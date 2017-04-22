Chỉ cần nửa chén cơm nóng, các vết nám, tàn nhang nặng cỡ nào cũng hết sau 3 lần sử dụng

Lão hóa chính là nguyên nhân chính hình thành nám, tàn nhang và đốm nâu xuất hiện sớm trên da. Ngoài ra, các tác nhân bên ngoài như tia UV của ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao, không khí ô nhiễm cũng góp phần khiến các tình trạng này trở nên nghiệm trọng hơn.

Theo nghiên cứu, hạt gạo chứa hàm lượng cao protein cùng các khoáng chất có lợi cho việc ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin, hạn chế việc hình thành các vết nám, đốm nâu, thâm sạm. Bên cạnh đó, lượng vitamin E, B5 dồi dào trong loại hạt này có tác dụng bổ sung độ ẩm, tăng cường sắc tố, dưỡng trắng từ đó xóa mờ các vết nám, tàn nhang trong thời gian nhanh nhất. Thành phần tinh bột trong cơm khi đã nấu chín sinh ra một hợp chất có tác dụng trị tận gốc nám, tàn nhang.