Chẳng cần đến thẩm mỹ viện, trị hết mọi vết sẹo cứng đầu chỉ với vài nhánh nha đam

Tuy nhiên, các nàng vẫn có thể giải quyết vấn đề này mà không cần tốn kém bằng cách trị sẹo với nha đam vô cùng đơn giản sau đây.

Sẹo trên mặt do mụn gây ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ, đặc biệt chị em phụ nữ sẽ cảm thấy vô cùng mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Do đó, nhiều người không ngần ngại bỏ tiền và thời gian để tìm cách trị sẹo ở nhiều trung tâm thẩm mỹ hay các loại mỹ phẩm.

Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, nha đam với đặc tính kháng khuẩn cao, giúp vết thương mau kéo da non và tăng cường lưu thông máu đồng thời có nhiều dưỡng chất tốt cho da.

Không chỉ có công dụng làm trắng da, nha đam còn có khả năng loại bỏ sẹo thâm hay rỗ do mụn để lại trên da mặt vô cùng thần kỳ. Thân nha đam có chứa rất nhiều nước, gồm các vitamin A, C, E, B1 và các khoáng chất khác như natri, kẽm...

Nha đam là một trong những phương pháp trị sẹo tự nhiên hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, các chị em hãy thử áp dụng 1 trong 3 cách trị sẹo bằng nha đam đơn giản dưới đây để nhận được kết quả như mong muốn nhé!

Nha đam và nước chanh trị sẹo thần kỳ

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa... có tác dụng tuyệt vời trong việc trong chăm sóc da. Do đó, kết hợp chanh với nha đam sẽ giúp bạn "đánh bay" những vết sẹo xấu xí trên mặt vô cùng hiệu quả.

Nha đam và chanh là hỗn hợp 'đánh bay' sẹo rỗ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

Nha đam: 1- 2 nhánh nha đam

Chanh: 1 muỗng canh

Thực hiện:

- Nha đam mua về bạn rửa sạch, gọt bỏ vỏ và lấy phần chất nhờn bên trong. Tiếp theo, bạn trộn đều chất nhờn của nha đam với nước cốt chanh thành hỗn hợp sánh mịn.

- Làm sạch da mặt với nước ấm rồi dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp và nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt. Thư giãn khoảng 15 -20 phút, bạn rửa sạch lại với nước lạnh.

- Thường xuyên áp dụng cách trị sẹo bằng nha đam này 2 - 3 lần/tuần, các nàng sẽ thấy da mặt mịn màng và tươi sáng hẳn lên.

Trị sẹo rỗ với nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều vitamin B5 và các dưỡng chất khác vô cùng tốt cho da nên khi kết hợp cùng với nha đam sẽ có hiệu quả trong việc làm mờ sẹo rỗ và giúp da trắng hồng.

Cách trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo được nhiều chị em áp dụng và đạt được thành công bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

Nha đam: 2 - 3 nhánh

Nước vo gạo: 3 muỗng canh

Thực hiện:

- Nha đam trước khi dùng, bạn nên rửa sạch, gọt bỏ vỏ và dùng muỗng cạo lấy phần chất nhờn. Sau đó, cho nước vo gạo và chất nhờn của nha đam vào chén sạch rồi dùng muỗng khuấy thật đều.

- Bạn rửa sạch da bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm rồi dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp đã chuẩn bị thoa lên vùng da bị sẹo hoặc cả khuôn mặt đều được.

- Để yên khoảng 10 -20 phút cho hỗn hợp khô hoàn toàn thì rửa sạch mặt với nước ấm, thực hiện cách trị sẹo rỗ bằng nha đam này đều đặn 3 - 4 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nha đam, sữa chua và mật ong làm mờ sẹo thâm

Với những nguyên liệu quen thuộc bạn đã có thể nhanh chóng 'thổi bay' những vết sẹo xấu xí trên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có chứa thành phần kháng khuẩn, dưỡng ẩm cao với nhiều dưỡng chất nên kết hợp với nha đam không chỉ giúp xóa sẹo mà còn giúp trẻ hóa làn da, cho da tươi trẻ lâu hơn.

Chuẩn bị:

Nha đam: 2 nhánh

Sữa chua: 1 muỗng canh

Mật ong: 1 /2 muỗng canh

Thực hiện:

- Nha đam sau khi rửa sạch, gọt vỏ, lấy chất nhờn, cho vào chén trộn đều với sữa chua và mật ong tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn là được.

- Tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp và thoa đều lên da mặt, để trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

- Thường xuyên dùng hỗn hợp nha đam, sữa chua và mật ong 2 - 3 lần mỗi tuần sẽ giúp xóa mờ những vệ sẹo thâm vô cùng hữu hiệu và nhanh chóng.

Với 3 cách trị sẹo bằng nha đam đơn giản ở trên, chúc các nàng áp dụng thành công và luôn xinh đẹp nhé!