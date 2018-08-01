Chăm sóc kĩ đến mấy da vẫn nổi dày mụn vì thường xuyên duy trì những thói quen tưởng bình thường này

Bạn thường xuyên sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền để chăm sóc da nhưng tình trạng mụn vẫn không được cải thiện. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen tưởng bình thường mà bạn đang mắc phải mỗi ngày.

Mụn trứng cá luôn là nỗi ám ảnh hàng đầu của hội con gái, chúng khiến làn da của bạn trở nên kém mịn màng và xấu dần đi. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể đến từ chính thói quen mà chị em đang mắc phải hàng ngày nhưng lại không hề hay biết. Đừng trách tại sao chăm sóc da kỹ càng nhưng mụn vẫn chi chít khắp mặt mà hãy từ bỏ ngay những thói quen gây hại cho da này càng sớm càng tốt:

Những thói quen gây ra tình trạng mụn trên da Sờ tay lên mặt thường xuyên Nhiều người thường có thói quen sờ tay lên mặt, chống cằm hoặc tự nặn mụn mà không hề biết rằng điều này rất có hại cho da. Bàn tay của chúng ta thường chứa rất nhiều vi khuẩn mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, việc thường xuyên đưa tay lên mặt chẳng khác nào khiến lượng vi khuẩn bám lại trên da nhiều hơn. Lượng vi khuẩn này chính là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá trên da. Tốt nhất, bạn nên hạn chế đưa tay lên mặt và nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn.

Hạn chế đưa tay lên mặt - Ảnh minh họa: Internet Nằm áp mặt lên gối Thói quen ngủ nằm áp mặt trên gối không chỉ khiến da nhanh lão hóa mà còn gây ra tình trạng mụn ẩn. Nguyên nhân là do bề mặt gối thường tích tụ nhiều vi khuẩn, việc để làn da tiếp xúc với gối trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng da xuất hiện nhiều mụn. Ngoài ra, thói quen đi ngủ này còn làm giảm bớt collagen trên da, khiến da nhanh lão hóa hơn. Không vệ sinh dụng cụ trang điểm thường xuyên Hầu hết các cô nàng đều trang điểm mỗi khi ra ngoài để giúp bản thân tự tin hơn. Những vật dụng trang điểm thông thường như cọ, bông phấn, bấm mi… nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Khi sử dụng những dụng cụ trang điểm này, nguy cơ làn da bị viêm nhiễm, kích ứng và nổi mụn là rất cao. Vì vậy, bạn nên hình thành thói quen vệ sinh dụng cụ trang điểm thường xuyên để hạn chế nguy cơ nổi mụn cũng như bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp. Thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bạn cần chú ý đến hạn sử dụng của các loại mỹ phẩm để tránh tình trạng mỹ phầm gây hại cho da, khiến lỗ chân lông tắc nghẽn gây mụn. Ngủ không đủ giấc Chất lượng giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động ít nhiều đến làn da và vóc dáng. Mỗi ngày, cơ thể của chúng ta cần ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Thói quen thức khuya, ngủ không đủ giấc là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và khiến làn da dần xấu đi, xuất hiện mụn, nếp nhăn… Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi khoa học để bảo vệ làn da - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thói quen gây mụn cho da bạn nên từ bỏ càng sớm càng tốt để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp bất chấp tuổi tác.

Ngăn ngừa bệnh ung thư da trong mùa hè này nhờ bổ sung thường xuyên những loại thực phẩm sau Chỉ cần thêm một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng là bạn có thể giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ung thư da, một trong những căn bệnh rất dễ gặp phải vào mùa hè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-soc-ki-den-may-da-van-noi-day-mun-vi-thuong-xuyen-duy-tri-nhung-thoi-quen-tuong-binh-thuong-nay-292211.html