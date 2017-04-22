Chỉ cần nửa chén cơm nóng, các vết nám, tàn nhang nặng cỡ nào cũng hết sau 3 lần sử dụng

Chăm sóc da 22/04/2017 10:47

Áp dụng mặt nạ kết hợp cơm, chanh, mật ong và sữa chua trong vòng 1 tuần các đốm nâu, tàn nhang và nám sẽ được xóa mờ đáng kể.

Lão hóa chính là nguyên nhân chính hình thành nám, tàn nhang và đốm nâu xuất hiện sớm trên da. Ngoài ra, các tác nhân bên ngoài như tia UV của ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao, không khí ô nhiễm cũng góp phần khiến các tình trạng này trở nên nghiệm trọng hơn. 

Theo nghiên cứu, hạt gạo chứa hàm lượng cao protein cùng các khoáng chất có lợi cho việc ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin, hạn chế việc hình thành các vết nám, đốm nâu, thâm sạm. Bên cạnh đó, lượng vitamin E, B5 dồi dào trong loại hạt này có tác dụng bổ sung độ ẩm, tăng cường sắc tố, dưỡng trắng từ đó xóa mờ các vết nám, tàn nhang trong thời gian nhanh nhất. Thành phần tinh bột trong cơm khi đã nấu chín sinh ra một hợp chất có tác dụng trị tận gốc nám, tàn nhang.

Đặc biệt, cơm chứa nhiều axit linoleic, một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng thúc đẩy sản xuất collagen, loại bỏ các tế bào hư tổn, tăng cường tái tạo tế bào mới giúp da phục hồi mịn màng và khỏe mạnh. Chính vì vậy, áp dụng mặt nạ trị nám da từ cơm thường xuyên, các vết nám, đốm nâu thậm chí là mụn sẽ được loại bỏ một cách nhanh chóng. 

Trị nám, tàn nhang từ mặt nạ cơm
Mặt nạ trị nám từ cơm kết hợp với chanh, mật ong, nghệ và sữa chua. Ảnh: Internet

Mặt nạ kết hợp cơm, sữa chua, mật ong, chanh và bột nghệ là một trong những công thức mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Nguyên liệu cần có:

- ½ chén cơm

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

- ¼ muỗng canh bột nghệ

- ¼ muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Đầu tiên, dùng muỗng nghiền nát số cơm đã chuẩn bị rồi cho ra một chiếc bát nhỏ. Sau đó, cho thêm mật ong, nước cốt chanh, sữa chua vào rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành một hỗn hợp sánh mịn. 

Trị nám, tàn nhang từ mặt nạ cơm
Mặt nạ trị nám từ cơm là phương pháp trị nám mang lại hiệu quả nhanh chóng và lành mạnh đối với da. Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Vệ sinh da mặt hoặc tẩy tế bào chết giúp lỗ chân lông thông thoáng, hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 25 – 30 phút thì rửa lại với nước ấm. Sau khi áp dụng mặt nạ trị nám từ cơm này hãy thoa lên da một ít kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da khi nhiệt độ tăng cao. Nên áp dụng phương pháp này tối đa 2 - 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. 

Trị nám, tàn nhang từ mặt nạ cơm
Nên áp dụng mặt nạ trị nám từ cơm này tối đa 2 - 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Internet

Ngoài cách sử dụng mặt nạ trị nám từ cơm này, bạn có thể vò cơm thành nắm sau đó bọc một miếng vải mỏng và chườm lên vùng da có nhiều nếp nhăn như mắt, tráng, cách này có tác dụng làm mờ các nếp nhăn vô cùng hiệu quả. 

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