khác vẫn đang được phụ nữ truyền tai nhau, để biết chúng là gì, bạn nên tiếp tục theo dõi.

Có rất nhiều quy tắc và khuyến nghị khi nói đến chăm sóc da , nhưng không phải tất cả chúng đều đúng. Ví dụ nhiều người nói rằng da dầu nên rửa bằng xà phòng càng thường xuyên càng tốt, tuy nhiên, các chuyên gia lại không đồng ý với quan niệm này.

Bức xạ mặt trời là một trong những nguyên nhân chính khiến da bị lão hóa. Ngay cả khi thời tiết nhiều mây, thậm chí là mưa thì tia tử ngoại vẫn gây hại cho da của chúng ta.

Đây là lý do tại sao bạn nên thoa kem chống nắng bất kể thời tiết thế nào. Chọn kem chống nắng có chỉ số bảo vệ da SPF từ 30 trở nên, thoa khoảng nửa muỗng cà phê cho da mặt và cổ trước khi ra ngoài 2 giờ đồng hồ.

2. Dầu làm tắc nghẽn lỗ chân lông

Các chuyên gia khuyên mọi người nên cẩn thận khi sử dụng tinh dầu cũng như các thành phần tự nhiên khác trên mặt, đặc biệt là dầu ở dạng tinh khiết nhất. Nếu lựa chọn kỹ càng và có cách sử dụng hợp lý, tinh dầu không hề gây ra tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Hãy chú ý đến các yếu tố như loại tinh dầu nào phù hợp với tính chất da nào để hiệu quả làm đẹp thực sự cao.

Nếu sử dụng đúng cách, tinh dầu là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng cho làn da - Ảnh: Internet

Nên cẩn thận khi thoa dầu dừa lên mặt. Tuy nhiên, đây là phương thuốc hoàn hảo cho gót chân, khuỷu tay khô. Nói chung các loại dầu sẽ có tác dụng khác nhau phụ thuộc vào từng cá nhân.

Tinh dầu là thành phần rất có giá trị vì mang đến tác dụng nuôi dưỡng, làm mềm và phục hồi làn da, mái tóc.

Tóm lại, bạn không nên lo sợ việc sử dụng dầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, điều cần nhớ là nên cẩn thận khi chọn đúng loại phù hợp nhất với da.

3. Da dầu nên được làm khô, không được dưỡng ẩm

Dù sở hữu làn da có đặc tính gì, bạn vẫn phải dưỡng ẩm đầy đủ - Ảnh: Internet

Đây là một trong những "huyền thoại" có hại nhất về chăm sóc da mà nhiều người tin vào nhất. Hãy nhớ rằng tất cả các loại da đều cần dưỡng ẩm và da dầu cũng không ngoại lệ.

Khi chúng ta cố gắng làm khô da bằng rượu, xà phòng và các phương pháp tích cực khác, bạn sẽ làm tình hình da tồi tệ hơn. Lớp lipit, độ ẩm tự nhiên giúp da chống lại vi khuẩn, sự bốc hơi nước sẽ mất đi hoàn toàn nếu bạn không dưỡng ẩm.

Khi chăm sóc da nhờn, điều quan trọng là phải làm sạch bằng các sản phẩm vừa có khả năng tẩy vừa cung cấp độ ẩm bảo vệ da.

4. Paraben gây ung thư

Rất nhiều năm qua, đã có rất nhiều người hiểu lầm việc sử dụng paraben sẽ gây ung thư da. Theo nghiên cứu, paraben được sử dụng để làm chất bảo quản trong sản xuất mỹ phẩm. Chúng có thể gây kích ứng da nhưng chỉ khi được thêm vào với số lượng lớn hoặc trong một số trường hợp đặc biệt. Thực tế, điều này hiếm khi xảy ra.

Đến nay, không có nghiên cứu nào chứng minh mối liên hệ giữa paraben và sự phát triển của các bệnh tật về da.

Parapen trong mỹ phẩm không hề gây hại cho da - Ảnh: Internet

5. Chỉ nên sử dụng mỹ phẩm thiên nhiên

Trên thực tế, các thành phần tự nhiên ít gây ra tác hại hơn các thành phần được tổng hợp. Chính vì điều này mà trong lòng những tín đồ làm đẹp, mỹ phẩm hữu cơ luôn là lựa chọn số 1, tuy nhiên điều này không đúng hoàn toàn.

Các thành phần tự nhiên rất tốt và chúng thực sự hoạt động, tuy nhiên, nguyên liệu tự nhiên ở dạng tinh khiết nhất có thể chứa chất kích ứng cho da, trong khi mỹ phẩm tổng hợp đã được tinh chế và loại bỏ hoàn toàn tạp chất.

Có nghĩa là mỹ phẩm tự nhiên hay hóa học đều có thể gây hại cho da nếu bạn sử dụng sai loại, không phù hợp.

Thành phần tự nhiên đơn thuần vẫn có thể gây ra kích ứng đối với một số người, do đó, mỹ phẩm gì cũng được chỉ cần đáp ứng được yêu cầu phù hợp với da - Ảnh: Internet

6. Thuốc bổ cho da mặt là một sự lãng phí

Trên thực tế, nước uống bổ dưỡng rất cần thiết cho làn da chứ không phải là điều lãng phí trong quan niệm của nhiều người.

Thị trường ngày nay có rất nhiều loại thuốc bổ, kem dưỡng da mặt khác nhau dồi dào nguồn dưỡng chất. Thuốc bổ chứa axit rất tốt trong việc tẩy tế bào chết và làm mịn da, trong khi các dạng có glycerin rất tốt trong việc giữ ẩm da.

Ngoài ra, chất thủy phân hiện đang là sản phẩm của quá trình thủy hóa có tác dụng chống viêm hữu hiệu.

Da cũng cần hấp thụ dưỡng chất, do đó, các thức uống bổ dưỡng sẽ giúp nó đẹp hơn - Ảnh: Internet

Nếu là một trong những người tin tưởng vào 6 bí quyết làm đẹp trên, bạn nên loại bỏ và điều chỉnh ngay để da luôn khỏe đẹp.