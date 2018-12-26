Chỉ cần làm điều này mỗi tối trước khi ngủ, bạn sẽ trì hoãn lão hóa và ngăn ngừa các vấn đề về da này

Theo Brightside, nếu lười tẩy trang và làm sạch mỗi tối, làn da của bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như mụn trứng cá, lão hóa, kích ứng...
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Dưới đây là 8 lợi ích mà bạn sẽ nhận được nếu chăm chỉ tẩy trang, làm sạch da mặt mỗi tối trước khi ngủ.
1. Ngăn ngừa mụn trứng cá
Nếu nghĩ rằng vấn đề này chỉ xảy ra ở thanh thiếu niên, bạn thực sự đã sai lầm. Thực tế, mụn trứng cá có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu như bạn không vệ sinh cẩn thận. Ngoài ra, lỗ chân lông bị tắc thường là nguyên nhân chính dẫn đến mụn và viêm.
2. Trì hoãn quá trình lão hóa
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng mỗi đêm làn da của chúng ta sẽ tự tái tạo. Nếu không được làm sạch tốt, da sẽ già đi nhanh hơn. Bạn sẽ không thể tránh được các nếp nhăn, sần sạm, chảy xệ cơ mặt. Do đó, đừng lười biếng mà hãy dành vài phút mỗi buổi tối để làm sạch khuôn mặt cẩn thận.
3. Nuôi dưỡng da mặt
Các tế bào da sẽ tái tạo nhanh hơn vào ban đêm, vì vậy hãy giúp làn da bằng cách thực hiện quá trình: tẩy trang, toner và kem dưỡng ẩm với chất chống oxy hóa. Không có gì tốt hơn việc đi ngủ với khuôn mặt sạch sẽ, sảng khoái.
Ngoài ra, hãy nhớ sử dụng mỹ phẩm trang điểm chất lượng cao để làn da luôn khỏe mạnh.
4. Chống dị ứng
Da rất dễ dị ứng. Do đó, ngủ cùng lớp trang điểm có thể gây ra bệnh chàm và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Các triệu chứng không xuất hiện ngay lập tức, nhưng nếu không tẩy trang trước khi ngủ, bạn sẽ sớm nhận thấy làn da bắt đầu đỏ, rát và ngứa.
5. Tránh nám da
Sự xuất hiện của nám, tàn nhang hay đốm đen không chỉ liên quan đến thói quen tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà còn bắt nguồn bởi quá trình lão hóa.
Ngoài ra, các tình trạng này có thể là hậu quả của dị ứng mãn tính nếu bạn không làm sạch da đúng cách. Đặc biệt, việc đi ngủ mà không trang điểm ảnh hưởng rất lớn đến sắc tố da.
6. Giữ cho đôi môi ngậm nước
Son bóng, son màu tiếp xúc với môi làm mất đi độ ẩm khiến làn da mỏng manh này trở nên bong tróc, khô ráp, thậm chí là thâm xỉn.
7. Ngăn chặn bọng mắt
Nếu thường xuyên giữ lại lớp trang điểm, vùng da dưới mắt sẽ sớm trở nên tối hơn. Nói cách khác, quầng thâm mắt sẫm màu và bọng mắt sẽ xuất hiện. Do đó, hãy chăm chỉ tẩy trang, làm sạch và nuôi dưỡng đôi mắt trước khi đi ngủ.
8. Ngăn chặn rụng lông mi
Không bao giờ giữ mascara khi đi ngủ vì chúng sẽ khô trong đêm và làm cho lông mi dễ gãy rụng. Ngoài ra, có thể mí mắt sẽ trở nên kích thích và sưng lên. Bạn nên sử dụng mascara không thấm nước, dễ rửa trôi. Luôn loại bỏ mascara bằng bông.