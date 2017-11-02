Chống nắng cho da dầu – Tuyệt chiêu ngăn chặn mọi tác động của môi trường làm hại da

Chăm sóc da 02/11/2017 08:30

Da dầu rất kén chọn mỹ phẩm nên chọn kem chống nắng cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng loại da này dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của môi trường, chính vì vậy hàng ngày bạn không thể bỏ qua bước chống nắng cho da dầu. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn loại kem chống nắng phù hợp, bảo vệ da tốt nhất.

Các loại kem chống nắng cho da dầu trên thị trường hiện nay

Chọn kem chống nắng cho da dầu nên ưu tiên những sản phẩm có thành phần bảo vệ da tránh được tác động của hai tia UVB và UBA. Đồng thời, các loại kem chống nắng có mùi thơm, nhiều dầu thì bạn không nên chọn vì có thể bị dị ứng da.

Hiện nay, kem chống nắng cho da dầu có 2 loại: kem chống nắng vật lý và hóa học.

Kem chống nắng vật lý:

Kem chống nắng vật lý (sunblock) bảo vệ da khỏi tia UVB, UVA trên cơ chế phản xạ, khuếch tán, tạo ra hàng rào bảo vệ da toàn diện. Loại kem này không có hóa chất mạnh như kem chống nắng hóa học nên rất phù hợp cho cả trẻ em và những người có làn da nhạy cảm.

Khi mua kem chống nắng vật lý cho da dầu, các chị em cần xem kỹ thành phần, titanium dioxide hoặc zinc oxide hai chất này ít gây dị ứng và chống tia UV cho da rất tốt. Ngoài ra, nếu loại kem chống nắng vật lý có chứa Zinc oxide thì càng tốt, chất này an toàn hơn titanium dioxide.

Ưu điểm của kem chống nắng vật lý cho da dầu là chị em không phải thoa lại nhiều lần, ngày càng được cải tiến, có độ bảo vệ da tốt hơn.

Kem chống nắng vật lý có nhiều ưu điểm hơn kem chống nắng hóa học
Kem chống nắng vật lý có nhiều ưu điểm hơn kem chống nắng hóa học. Ảnh internet

Kem chống nắng hóa học

Kem chống nắng hóa học (sunscreen) hoạt động như một màng lọc hóa học, hấp thu các tia UVB, chỉ lọc được một ít UVA. Gần đây dạng kem này đã được cải thiện, có chất mới octylcrylene và benzophenone, nhất là avobenzone có khả năng lọc hoàn toàn được UVA một cách đáng kể.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của loại kem chống nắng cho da dầu này là thường gây kích ứng da. Một số nghiên cứu gần đây còn cho thấy kem chống nắng hóa học là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư vú và ung thư da.

Hơn nữa khi dùng kem chống nắng hóa học có thời gian bảo vệ thấp nên bạn cần phải thoa lại sau 2-3 giờ hoạt động.

Loại kem chống nắng cho da dầu nào tốt?

 

Kem chống nắng vật lý tốt cho da dầu hơn.
Kem chống nắng vật lý tốt cho da dầu hơn. Ảnh internet

Theo các nhà khoa học nghiên cứu sản phẩm, rất khó để chọn được loại sản phẩm thích hợp cho làn da dầu, bởi loại da này luôn cần tránh tối đa sự viêm nhiễm và bít tắc lỗ chân lông.

Do đó, khi chọn kem chống nắng cho da dầu, bạn cần xem kỹ sản phẩm có ghi Non-Comedogenic không? Đây là dạng kem không gây bít lỗ chân lông, hạn chế da bị viêm. Tuyệt đối không dùng các loại kem chống nắng dạng nhờn, bóng, dạng gel, có chứa dẫn xuất, mùi hương, oxybenzone, cồn và PABA. Bênh cạnh đó, bạn vẫn nên ưu tiên lựa chọn kem chống nắng vật lý, bởi dòng sản phẩm này có tính an toàn cho da cao hơn.

Chống nắng cho da dầu như thế nào hiệu quả?

Khi dùng kem chống nắng cho da dầu để tạo ra được lớp màng bảo vệ tốt nhất bạn cần:

  • Không bôi vào niêm mạc: Vì kem chống nắng có thể dính vào niêm mạc, gây tổn thương đến thị giác của mắt.
  • Mặc dù bạn đã thoa kem chống nắng, nhưng khi tắm xong lớp kem này sẽ bị trôi và giảm tác dụng một nửa. Do đó, sau khi tắm xong bạn cần thoa lại kem chống nắng thêm một lần nữa.

Cần thoa đều lớp kem chống nắng để có độ bảo vệ tốt.
Cần thoa đều lớp kem chống nắng để có độ bảo vệ tốt. Ảnh internet

  • Tuyệt đối không kết hợp thoa kem chống nắng với các loại thuốc bôi ngoài da. Vì có thể xảy ra hiện tượng tương tác với thuốc, gây dị ứng cho da.
  • Cần thoa đều lớp kem chống nắng cho toàn bộ làn da trước 30 phút, rồi sau đó bạn mới nên đi ra ngoài.
  • Kem chống nắng sử dụng đúng cách sẽ bảo vệ da hiệu quả, nhưng không thể bảo vệ da hòa toàn khỏi ánh nắng nên bạn cần kết hợp đội mũ, mặc quần áo dài… tránh đi đi ra ngoài lúc trời nắng gắt để bảo vệ da toàn diện.

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