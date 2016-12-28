Chỉ bỏ ra 10.000 đồng và 15 phút, có ngay hũ gel nha đam tự làm tại nhà với quá nhiều công dụng tuyệt vời

Chăm sóc da 28/12/2016 14:26

Gel nha đam rất dễ làm, bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà mà không cần chất bảo quản độc hại.

Bác sỹ da liễu Deppali tại Delhi cho biết, "Nha đam giàu vitamin C, E và Beta-carotene. Đây là các chất nuôi dưỡng và chống lão hóa cho da cũng như cơ thể. Nó có thể cung cấp độ ẩm cho da mà không làm da bị bóng nhờ". Ngoài ra, bà còn gợi ý việc uống nước ép lô hội vào sáng sớm khi bụng đói sẽ cải thiện tiêu hóa tốt.

Chỉ bỏ ra 10.000 đồng và 15 phút, có ngay hũ gel nha đam tự làm tại nhà với quá nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 1

Sau đây là một số công dụng của gel nha đam đối với từng loại da

1. Nha đam và da khô: Lấy một chút gel nha đam, trộn với một nhúm bột nghệ, một thìa cà phê mật ong, một thìa cà phê sữa và một vài giọt nước hoa hồng cho đều. Đắp hỗn hợp lên da sạch, để yên trong khoảng 20 phút hoặc lâu hơn rồi rửa với nước mát.

2. Tẩy tế bào chết: Lấy một nửa ly gel nha đam, một chén đường và hai muỗng canh nước cốt chanh trộn với nhau. Đường sẽ giúp tẩy da chết, nha đam làm sạch sâu và chanh giúp làm mờ các vết thâm và khuyết điểm. Hỗn hợp này có thể dùng cho cả  mặt và toàn thân. 

3. Nha đam và da mụn: Lấy 2 thìa canh nha đam, trộn với 2 thìa cafe mật ong cho thật đều. Độ dưỡng ẩm của nha đam kết hợp với tính chống oxy hóa từ mật ong đem đến cho bạn làn da mịn màng và rõ ràng.

4. Nha đam và da nhạy cảm: Lấy 2 thìa gel nha đam, trộn cùng nước ép dưa leo, sữa chua và nước hoa hồng. Đắp lên da mặt sạch khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát và thấm khô.

5. Nha đam và chứng rụng tóc: Gel nha đam chứa enzyme phân giải protein trên da đầu, hạn chế rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn. Ngoài ra nó đóng vai trò như là một loại dầu xả tự nhiên tuyệt vời cho mái tóc suôn mượt và mềm mại.

Bạn có thể sử dụng công thức sau: Trộn 3 thìa gel nha đam với 3 thìa mật ong, nước cốt nửa quả chanh. Gội đầu sạch sau đó bôi hỗn hợp vừa làm lên tóc từ chân đến ngọn. Ủ tóc 30 phút rồi gội sạch lại. Làm tuần 2 lần bạn sẽ có mái tóc dày đẹp và suôn mềm hơn việc sử dụng dầu gội hóa chất.

Để dễ dàng sử dụng, chúng ta nên chế biến nha đam thành dạng gel và dùng mỗi ngày. Gel nha đam có thể bảo quản trong tủ lạnh với điều kiện đậy nắp kín lên đến một tuần.

Chỉ bỏ ra 10.000 đồng và 15 phút, có ngay hũ gel nha đam tự làm tại nhà với quá nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh 2

Nguyên liệu:

- 3 bẹ nha đam

- 2 quả chanh

- 3 thìa cafe muối

- Máy xay sinh tố

Cách làm:

Nha đam mua về bạn gọt phần vỏ xanh, rửa sạch cho nha đam hết nhớt. Ngâm nha đam trong nước có pha muối loãng 15 phút. Tiếp theo, cắt nha đam thành những miếng nhỏ, bỏ hết vào máy xay sinh tố, vắt thêm nước cốt 2 quả chanh và xay thật nhuyễn.

Sau khi xay, chúng ta có hỗn hợp gel nha đam. Cho vào lọ đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi khi dùng, bạn lấy thìa sạch múc gel nha đam ra chén sau đó đậy kín lại như cũ. Tuyệt đối không cho tay bẩn vào hỗn hợp gel nha đam. Hỗn hợp này có thể sử dụng trong một tuần.

Chúc bạn thành công!

Từ khóa:   tự làm gel nha đam

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