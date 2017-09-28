Chỉ với 2 thìa bột gạo, da nám đen cũng trắng mịn chỉ sau 1 tháng

Chăm sóc da 28/09/2017 11:32

Chỉ cần một ít bột gạo cùng vài nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm khác, chị em sẽ có ngay giải pháp trị nám tại nhà vô cùng hiệu quả mà không cần dùng các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Da nám, tàn nhang gây ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc và sự tự tin của chị em. Để khắc phục tình trạng này nhiều bạn gái đã nhờ cậy đến mỹ phẩm hay các phương pháp trị liệu đắt tiền. Tuy nhiên, những giải pháp hoàn toàn từ thiên nhiên, ít tốn kém mà vẫn vô cùng hiệu quả dưới đây có thể giúp bạn trị nám tận gốc.

Trị nám bằng bột gạo, mật ong và trà xanh

Chuẩn bị

Chỉ với 2 thìa bột gạo, da nám đen cũng trắng mịn chỉ sau 1 tháng - Ảnh 1
Công thức mặt nạ bột gạo trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Bột gạo: 2 thìa cà phê

Mật ong: 1 thìa cà phê

Nước chè xanh: 1 thìa cà phê

Thực hiện

Trộn đều các nguyên liệu với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất.

Rửa mặt sạch với nước ấm, thấm khô da. Thoa hỗn hợp lên mặt, để nguyên trong 30 phút. Sau đó, nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt nạ và rửa sạch mặt với nước lạnh.

Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần để làm sáng mịn, đẩy lùi các vết nám hiệu quả.

Trị nám với bột gạo, mật ong và sữa tươi

Đây là giải pháp trị nám rất thích hợp cho các cô nàng có làn da khô vì sữa tươi sẽ giúp cấp ẩm cho da vô cùng hiệu quả.

Chuẩn bị

Chỉ với 2 thìa bột gạo, da nám đen cũng trắng mịn chỉ sau 1 tháng - Ảnh 2
Sữa tươi giúp dưỡng ẩm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bột gạo: 2 thìa cà phê

Mật ong: 1 thìa cà phê

Sữa tươi không đường: 1 thìa cà phê

Thực hiện

Trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp sệt.

Rửa mặt bằng nước ấm, thấm khô. Thoa đều hỗn hợp lên da.

Để nguyên trong 30 phút, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.

Loại mặt nạ này rất thích hợp với các cô nàng da khô vì sữa tươi giúp dưỡng ẩm cho da. Sử dụng thường xuyên mặt nạ mật ong – bột gạo - sữa tươi không chỉ giúp trị nám mà còn làm da trắng hồng, ẩm mịn và chống lão hóa hiệu quả.

Chỉ với 1 bó rau vài nghìn, da nám cách mấy cũng trắng nõn nà cấp tốc

Chỉ với 1 bó rau vài nghìn, da nám cách mấy cũng trắng nõn nà cấp tốc

Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những công thức trị nám da cực kì rẻ tiền và hiệu quả ngay tại nhà để tự tin với làn da trắng mịn không tì vết.

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