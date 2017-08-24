Chỉ với 1 bó rau vài nghìn, da nám cách mấy cũng trắng nõn nà cấp tốc

Nám là những mảng da có sắc tố sậm màu hơn những vùng da khác. Nguyên nhân xuất hiện nám là do các tế bào nằm ở đáy biểu bì bị kích thích khiến sản sinh nhiều sắc tố melanin hơn bình thường khiến vùng da đó trở nên sẫm màu.

Trong thiên nhiên có rất nhiều phương pháp giúp chị em trị nám một cách hiệu quả, nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng.

Rau má là một loại thực phẩm được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Loại rau này còn được biết đến như một loại thảo dược giúp thanh nhiệt, giải độc, sát trùng…. Không chỉ vậy, rau má còn giúp chống oxy hóa da, dưỡng ẩm, giúp chữa trị nám da rất hiệu quả.

Chuẩn bị

1 nắm rau má nhỏ rửa sạch.

Thực hiện

Xay rau má với nước, lọc lấy bã. Lấy bã rau má làm mặt nạ. Loại mặt nạ này rất lành tính và có thể sử dụng mỗi ngày hoặc dùng xen kẽ với các loại mặt nạ khác để tăng hiệu quả điều trị.

Phần nước rau má bạn hãy giữ lại uống để giúp thanh nhiệt. Kết hợp cả hai bước này sẽ giúp hiệu quả chữa nám tăng cao hơn.

Rau xà lách xoong

Xà lách xoong là một loại rau rất bổ dưỡng, giúp cơ thể thanh nhiệt và bổ máu. Trong xà lách xoong có chứa hàm lượng sắt và chất chống oxy hóa dồi dào, là trợ thủ đắc lực trong quá trình ngăn chặn các gốc lão hóa và sắc tố melanin giúp xóa tan vết nám trả lại làn da sáng mịn. Mật ong giúp kháng khuẩn và dưỡng ẩm. Kết hợp hai nguyên liệu này với nhau không chỉ giúp trị nám mà còn giúp da căng bóng, ẩm mịn nữa đấy!

Chuẩn bị

1 nắm nhỏ xà lách xoong

2 muỗng cà phê mật ong

Thực hiện

Xay nhuyễn xà lách xoong, lọc qua rây cho bớt nước. Trộn 2 muỗng cà phê mật ong vào phần rau vừa xay. Dùng hỗn hợp này mặt nạ đắp trong vòng 20-30 phút thì rửa mặt với nước ấm. Kiên trì với phương pháp này 3 lần/tuần sau khoảng 4-6 tuần bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt trên da đấy.

Trị nám bằng lá trầu không

Lá trầu không chứa nhiều khoáng chất hỗ trợ rất tốt trong quá trình chữa trị nám da. Bạn có thể tham khảo phương pháp dưới đây để áp dụng.

Chuẩn bị

1 nắm lá trầu không

Hũ thủy tinh sạch

Thực hiện

Lá trầu không rửa sạch, cho vào nồi đun sôi trong khoảng 30 phút. Vớt lá trầu ra, cho rất cả lá trầu và một ít nước luộc lá vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Trút hết hỗn hợp vừa xay vào nồi, tiếp tục đun lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Để nguội, cho vào lọ bảo quản trong tủ lạnh dùng dần. Mỗi khi cần dùng, bạn dùng thìa sạch lấy ra 1 lượng vừa đủ đắp lên mặt, thư giãn trong 10-15 phút rồi rửa mặt với nước ấm.

Để mặt nạ lá trầu không phát huy tác dụng bạn nên duy trì đắp mặt nạ 2-3 lần/tuần. Sau 2-4 tuần bạn đã có thể thấy được tác dụng của mặt nạ lên các vết nám mới hình thành, các vết nám lâu ngày thì thường sẽ bắt đầu mờ dần sau 4-6 tuần sử dụng.

Lưu ý khi da bị nám

Ngoài những phương pháp ở trên, bạn cần lưu ý những điều này để trị nám hiệu quả và ngăn ngừa nám da từ sớm.