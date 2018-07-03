Chỉ có 10 trong 100 phụ nữ biết cách sử dụng nha đam để dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa giúp nhan sắc trẻ ra cả chục tuổi

Nha đam là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào, bền vững giúp da ngâm nước suốt cả ngày, bất chấp thời tiết. Điều này giúp điều trị, ngăn ngừa tình trạng da bong tróc, nứt nẻ, đau rát do nhiệt độ môi trường.

Vì giàu dưỡng chất, độ ẩm, khoáng chất tự nhiên nên nha đam rất được ưa chuộng trong việc dưỡng da, làm đẹp . Tuy nhiên, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều lần nếu bạn áp dụng phương pháp mát xa mặt bằng loại thực vật này.

Gel nha đam rất giàu Vitamin E, B1, chất kháng khuẩn, chống viêm mang đến tác dụng điều trị mụn, viêm, mẩn đỏ, kích ứng, đồng thời dưỡng trắng, phục hồi da bị nám, sạm, tàn nhang cực kỳ công hiệu.

Các dưỡng chất trong loại thực vật này góp phần ổn định quá trình sản sinh collagen giúp duy trì độ đàn hồi, tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hữu hiệu. Chính vì vậy, nha đam rất thích hợp để dưỡng da cho phụ nữ giai đoạn U40 vì thời điểm này collagen trở nên thiếu hụt trầm trọng.

Chăm chỉ làm đẹp bằng nha đam, hiệu quả đạt được sẽ khiến bạn hết sức hài lòng - Ảnh: Internet

Phương pháp mát xa da bằng nha đam

Mát xa là phương pháp dùng lực tác động đúng cách lên da mặt làm tăng khả năng hấp thụ của da và thẩm thấu của dưỡng chất, từ đó thúc đẩy hiệu quả đạt được.

Thường xuyên áp dụng biện pháp này còn làm săn chắc da, xóa mờ các nếp nhăn, vết sạm bởi lão hóa sớm nhanh chóng.

Khi sử dụng nha đam đông đá để mát xa mặt định kì 3 lần mỗi tuần, hiệu quả dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Chính vì những nguyên nhân trên, phụ nữ nên học ngay cách thức làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả này.

Mát xa da mặt bằng nha đam đông đá giúp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Cách mát xa da mặt bằng đá lạnh

Nguyên liệu cần có:

- 1 - 2 nhánh nha đam tươi

- Muối mịn

Cách thực hiện:

Nha đam sau khi mua về cắt bỏ gai nhọn, gọt sạch vỏ, thái thành từng đoạn bằng viên đá. Tiếp đó, pha một ít nước ấm với muối mịn, cho nha đam vừa thái vào ngâm khoảng 1 - 2 phút thì vớt ra, rửa sạch. Khi nha đam đã ráo nước, cho vào từng khay đá, đặt vào tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Mát xa mặt bằng nha đam đông đá mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ da mặt thì lấy viên đá nha đam đã làm ra mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thực hiện khoảng 2 - 3 viên. Cuối cùng, để da khô tự nhiên, đi ngủ và rửa sạch lại vào sáng hôm sau.

Lưu ý:

Mỗi khi đi nắng về, đợi da nghỉ khoảng 20 phút bạn có thể sử dụng nha đam đông đá để làm dịu và phục hồi da.

Đối với làn da đang bị mụn trứng cá, bạn hãy điều trị cho các nốt mụn khô lại rồi mới áp dụng phương pháp này.

Chỉ cần chăm chỉ mát xa mặt bằng nha đam đông đá này 2 - 3 lần mỗi tuần, làn da của bạn sẽ nhanh chóng trở nên căng mướt, bóng mịn và trắng hồng tươi trẻ.