Chỉ có 10 trong 100 phụ nữ biết cách sử dụng nha đam để dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa giúp nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi

Chăm sóc da 03/07/2018 15:57

Nha đam được sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp làn da, tuy nhiên, không phải ai cũng biết phương pháp sau đây.

Vì giàu dưỡng chất, độ ẩm, khoáng chất tự nhiên nên nha đam rất được ưa chuộng trong việc dưỡng da, làm đẹp. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều lần nếu bạn áp dụng phương pháp mát xa mặt bằng loại thực vật này. 

Nha đam có tác dụng gì đối với da?

Nha đam là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào, bền vững giúp da ngâm nước suốt cả ngày, bất chấp thời tiết. Điều này giúp điều trị, ngăn ngừa tình trạng da bong tróc, nứt nẻ, đau rát do nhiệt độ môi trường. 

Các dưỡng chất trong loại thực vật này góp phần ổn định quá trình sản sinh collagen giúp duy trì độ đàn hồi, tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hữu hiệu. Chính vì vậy, nha đam rất thích hợp để dưỡng da cho phụ nữ giai đoạn U40 vì thời điểm này collagen trở nên thiếu hụt trầm trọng. 

Gel nha đam rất giàu Vitamin E, B1, chất kháng khuẩn, chống viêm mang đến tác dụng điều trị mụn, viêm, mẩn đỏ, kích ứng, đồng thời dưỡng trắng, phục hồi da bị nám, sạm, tàn nhang cực kỳ công hiệu. 

Chỉ có 10 trong 100 phụ nữ biết cách sử dụng nha đam để dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa giúp nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Chăm chỉ làm đẹp bằng nha đam, hiệu quả đạt được sẽ khiến bạn hết sức hài lòng - Ảnh: Internet

Phương pháp mát xa da bằng nha đam

Mát xa là phương pháp dùng lực tác động đúng cách lên da mặt làm tăng khả năng hấp thụ của da và thẩm thấu của dưỡng chất, từ đó thúc đẩy hiệu quả đạt được. 

Thường xuyên áp dụng biện pháp này còn làm săn chắc da, xóa mờ các nếp nhăn, vết sạm bởi lão hóa sớm nhanh chóng. 

Khi sử dụng nha đam đông đá để mát xa mặt định kì 3 lần mỗi tuần, hiệu quả dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa sẽ tăng lên gấp nhiều lần. 

Chính vì những nguyên nhân trên, phụ nữ nên học ngay cách thức làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả này.

Chỉ có 10 trong 100 phụ nữ biết cách sử dụng nha đam để dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa giúp nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Mát xa da mặt bằng nha đam đông đá giúp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Cách mát xa da mặt bằng đá lạnh

Nguyên liệu cần có: 

- 1 - 2 nhánh nha đam tươi

- Muối mịn

Cách thực hiện: 

Nha đam sau khi mua về cắt bỏ gai nhọn, gọt sạch vỏ, thái thành từng đoạn bằng viên đá. Tiếp đó, pha một ít nước ấm với muối mịn, cho nha đam vừa thái vào ngâm khoảng 1 - 2 phút thì vớt ra, rửa sạch. Khi nha đam đã ráo nước, cho vào từng khay đá, đặt vào tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. 

Chỉ có 10 trong 100 phụ nữ biết cách sử dụng nha đam để dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa giúp nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Mát xa mặt bằng nha đam đông đá mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ da mặt thì lấy viên đá nha đam đã làm ra mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thực hiện khoảng 2 - 3 viên. Cuối cùng, để da khô tự nhiên, đi ngủ và rửa sạch lại vào sáng hôm sau.

Lưu ý:

Mỗi khi đi nắng về, đợi da nghỉ khoảng 20 phút bạn có thể sử dụng nha đam đông đá để làm dịu và phục hồi da. 

Đối với làn da đang bị mụn trứng cá, bạn hãy điều trị cho các nốt mụn khô lại rồi mới áp dụng phương pháp này. 

Chỉ cần chăm chỉ mát xa mặt bằng nha đam đông đá này 2 - 3 lần mỗi tuần, làn da của bạn sẽ nhanh chóng trở nên căng mướt, bóng mịn và trắng hồng tươi trẻ.

Da trở nên hồng hào và hết sạch tàn nhang nếu sử dụng nha đam ngâm giấm đúng cách

Da trở nên hồng hào và hết sạch tàn nhang nếu sử dụng nha đam ngâm giấm đúng cách

Nha đam từ lâu đã trở thành nguyên liệu làm đẹp vô cùng hữu ích cho chị em phụ nữ. Khi ngâm nha đam với giấm gạo, hiệu quả dưỡng da sẽ tăng lên rất nhiều lần. Hãy cùng khám phá phương pháp này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mát xa bằng đá lạnh nha đam đông đá cách dưỡng da bằng nha đam làm đẹp bằng nha đam

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày